ЛОНДОН, 29 янв /ПРАЙМ/, Мария Табак. Британские депутаты не поддержали поправку, позволявшую отложить Brexit на срок до девяти месяцев в том случае, если к 26 февраля премьеру Терезе Мэй не удастся уговорить парламент поддержать соглашение с ЕС по Brexit.

В настоящее время парламентарии, пытаясь, как и правительство, выйти из тупика, рассматривают несколько важных поправок к внесенному премьером специальному техническому документу по Brexit.

Поправка, внесенная лейбористом Иветт Купер и консерватором Ником Боулсом, предусматривала предоставление парламенту в том случае, если он не поддержит до 26 февраля предложения премьера, возможности обязать Мэй просить ЕС отложить Brexit до 31 декабря — и таким образом избежать выхода 29 марта без соглашения.

За поправку проголосовали 298 депутатов, против — 321.