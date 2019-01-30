БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв /ПРАЙМ/. Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено в Twitter.

"Верховный суд в решении №1 от 29 января постановил принять следующие меры предосторожности против Хуана Джерардо Гуаидо Маркеса: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения следствия; запрет на отчуждение и залог имущества, а также блокирование банковских счетов и/или любого другого финансового инструмента на территории Венесуэлы", — сообщил он.

Ранее генпрокуратура Венесуэлы попросила суд вынести такое решение. Просьба поступила после того, как США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Решение США обусловили необходимостью сохранения активов для народа Венесуэлы. Также госдеп принял решение о передаче в управление Гуаидо счетов Венесуэлы, находящихся на территории США.