МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин и члены правительства на совещании в среду обсудят меры по развитию туризма.

"Тридцатого января Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение мер по развитию туризма", — сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Как ожидается, с докладами по этому вопросу выступят глава Минэкономразвития Максим Орешкин, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, министр транспорта Евгений Дитрих, а также министры по делам Северного Кавказа и развитию Дальнего Востока – Сергей Чеботарев и Александр Козлов. Также на заседании будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов, уточнили в пресс-службе Кремля.

Глава государства достаточно регулярно встречается с кабинетом министров. Последняя такая встреча состоялась две недели назад — 16 января президент провел первое в этом году совещание с членами правительства. Участники той встречи обсудили приоритетные задачи в социально-экономической сфере на предстоящий год, а само совещание Путин начал с обсуждения последствий трагедий при взрывах газа в жилых домах в Магнитогорске и Шахтах.

До этого президент встречался с кабмином в конце прошлого года — 26 декабря он по традиции приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной, чтобы обсудить с представителями кабинета министров итоги уходящего года.