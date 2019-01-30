МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Картон для доставки посылок из интернет-магазинов Китая можно производить на Дальнем Востоке, для чего планируется создать кластер по переработке древесины, сообщил в интервью РИА Новости глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов.

Он напомнил, что принято решение правительством за счет введения дополнительных пошлин на экспорт круглого леса сделать так, чтобы переработка развивалась в Российской Федерации.

"То, как работает сейчас эта отрасль, конечно, оставляет желать лучшего, потому что значительная часть российского леса перерабатывается на территории Китая, а оттуда с огромной добавленной стоимостью продукция поступает в Японию, Америку. Наша задача сделать так, чтобы лесоперерабатывающий кластер находился на нашей территории", — сказал Петухов.

Он отметил, что именно в этих целях в 2018 году подписано соглашение с китайской компанией China Paper Corporation о строительстве целлюлозно-бумажного комбината на Дальнем Востоке, и уже идет подбор земельных и лесных участков. Петухов уточнил, что рассчитывает, что строительство ЦБК в Хабаровском крае начнется уже в 2019 году.

"Многие знают, что на китайском рынке очень большим спросом пользуется картон. Потому что все больше и больше в Китае осуществляется интернет-доставка, соответственно, каждый предмет упаковывается в отдельную картонную упаковку. В связи с этим рост интереса очень большой. Одновременно из-за торговой войны Китая и США существенно затруднился ввоз макулатуры из штатов в КНР, поэтому, естественно, китайское правительство рассматривает возможности производить целлюлозу, а из нее — картон, за территорией страны. У нас достаточно большую часть лесов составляет лиственница, из которой получается очень хороший картон. Поэтому мы выбрали порядка пяти-шести мест и активно рекламируем эту историю", — пояснил глава АПИ, выразив надежду, что создание индустриального парка по переработке древесины стартует в наступившем году.

Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта — один из институтов развития Дальнего Востока, в задачи которого входят привлечение новых резидентов в территории опережающего развития и в Свободный порт Владивосток, прямых инвестиций, а также поддержка экспорта.

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