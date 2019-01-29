ЛОНДОН, 29 янв /ПРАЙМ/, Мария Табак. Британские депутаты, как и ожидалось, отклонили поправку, которая предписывает парламенту рассмотреть варианты, альтернативные выходу из ЕС без соглашения, в том числе, постоянный таможенный союз с ЕС и проведение второго референдума.

В настоящее время парламентарии рассматривают несколько поправок к внесенному премьером специальному техническому документу по Brexit, среди них есть и такие, которые способны повлиять на ход предстоящих переговоров Терезы Мэй с лидерами ЕС и развитие событий с Brexit в целом.

Данную поправку внес лидер оппозиции Джереми Корбин. Проевропейски настроенные консерваторы не стали поддерживать ее, поскольку это выглядело бы как откровенный бунт против лидера партии.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.