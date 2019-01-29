ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. Начало слушаний по делу арестованной в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу переносятся на 6 марта, решение о ее экстрадиции в США могут принять до 1 марта, сообщает канадское издание The Star.

Во вторник в Канаде, где представитель компании была арестована в начале декабря по запросу США, состоялись слушания с ее участием. Как пишет в своем Twitter-аккаунте корреспондент издания, следующее заседание по решению судьи состоится 6 марта. Первоначально оно было запланировано на 6 февраля.

По информации журналиста, решение об экстрадиции арестованной в США должно быть принято до этого времени. Он уточняет со ссылкой на заявление представителя министерства юстиции Канады, что решение об экстрадиции должно быть принято до 1 марта.

В понедельник исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. США запрашивают экстрадицию дочери основателя Huawei по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. МИД КНР сделал представление и выразил протест как Канаде, так и США.