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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Академики нашли область примирения — "Ъ" узнал детали соглашения между российскими и американскими учеными, которое планируется подписать в марте — Российская академия наук анонсировала прорыв на поле так называемой научной дипломатии, о которой глава РАН Александр Сергеев неоднократно рассказывал президенту России Владимиру Путину. Господин Сергеев заявил вчера в Париже на открытии Международного года Периодической таблицы химических элементов, что в марте руководство РАН посетит США и подпишет соглашение о сотрудничестве с американской Академией наук. Он даже использовал термин "перезагрузка отношений"— пока что в научной сфере. Вице-президент РАН Юрий Балега в разговоре с" Ъ" уточнил, что главным приоритетом на мартовской встрече будет обсуждение совместных российско-американских космических исследований— планируется, что в нем примут участие и представители NASA. Кроме того, академики двух стран обсудят медицинские проблемы и океанологические исследования. Ученые, работающие в обеих странах, надеются, что сотрудничество двух академий станет "лучиком надежды в негативных отношениях двух стран".

— С телефонов Сбербанка позвонили мошенники — Они узнали о держателях карт почти все — Клиенты Сбербанка стали жертвами чрезвычайно продвинутых мошенников, которые звонят с номеров самого банка и ­знают многое о клиенте, включая информацию по счету. По мнению экспертов, такая осведомленность возможна только в случае получения данных нелегальным путем из банка, например путем покупки у сотрудников. Звонки настолько правдоподобны, а информация достоверна, что едва ли не единственная защита— перезванивать в банк и проверять информацию.

— ОСАГО набивает себе цену — Увеличение лимита выплат жертвам аварий может поднять стоимость полиса — Минфин предложил увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП сразу вчетверо — с нынешних 500 тыс. руб. до 2 млн руб. При этом министерство полагает возможным провести это изменение без пересчета тарифов, поскольку основные выплаты в ОСАГО приходятся не "по здоровью", а "по железу" — на ­ремонт авто. Страховое лобби однако уверено, что без повышения не обойтись — средняя цена полиса после одобрения поправок Минфина вырастет на 500–600 руб. В ЦБ инициативу ведомства поддержали — также заявив, что такое решение, "безусловно, скажется на стоимости полиса".

— Продукты ошиблись вагоном — Скоропортящиеся товары теряют качество на железной дороге — Условия доставки железной дорогой скоропортящихся товаров нарушаются, приводя к высокой доле некондиционного товара. Логистам выгоднее возить скоропорт в обычных контейнерах или вагонах, не тратясь на более дорогостоящий рефрижераторный или изотермический парк, утверждают его владельцы. Поставщики признают потерю качества товара в пути, хотя крупные ритейлеры пока не фиксируют притока некондиционного скоропорта. ОАО РЖД, ФАС и эксперты сходятся в том, что нужно менять тарифную систему для спецпарка, повышая его конкурентоспособность путем сближения тарифов с обычными контейнерами.

— Отказ от конкуренции придется обосновать — Единственных поставщиков государства призывают к порядку — ФАС опубликовала пакет проектов документов, регламентирующий определение единственного поставщика при госзакупках. Для отказа от конкуренции при госзаказе (а единственные поставщики получают, как правило, самые дорогие контракты, всего около 5–10 трлн руб.) инициаторам придется формально обосновывать это решение контрольному управлению Кремля. Эксперты говорят, что поставщикам и заказчикам "будет труднее схитрить", и рады, что дело сдвинулось с мертвой точки — вопрос обсуждается не первый год. В ФАС рассчитывают, что порядок заработает уже в марте. Впрочем, сопоставимого объема неконкурентные закупки госкомпаний пока остаются вне контроля властей.

— Росстат объяснил строительный казус — Мониторинг статистики — "Ъ" удалось получить официальные объяснения об источниках и причинах увеличения объема и динамики строительных работ за девять месяцев 2018 года с 5,1 трлн руб. (спад на 0,7% в годовом выражении) до 8,4 трлн руб. (рост на 5,3% за 2018 год, см. "Ъ" от 28 января). По словам главы управления статистики строительства, инвестиций и ЖКХ Росстата Нины Власенко, основной вклад в пересмотр внесла переоценка показателей в Тюменской области (за счет ХМАО и ЯНАО) — он скорректирован почти на 600 млрд руб. (почти 8,5% всех работ в строительстве), в Крыму (более чем 100 млрд руб.), в Ленинградской области (порядка 50 млрд руб.) и ряде других.

— Недорогой конфискат приблизят к покупателям — Росимущество выставит на электронные торги все от 10 тыс. рублей — Минэкономики предлагает изменить правила реализации конфиската, за которые в том числе критиковала Росимущество Счетная палата. Для повышения конкуренции на торгах и объемов реализуемого предлагается выставлять на электронные аукционы самый востребованный покупателями бюджетный сегмент — имущество стоимостью от 10 тыс. руб. (сейчас на торги выставляются лоты дороже 100 тыс. руб.). Указывать цену теперь планируется с учетом НДС, в случае признания аукциона несостоявшимся — продавать лот единственному покупателю по номиналу, а в отсутствие покупателей — быстро уничтожать.

— Во глубине сибирских рук — Сергей Шойгу проинспектировал завод, где скоро будут собирать десятки "Сарматов" — Вчера министр обороны Сергей Шойгу посетил завод "Красмаш", проинспектировав ход выполнения государственного оборонного заказа и заслушав доклад по созданию новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Докладом министр остался доволен, поскольку, по данным "Ъ", какого-либо критического отставания по работе над "президентским проектом" нет и уже в скором времени военные приступят к проведению летно-конструкторских испытаний ракеты. Ав перспективе — во исполнение договора СНВ-3 — покажут изделие коллегам из США.

— Из конфликта интересов сделают исключения — Чиновникам смягчат антикоррупционные запреты — Минюст вчера разъяснил суть своего будущего законопроекта, устанавливающего "обстоятельства непреодолимой силы", при которых "несоблюдение запретов" антикоррупционного законодательства "не является правонарушением". Представители всех фракций считают, что нормы закона должны быть универсальными и исключений быть не должно. "Любое исключение из правил — основа коррупционных практик",— сказал "Ъ" директор Центра технологий государственного управления РАНХиГС Владимир Южаков.

— Исполком и его команда — Михаил Развожаев хочет работать в ОНФ со своими кадрами — Как стало известно "Ъ", возглавивший в декабре 2018 года исполком ОНФ Михаил Развожаев проводит ротацию в руководстве движения. Свои посты покинут сразу несколько заместителей главы исполкома ОНФ. Бывший куратор организационных вопросов Андрей Пилипонский уже назначен советником лидера думской фракции "Единая Россия" Сергея Неверова. Вместо уходящих будут назначены люди, знакомые господину Развожаеву по прежней работе, но еще не погруженные в деятельность организации.

— "Единая Россия" присмотрела себе патриотическую столицу — Севастопольское отделение партии "перезапустят" к парламентским выборам — Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак представил политсовету севастопольской организации партии ее нового секретаря Дмитрия Саблина. Заседание прошло в офисе партии власти в закрытом режиме. На нем сообщили о сокращении числа местных организаций и назначили на 22 февраля конференцию, на которой будет "перезапущена" парторганизация. Дмитрий Саблин заявил, что приехал в Севастополь решать проблемы его жителей и сделать его духовно-нравственной столицей России, объединив вокруг "Единой России" все "конструктивные силы" города и победив на выборах в заксобрание.

— Обвиняемый наай-петрил на два месяца — Похитителя картины Куинджи отправили в СИЗО — Таганский суд Москвы арестовал до 27 марта Дениса Чуприкова, который, по версии полиции, в минувшее воскресенье совершил дерзкое хищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее. Сам он в суде давать какие-либо объяснения отказался. Просьба защиты и самого подследственного об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста результата не дала.

— Вице-губернатора Ленобласти допросили о прежнем месте работы — Прошли следственные действия с участием Олега Коваля — Вице-губернатор по энергетике и ЖКХ Ленобласти Олег Коваль во вторник был допрошен в рамках уголовного дела о мошенничестве. По одной из версий, силовиков интересовала деятельность чиновника на одном из прежних мест работы, в частности, речь может идти о злоупотреблениях, которые были допущены при проведении строительных работ в Вологодской области, которыми занималась аффилированная с господином Ковалем фирма. В последние годы интересы этой компании, как говорят источники "Ъ" в правительстве региона, были сосредоточены исключительно в Ленобласти.

— Главу района выписали из землевладельцев — Суд счел аресты недвижимости по делу Александра Постриганя необоснованными — Как стало известно "Ъ", на статус главного теневого латифундиста Подмосковья помимо экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна с его 564 земельными участками мог бы претендовать бывший глава Клинского района Мособласти Александр Постригань. По версии следствия, на вырученные в процессе теневой административной деятельности средства он приобрел сотни объектов недвижимости, распределив их в большой компании своих друзей и родственников. Все земельные наделы оставались под арестом до тех пор, пока претендента №2 не снял с дистанции Московский областной суд, усомнившийся в том, что арестованное имущество действительно принадлежит ему.

— Морскую разведку слегка штормит — На Черноморском флоте отстранен от службы герой сирийской кампании — командир разведцентра — Как стало известно "Ъ", по требованию следствия отстранен от должности командир 388-го морского разведывательного пункта (в/ч 43071) Черноморского флота России Сергей Подгурский. Подполковника, награжденного двумя орденами Мужества, в том числе за участие в сирийской кампании, обвиняют в кораблекрушении — якобы он не уследил за десантным катером, затонувшим в результате шторма. Офицер спецназа, не снимая с себя ответственность за происшедшее, надеется на более мягкую квалификацию своих действий. Защита же считает, что действия следствия и судов в отношении подполковника подрывают обороноспособность его части.

— Российских женщин защитят на европейские деньги — Борьбу с домашним насилием профинансируют из-за границ — Евросоюз и Совет Европы направят более €500 тыс. на совместный с РФ проект по сотрудничеству в области реализации нацстратегии действий РФ в интересах женщин. По словам представителей ЕС, а также российских МИДа, Минтруда и уполномоченного по правам человека, в рамках проекта будут налажены обмен опытом и внедрение "лучших практик" по противодействию насилию в отношении женщин. В Минтруде считают, что проект будет полезен для развития сети кризисных центров в России.

— Приход получил доход — Арбитраж обязал мэрию Москвы передать РПЦ часть жилого дома на Сретенке — Русская православная церковь выиграла у властей Москвы судебный спор о праве собственности на часть жилого дома в центре столицы, который был основан 100 лет назад как дом причта. Ранее арбитражные суды соглашались с позицией мэрии о том, что дом после реконструкции в середине ХХ века потерял религиозное назначение. Однако Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр. После победы в суде представитель РПЦ не стала скрывать, что церковь намерена сдавать помещения в аренду.

— Пыткам отказывают в особой статье — ФСБ и МВД не поддержали предложения президентского совета — В ФСБ и МВД считают "избыточным" введение в Уголовном кодексе (УК) РФ нового состава должностного преступления "пытки" и не поддерживают создание единой базы данных задержанных. Так в ведомствах ответили на рекомендации президентского Совета по правам человека (СПЧ). Учреждения, где содержатся заключенные под стражу, не могут находиться в системе МВД, а должны быть подчинены гражданскому ведомству, подчеркнула глава профильной комиссии СПЧ Тамара Морщакова.

— У Петра есть еще порох для Порошенко — Президент Украины идет на выборы самовыдвиженцем — Президент Украины Петр Порошенко вчера официально объявил о своем вступлении в президентскую гонку. Он будет добиваться переизбрания на второй срок в качестве независимого кандидата. Выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", глава государства изложил свое видение будущего страны, пообещав в случае победы на выборах 31 марта реализовать свою главную установку "Прочь от Москвы!" и добиться вступления Украины в НАТО и ЕС. Он стал последним из более двух десятков претендентов, зарегистрировавшихся кандидатами в президенты на предстоящие выборы. Главная тема предвыборной борьбы — российская угроза: все лидеры гонки соревнуются в том, кто сможет более эффективно дать ей отпор.

— У Николаса Мадуро выливают нефть из под ног — Администрация Дональда Трампа рассматривает "все варианты" давления на президента Венесуэлы — США усиливают давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пытаясь добиться его отставки. Вчера контроль над частью активов Венесуэлы, хранящихся в США, был передан самопровозглашенному венесуэльскому лидеру Хуану Гуайдо. Адо этого Вашингтон ввел санкции против государственной нефтяной компании PDVSA. Помимо прочего, СМИ обсуждают возможность вторжения США в Венесуэлу через Колумбию — на такой вариант намекнул советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Власти Венесуэлы тем временем стремятся связать руки Хуану Гуайдо и в ближайшее время могут принять в отношении него целый ряд ограничительных мер.

— Россотрудничеству прочат нового главу — В агентстве могут пройти кадровые перемены — В Федеральном агентстве по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) возможны кадровые перестановки. Сразу несколько информированных собеседников "Ъ" рассказали, что слышали или знают об обсуждении вопроса о переходе на другую работу нынешнего руководителя агентства Элеоноры Митрофановой. Обсуждается, по словам одного из источников "Ъ", и кандидатура преемника: им может стать нынешний заместитель госпожи Митрофановой Михаил Брюханов. Господин Брюханов сказал "Ъ", что о таких планах ничего не слышал.

— Выравнивание на флаг — Государство хочет сделать экспорт более российским — Минтранс начал новую кампанию по переводу отечественного флота под флаг РФ. Чиновники предлагают обязать госструктуры и все компании, получающие господдержку, экспортировать до 50% грузов судами, зарегистрированными в российском реестре. Пока под флагом РФ вывозится лишь порядка 12 млн тонн грузов в год — меньше 2% от морского экспорта. Бизнес к идее относится неоднозначно. Владельцы судов готовы поддержать ее, но только при снижении требований к флагу РФ. А грузоотправители уверены, что столкнутся с дефицитом флота и будут просто вынуждены экспортировать свою продукцию через порты других стран.

— ТАСС не до чтения — Российская книжная палата может перейти в новые руки — Премьер Дмитрий Медведев поручил проработать вывод Российской книжной палаты (РКП) из-под управления информационного агентства ТАСС, которое не заинтересовано во владении непрофильным активом. По одному из вариантов, РКП предлагается переподчинить Российской государственной библиотеке (РГБ). Это может привести к фактическому расформированию книжной палаты и усилению влияния Минкульта на книгоиздательский рынок, считают его участники.

— Отельеры платят за гостей — Гостиницам не понравился монопольный учет приезжих — Отельеры Санкт-Петербурга, заплатив только за прошлый год около 200 млн руб. за миграционный учет своих гостей через автоматизированную систему "Элпост", решили нарушить сложившуюся на этом рынке монополию. Они через "Опору России" пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на завышенные тарифы для этой услуги. Оператор "Элпост" — ООО "Федеральный гостиничный сервис" (ФГС), основным владельцем которого выступает внук экс-главы Федеральной службы охраны (ФСО) Никита Муров.

— Накопления остались без движения — Граждане подали минимальное число заявлений о переводе пенсионных средств — В прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) принял к рассмотрению менее 2 млн заявлений граждан на перевод пенсионных накоплений. Таким образом, эта переходная кампания оказалась худшей за последние десять лет. На такие результаты, в частности, повлияли постоянно меняющиеся правила игры по подаче заявлений. В результате увеличения доли одобренных заявлений в этом году страховщика могут поменять более 1,5 млн человек.

— Госбанки отдадут долг родины — Дочерние структуры ВЭБа, Сбербанка и ВТБ на Украине заплатят за РФ — Верховный суд (ВС) Украины принял решение отклонить апелляционные жалобы на арест активов украинских дочерних банков ВЭБа, Сбербанка и ВТБ. Также ВС Украины дал разрешение на выполнение решения Арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации в $140 млн за счет имущества указанных банков. Таким образом, в ближайшее время на Украине может начаться процедура изъятия и реализации их активов. Один — "ВТБ Украина" уже находится в стадии ликвидации, не исключено, что теперь его судьбу рискуют повторить "Сбербанк Украина" и Проминвестбанк (ПИБ), впрочем, в дальнейшем они могут компенсировать потери через иски в международных судах, указывают юристы.

— Унция лиха — Золото дорожает в ожидании замедления роста экономики — Котировки золота на мировом рынке обновили восьмимесячный максимум, закрепившись выше уровня $1300 за тройскую унцию. Одновременно суммарные активы биржевых индексных фондов достигли максимума с апреля 2013 года. Ожидание снижения темпов роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС), а также опасения относительно темпов роста мировой экономики заставляют инвесторов уходить в защитные активы.

— "Газпром" Европу не отпустит — Но для удержания рынка ему понадобится Украина — "Газпром" планирует сохранить экспорт газа в Европу в ближайшие годы на уровне не менее 200 млрд кубометров. В среднесрочной перспективе компания рассчитывает на дальнейший рост поставок из-за сокращения собственной добычи газа в Европе. Такой план требует новой договоренности о транзите газа с Украиной либо строительства новых обходных газопроводов.

— "Россети" оцифруют Минэнерго — Нового замминистра нашли в госкомпании — Как стало известно "Ъ", новым заместителем министра энергетики по цифровому развитию может стать заместитель главы департамента "Россетей" Виктор Мамин. Господина Мамина считают "человеком команды Алексея Текслера", первого заместителя главы Минэнерго,— они долгое время работали вместе и в министерстве, и в структурах золотодобывающего "Полюса"

— "Юрмашу" предъявили долги — После появления информации о возможной продаже актива — Связь-банк обратился в суд с иском о взыскании с Юргинского машиностроительного завода ("Юрмаш", подконтролен входящему в "Ростех" "Уралвагонзаводу" — УВЗ) 2,93 млрд руб. долга. Завод хронически убыточен, но до сих пор ему удавалось урегулировать проблемы с долгами. Иск банка был подан буквально через десять дней после заявления губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о возможной продаже "Юрмаша" УГМК, и юристы отмечают, что появление этих претензий может воспрепятствовать продаже актива.

— Рестораторы разобрали помещения — У столичного стрит-ритейла осталось меньше свободных площадей — Доля свободных помещений стрит-ритейла в Москве по итогам 2018 года приблизилась к докризисному уровню, сократившись до 6,5%. По итогам этого года консультанты ждут, что уровень вакантности станет еще ниже. На фоне завершения реконструкций улиц и роста пешеходного трафика доля заведений общепита, самых активных арендаторов уличных площадей, в общей структуре спроса увеличится до 45–47%.

— "Вкусвилл" выходит на публику — Ритейлер готовится к IPO — Розничная сеть "Вкусвилл" может оказаться первым с 2014 года продуктовым ритейлером, который готов будет провести IPO. Но для начала компании потребуется увеличить почти на треть количество магазинов. По данным "Ъ", сейчас обсуждается возможность разместить на бирже до 25% акций.

— Испания собрала посылки — Число международных отправлений "Почты России" продолжило расти — В 2018 году Китай нарастил долю на рынке товарных почтовых отправлений в Россию до 92,6% всего трафика из-за рубежа, свидетельствуют данные "Почты России". Темпы роста числа посылок при этом начинают замедляться: по мнению участников рынка, это может быть связано с ростом среднего чека и возвращением интереса к западным онлайн-магазинам. В частности, долю в числе посылок в Россию резко нарастила Испания.

— Ozon.ru оставит покупателей в долгу — Онлайн-ритейлер запустил онлайн-кредитование — Ozon.ru запустил продажи товаров в кредит в партнерстве с пятью банками и МФО, включая Тинькофф-банк и "Ренессанс Кредит". Услуга давно представлена в российском онлайн-ритейле, но пока ограничивалась преимущественно сегментом бытовой техники и электроники. Сам Ozon.ru тестировал онлайн-кредиты еще в 2014 году, но тогда услуга не привлекла клиентов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство не оставляет попыток собрать больше денег с бизнеса — Минэкономразвития разработало методику оценки фискальной нагрузки на разные отрасли — "Ведомости" ознакомились с проектом методики оценки фискальной нагрузки на бизнес, которую Минэкономразвития подготовило по поручению вице-премьера Дмитрия Козака. В конце прошлого года документ был направлен для обсуждения в Минэнерго, Минпром, Минфин и администрацию президента. Подлинность копии подтвердили два чиновника и сотрудники трех компаний, по которым Минэкономразвития оценивало нагрузку.

— Создаваемая ЦБ система быстрых платежей столкнулась с банковской тайной — Переводы по номеру телефона могли угрожать безопасности клиентов — Система быстрых платежей (СБП), с помощью которой физлица смогут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона независимо от банков, где у них счета, заработала 28 января. Пока – в тестовом режиме: доступ к ней имеет ограниченный круг клиентов 12 банков.

— Правительство России разработает свою методику измерения коррупции — Российские власти не согласны с низким местом России в рейтинге Transparency International — Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2018 г. Россия набрала 28 баллов из 100 и заняла 138-е место из 180. ИВК составляется на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями. Страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий.

— Народный фронт и Госдума хотят контролировать мусорную реформу — Игнорировать эту актуальную для людей тему политикам все сложнее, считают эксперты — Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовит к 1 марта доклад о первых месяцах реформы системы обращения с отходами. Об этом заявил во вторник на первой после своего назначения пресс-конференции руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев. Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева напомнила, что в майском указе президента поставлены четкие задачи по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

— Помощник Трампа не исключил военного решения венесуэльского вопроса — Но сначала США нужно заручиться поддержкой латиноамериканских стран, считает эксперт — "5000 солдат в Колумбию" – такую запись разглядели журналисты в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, когда он выступал в понедельник на брифинге в Белом доме. На просьбу прокомментировать эти слова Болтон ответил: "Как сказал президент, все варианты на столе". Американские и мировые СМИ увидели в этом намек на возможное военное вмешательство США в кризис в Венесуэле.

— Инвестиции и внутренний спрос в России все еще не восстановились после кризиса — Это произойдет уже в 2020-е годы, ждут экономисты — За 2018 г. рост экономики ускорился с 1,6 до 2,1% (оценка Минэкономразвития – 2%), оценивают экономисты Центра развития Высшей школы экономики, но предупреждают – потребление и инвестиции до сих пор не восстановились до докризисного уровня.

— Социолог Симон Кордонский: "В переписи населения нет предпринимателей" — Руководство России мало что знает о реальной жизни в России – такой вывод можно сделать из полевых исследований фонда "Хамовники" — Научным руководителем фонда "Хамовники" работает Симон Кордонский, человек, знаменитый в российских экспертных кругах и сам прежде участвовавший в формировании политики федерального центра. Теперь он рассматривает ситуацию с другой стороны: как влияет эта самая политика на жизнь граждан или, точнее сказать, как граждане уворачиваются от политики.

— Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо — Минфин хочет повысить лимит до 2 млн рублей. Полисы подорожают, предупреждают страховщики — Минфин предложил увеличить выплаты в ОСАГО за вред жизни и здоровью в 4 раза – с 500 000 до 2 млн руб., сообщил во вторник "Интерфакс" со ссылкой на поправки министерства в закон об ОСАГО. Эту информацию "Ведомостям" подтвердила замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева: "Увеличение выплат по ОСАГО [за ущерб] жизни и здоровью до 2 млн руб. разрабатывается уже год для внесения в правительство".

— "Газпром" рассчитывает не раз повторить прошлогодний рекорд поставок газа в Европу — Эксперты считают эти планы чересчур оптимистичными — "Думаю, это новая реальность, тренд", – сказала гендиректор "Газпромэкспорта" Елена Бурмистрова о европейских поставках "Газпрома". В 2018 г. компания установила третий подряд рекорд экспорта в дальнее зарубежье – 201,7 млрд куб. м газа. "Не думаю, что мы будем снижать поставки в предстоящие годы", – цитирует слова Бурмистровой "Интерфакс".

— Смартфон от "Яндекса" не пользуется спросом — В декабре розничные сети продали около 400 "Яндекс.Телефонов" — За неполный декабрь "Яндексу" удалось реализовать через розничные сети около 400 своих смартфонов "Яндекс.Телефон". Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудники трех ритейлеров. По словам одного из них, к 20 января количество проданных "Яндекс.Телефонов" выросло до 450. Все три собеседника "Ведомостей" ссылаются на данные компании GfK.

— Минкомсвязи выступает за единого оператора для 5G-сетей — Сказывается острая нехватка свободных частот — "Мы подталкиваем операторов к созданию единого инфраструктурного оператора не от хорошей жизни", – ответил вчера министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков на вопрос сенатора Людмилы Боковой во время встречи в Совете Федерации по вопросам нацпрограммы "Цифровая экономика". Создание единого оператора для развертывания сотовой связи пятого поколения (5G) Носков назвал единственно возможным вариантом сохранения конкуренции. По его словам, сейчас свободен лишь небольшой диапазон частот – 190 МГц, тогда как для нормальной работы необходимо по 200 МГц для каждого оператора.

— У "Роснефти" минимум шансов вернуть из залога акции Citgo — После того как США ввели санкции против венесуэльской PDVSA — Минфин США сообщил, что ввел санкции против венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA. Активы компании на $7 млрд будут заблокированы, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон: из-за санкций PDVSA получит за год убытки $11 млрд, у компании сократится экспорт.

— Минприроды хочет упростить доступ иностранцев к добыче золота — Им придется меньше обращаться за разрешением правительства на освоение месторождений — Минприроды предложило освободить месторождения золота с запасами менее 200 т от статуса участков недр федерального значения, следует из проекта федерального закона, опубликованного на regulation.gov.ru. Сейчас такой статус имеют месторождения с запасами до 50 т золота. Эта модель регулирования носит "дестимулирующий характер для привлечения иностранных инвестиций", считает Минприроды.

— Чем полезны и опасны начальники-самодуры — В половине российских компаний руководство относится к подчиненным враждебно, кричит и грубит — Более половины сотрудников российских компаний (56%) сталкиваются с руководителями-самодурами, которые постоянно грубят подчиненным, оскорбляют и унижают их, показал недавний опрос 198 работников – слушателей онлайнового курса Высшей школы экономики (ВШЭ) на Национальной платформе "Открытое образование". Авторы исследования даже ввели специальное понятие – враждебное поведение руководителя. Чаще всего оно выражается в том, что начальники в грубой форме принуждают сотрудников к выполнению рутинной и неквалифицированной работы (24%), меняют условия труда сотрудников без предварительного обсуждения с ними (23%), устраивают публичные разносы (22%), игнорируют мнение подчиненных и их инициативы (19%). Респонденты также пожаловались, что самодуры несправедливо распределяют вознаграждение, намеренно мешают работе, а также препятствуют карьере.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Ключевое решение — От мошеннических схем и пирамид при строительстве жилья можно избавиться за год — В долевом строительстве начали действовать новые правила, которые защитят покупателей квартир от обманов и потери денег.

— Штраф под сокращение — Конститционный суд РФ разъяснил порядок наказания владельцев большегрузов — нарушителей — Конституционный суд РФ избавил владельцев и водителей большегрузных автомобилей от неизбежных штрафов на сотни тысяч рублей. Федеральному законодателю предписано уточнить положения статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", а до тех пор нарушителей будут наказывать по нижней планке. Соответствующее постановление публикует "РГ".

— На прилавок с пометкой — Кабмин установил новые правила продажи молочных продуктов — С 1 июля этого года молоко и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира поставят на прилавках отдельно от другой продукции и обозначат соответствующим образом. Такой порядок установлен в подписанном главой правительства постановлении, уточняющем правила розничной торговли.

— Начальнику простят — За вынужденные коррупционные нарушения чиновника не накажут — Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, позволяющего освобождать от наказания за вынужденные коррупционные правонарушения. Подразумеваются ситуации, когда чиновник в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств не смог до запятой выполнить антикоррупционные требования. Первый пример, который приходит на ум в связи с этим, — какие-то неточности в декларациях о доходах и расходах.

— Техосмотр отменяется — Депутаты предложили отменить ТО для частных легковушек — Депутаты Госдумы предложили внести поправки в закон о техосмотре, согласно которым автовладельцы личных легковых автомобилей вообще не будут проходить ТО.

— Дорога в лидеры — Владимир Путин оценил социальные и экономические успехи Тамбовской области — Тамбовская область стала центром деторождения и может выйти в лидеры по производству индейки. Об этом и о том, какие новые достижения ждут регион, президенту на встрече рассказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

— Посвящение в тайну — ФАС просит право получать у банков справки о счетах и операциях клиентов — Федеральная антимонопольная служба может получить право запрашивать у банков информацию о движении денежных средств на счетах. Она будет использоваться при доказывании антиконкурентных соглашений.

— Минимум в расчете на рубли — Минтруд к 2020 году пересмотрит потребительскую корзину — Министерство труда и соцзащиты планирует в течение ближайших двух лет провести расчеты по пересмотру потребительской корзины. Об этом сообщил во вторник глава ведомства Максим Топилин на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по соцполитике.

— В пределах законной доли — КС предписал внести уточнения в закон о СМИ — Сегодня "Российская газета" публикует важное решение Конституционного суда. КС обязал федеральные власти уточнить положения закона о СМИ, регламентирующие владение российскими массмедиа для иностранных граждан.

— Остаться в эфире — Региональным каналам предложили два варианта перехода в "цифру" — Региональным телеканалам предложили два варианта перехода на цифровой эфир.

— Деревня перейдет в новый формат — Кабмин выделит в 2019 году на развитие сельских территорий более 25 млрд рублей — Потребности разрабатываемой государственной программы комплексного развития сельских территорий минсельхоз оценивает в 200 миллиардов рублей на каждый год до 2025-го. За предыдущие пять лет на реализацию стратегии устойчивого развития села правительство выделило 170 миллиардов.

— Когда откроют небо — Николай Патрушев провел в Каире консультации по безопасности — Приезд российской делегации совпал с визитом в Египет президента Франции Эманнюэля Макрона. Причем обе делегации поселились в одном и том же отеле, который был подсвечен красно-бело-синими цветами — для кого флага Франции, а для кого-то — России.

— Защита соцвыплат от списания — На прошлой неделе Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, защищающий права граждан при взыскании с них денежных средств.

— Встреча в Балтийском море — Польше придется согласовать строительство газопровода с Россией — Польский газотранспортный оператор Gaz-System и датский Energinet договорились все же строить газопровод Baltic Pipe, чтобы снизить зависимость Польши от российского газа. Однако выяснилось, что для реализации проекта европейским операторам придется заключать дополнительное соглашение с "Газпромом", который строит "Северный поток-2". Дело в том, что маршруты газопроводов пересекутся в Балтийском море. Таким образом, Польша может оказаться еще более зависимой от России, но эксперты считают, что "Газпром" не будет злоупотреблять своим положением.

— Бак на связи — ОНФ подготовит доклад о работе с отходами — К 1 марта 2019 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовит доклад о ходе "мусорной реформы". В нем активисты проанализируют, как прошли первые два месяца после перехода 69 регионов на новую систему работы с отходами. Об этом сообщил глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

— О том, что выстрадали рыбаки — Рыбацкое сообщество не приемлет огульных обвинений — Десятки рыболовецких траулеров на Дальнем Востоке и в северных морях дали разовый мощный гудок как знак солидарности с представителями рыбацкого сообщества, которые съехались в Москву для участия во внеочередном заседании Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство). Акция называлась "Рыбаки за правду".

— Увезут в залог — Судебные приставы начали арестовывать имущество за неуплату штрафов за парковку — Уже 18 автомобилей задержаны в качестве залога для уплаты штрафов в столице. Причина проста. Автовладельцы накопили штрафы за неоплаченную парковку.

— 23 обвинения Huawei — Китай готов пойти на уступки США, но в разумной степени — В США предъявили китайской телекоммуникационной компании Huawei и ее дочерним предприятиям список из 23 обвинений. В частности, речь идет о подозрении в краже технологий, используемых компанией T-Mobile (США) для проверок смартфонов. Китайский телеком-гигант заявил, что "отрицает свою причастность к обвинениям". На этом фоне 30-31 января продолжатся торговые консультации между КНР и США. Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ уже прибыла в Вашингтон. Но, учитывая разногласия двух сторон, вряд ли стоит надеяться, что стороны договорятся о прекращении торговой войны. А почему вообще началась торговая война между двумя ведущими экономиками мира? Об этом "РГ" рассказал известный китаист, глава школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

— Рост зарплат и падение барреля — Что ждет россиян в ближайшие два года — Финансовый университет при правительстве подвел итоги исследований потребительских настроений, проведенных в 2018 году. На их основе были обновлены прогнозы социально-экономического развития России на нынешний и следующий годы. Итак, чего же ждать россиянам.

— Лучший пуховик — шуба — Россияне по-прежнему предпочитают натуральный мех — Французская марка Balenciaga анонсировала выход эксклюзивной капсульной коллекции, в которой не нашлось места натуральному меху. Бренд стремится привлечь внимание к проблеме вымирания многих видов животных. Тем временем, в России покупатели на 72 процента активнее интересуются мехом, чем пуховиками, утверждают эксперты сервиса объявлений "Авито". Жители каждого из 23 крупных городов, которые участвовали в опросе, отдают предпочтение шубам.

— Будет вам наука — Минздрав предлагает разрешить ввоз гашиша и каннабиса — Минздрав предлагает разрешить ввоз гашиша и каннабиса в Россию для научных исследований и испытаний.

— Ценные туры — Как подорожает отдых в этом году — Цены на зарубежные туры, в том числе и в Турцию, в среднем поднимутся на 10-17 процентов, рассказали эксперты "РГ". А на российских курортах они не должны расти быстрее инфляции.

— По команде — "Перехват" — Для охраны воздушных границ будут использованы боевые беспилотники — Представители Министерства обороны РФ сообщили, что возле границы России на этой неделе не менее 19 летательных аппаратов вели разведывательные действия. В результате этого российские пилоты дважды поднимались в воздух, чтобы совершить план "Перехват". При этом, несмотря на все зафиксированные инциденты, российское воздушное пространство ни разу нарушено не было.

— Тюрьма на заработках — При крупных заводах разрешат открывать филиалы колоний — Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий открывать филиалы казенных домов на крупных стройках и заводах.

— Смертельная зажигалка — По подозрению в поджоге друга арестован 16-летний подросток — Получила развитие странная история с поджогом 15-летнего подростка на северо-западе Москвы. В конце прошлой недели, напомним, в интернете оказалась видеозапись с камеры наблюдения, на которой заснято, как из подъезда выбегает парень в полыхающей верхней одежде.

— Брал по чину — Экс-главу Марий Эл будут судить в Нижнем Новгороде — В Верховном суде РФ состоялось заседание по ходатайству заместителя Генпрокурора об изменении подсудности уголовного дела бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

— Ночью и под конвоем — В Москву на суд привезли членов банды киллеров — Двенадцать обвиняемых, на счету которых 60 загубленных человеческих жизней, сегодня ночью привезли в Москву.

— Личный счет хакера — Киберворы грабили банки через соцсети — Мещанский суд Москвы приступил к оглашению обвинительного приговора лидеру группировки хакеров Юрию Лысенко. Он и 13 его подельников признаны виновными в крупных хищениях у нескольких российских банков.

— Квартира в ловушке — Аферисты обманом лишали людей жилья — Сотня человек лишилась квартир и денег, став жертвой изощренного обмана. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенников разоблачили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.

— Кража картины не обошлась без сообщников — Столичные следователи предъявили обвинение 32-летнему Денису Чуприкову, задержанному в минувшее воскресенье в подмосковном поселке Заречье Одинцовского района. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в обвинении говорится о хищении предмета, имеющего особую историческую ценность, а именно картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки в Третьяковской галерее.

— Поговорили с глазу на газ — ФСБ пришла к вице-губернатору Ленобласти Олегу Ковалю — Вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль попал в поле зрения органов ФСБ. Накануне высокопоставленный чиновник был опрошен по делу, связанному с газификацией Вологодской области.

— Восстание людей — В ЕС растет страх перед конкуренцией с роботами — Люди все больше считают роботов не просто бездушными машинами, но по сути новым социальным классом, с которым им придется конкурировать на рынке труда. И эти страхи с каждым годом усиливаются. К таким выводам пришли исследователи сразу двух немецких университетов — в Вюрцбурге и Линце, пишет Die Welt.

— Вспомнят все — Соцсети работают над сохранением данных пользователей — Пользователям социальной сети "ВКонтакте" разрешили архивировать свои записи вместо того, чтобы удалять.

— Помощник из смартфона — "Яндекс" начал продажи мультимедийной системы за 30 тысяч рублей — Компания "Яндекс" вывела на российский рынок автомобильную мультимедийную систему собственной разработки. Она называется так же, как и фирменная мультимедийная платформа — "Яндекс.Авто" и предусматривает несколько любимых автомобилистами сервисов с единым интерфейсом.

— Трамп закусил удила — Белый дом раскрыл кухню проводимого в Венесуэле госпереворота — Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал события в Венесуэле. "Мы понимаем, что США, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима", — сказал Лавров. Но эта ситуация, пояснил он, "не отменяет необходимость отстаивать международное право всеми имеющимися способами". Впрочем, подобные аргументы на Вашингтон не действуют: со времен захвата американскими властями российской дипсобственности в США Белый дом окончательно перестал воспринимать язык дипломатии и международных законов.

— Близнец без башен — В Польше правящая партия оказалась в центре скандала — С начала недели Польшу сотрясают политические и коррупционные скандалы, связанные с правящей партией "Право и справедливость".

— Незнакомая "Европа отечеств" — В середине 2000-х годов автору этих строк довелось наблюдать визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Вену, где проходил саммит Евросоюз — Южная Америка. Команданте приветствовали буквально толпы европейских леваков от умеренных до радикальных, истомившихся по идеологическому многообразию в условиях неолиберальной безальтернативности. Чавес знал толк в публичной политике и сорвал овацию, манкировав официальным приемом участников встречи в верхах ради выступления на собрании левой венской общественности.

— Стреляли на поражение — Раненый Родригес может стать символом "желтых жилетов" — Французские власти не на шутку обеспокоены инцидентом, произошедшим на последней 11-ой по счету "протестной субботе" в Париже и его возможными последствиями. Дело в том, что, когда колонны неформалов, а их было в тот день около четырех тысяч, совершив многочасовые марши по столичным улицам, сконцентрировались на площади Бастилии, начались стычки с полицией.

— Надо ли бороться с неравенством?— Тема с социологом Григорием Юдиным — Экономическая статистика свидетельствует: разрыв между 10 процентами самых бедных и 10 процентами самых обеспеченных достиг в России 15-кратной величины. Международная практика показывает, что наилучшее самочувствие общество имеет, когда этот разрыв — от 5 до 8 раз. Если эта цифра увеличивается, у людей возникает ощущение несправедливости, что ведет к росту социальной напряженности, к демотивации труда и в конце концов к дестабилизации общества.

— Умирает деревня Клещенки — Эта деревня в Костромской области — одна из тысяч российских поселений, исчезнувших с карты — Таких деревень, где никто не живет, в Костромской области уже свыше тысячи… Старики умирают, молодые уезжают в крупные усадьбы и города. Местные депутаты упраздняют пустующие деревни. Недавно с карты четырех сельских поселений Павинского муниципального района одним росчерком пера были стерты сразу 19 деревень. И они не последние.

— Сигнал разбудит — Датчики от огня многодетным семьям устанавливают бесплатно — Неисправность печного оборудования или замыкание проводки — самая частая причина пожаров. Только с начала года в Пензенской области в огне погибли 15 человек, за прошлый год — более ста человек. Чтобы избежать трагедии, в администрации Каменского района нашли возможность бесплатно, за счет внебюджетных средств, установить в домах многодетных противопожарное оборудование.

— Атака на снег — На помощь саратовцам пришла техника МЧС и Минобороны — Во вторник в Саратовскую область прибыла снегоуборочная техника из соседних регионов, она будет работать на трассах и в областном центре. После последнего сильного снегопада без транспортного сообщения осталось более 100 сел. Приостановлена работа саратовского аэропорта, а ранее были задержки в движении пассажирских поездов. Областное руководство обратилось за помощью в Министерство обороны, МЧС и Минтранс.

— Легкий на подъем — В Новосибирске испытали алюминиевый двигатель для самолетов — В Новосибирске завершены испытания прототипа авиационного двигателя, полностью собранного из алюминиевых деталей. Такой мотор мощнее стальных аналогов на 40 "лошадок", но главное — весит в полтора раза меньше. Это принципиально для легких самолетов, ведь значительно снижается расход топлива, а значит, повышается дальность полета без дозаправки.

— Тайги не испугался — Иркутский полицейский спас от голода семью отшельников — Участковый из Иркутской области Александр Гуриков помог семье бывшего охотника, оказавшейся из-за метели в снежном плену и без продуктов. Чтобы передать припасы пожилой чете, Александру пришлось преодолеть более 100 километров и несколько часов искать в тайге затерянное зимовье.

— Элементарно! — В Париже объявлено об открытии Международного года Периодической таблицы химических элементов — В этом году российский ученый Юрий Оганесян, в честь которого назван новый элемент Периодической таблицы, может стать нобелевским лауреатом по химии, сказал в одном из интервью "РГ" президент РАН Александр Сергеев. Дело в том, что 2019 год провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Она была опубликована великим Менделеевым 150 лет назад.

— Попасть в ядро — Почему всего три из шести тысяч российских журналов входят в мировую научную элиту — Как издательство "Наука" оказалось банкротом с долгом в 500 миллионов рублей? Как в 2 раза увеличить количество престижных российских журналов? Должен ли ученый платить за публикацию собственной статьи? Об этом корреспондент "РГ" беседует с вице-президентом РАН Алексеем Хохловым.

— Умная трость — Уникальные устройства помогут видеть и слышать — Видеть незрячему, вести общую беседу человеку, потерявшему слух, помогут уникальные системы, разработанные Лабораторией "Сенсор-Тех". Внутри умной трости "Робин" находится компьютер, две видеокамеры и ультразвуковой датчик. Такая начинка предупредит незрячих людей и слепоглухих людей о препятствиях, позволит самостоятельно ориентироваться на улице и в помещении. Устройство распознает лица людей, определяет бытовые предметы, причем даже в темноте, измеряет расстояние до них. Кроме того, трость оповещает пользователя виброзвуковым сигналом о возможных препятствиях. Важно подчеркнуть, что для распознавания объектов требуется всего несколько секунд, оно происходит на самом устройстве, без подключения к интернету.

ИЗВЕСТИЯ

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— Пальцем в небо — Паспортный контроль в аэропортах можно будет пройти автоматически с помощью биометрических данных — Ваэропортах начинают развертывать автоматизированную систему паспортного контроля. Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы уже работают в Шереметьево и готовятся к установке в Домодедово и Внуково, рассказали "Известиям" в ФСБ и подтвердили представители воздушных гаваней. Этой услугой смогут воспользоваться только россияне. Система сделает фото пассажира, отсканирует отпечатки пальцев и сверит информацию с данными биометрического паспорта. Автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и разгрузит сотрудников погранслужбы, но сроки его полноценного внедрения пока туманны, говорят эксперты.

— "Только на яблоках отмена пошлин принесет €10–15 млн" — Президент Молдавии Игорь Додон — о том, какие проблемы будут решаться на переговорах с Владимиром Путиным — Урегулирование проблемы таможенных пошлин на ряд молдавских товаров станет основной темой переговоров российского лидера Владимира Путина и президента республики Игоря Додона. Об этом в интервью "Известиям" сообщил глава Молдавии, который с сегодняшнего дня находится с визитом в Москве. Кроме того, он отметил необходимость обсудить приднестровскую проблему и выразил надежду, что после парламентских выборов у Кишинева и Тирасполя появится шанс на политическое разрешение конфликта, а также объяснил, зачем Молдавии именно сейчас понадобился закон о запрете пропаганды фашизма.

— Дороги ведут в стрим — Замглавы "Росгеологии" ушел с поста из-за видео — Депутаты готовы внести в КоАП изменения, которые позволят наказывать госслужащих за некорректное поведение в публичном пространстве. Как заявил "Известиям" председатель комиссии Госдумы по этике Отари Аршба, справедливой санкцией в подобных случаях могут быть обязательные общественные работы. Идея возникла после ряда скандалов, связанных с неэтичными высказываниями чиновников. Так, во вторник замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг лишился должности после появления в соцсетях видеозаписи игрового стрима, во время которого он в грубой форме описывал отношения с подчиненными. Чиновников не впервые увольняют после необдуманных высказываний, однако жесткие кадровые решения редко становятся уроком для их коллег.

— А коды летят — Система быстрых платежей заработает в магазинах летом — Уже в августе россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах: начнутся ее первые тесты в торговых сетях. Об этом "Известиям" рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Покупатели получат возможность заплатить за товары с помощью простого идентификатора — QR-кода или номера телефона. В пресс-службе ЦБ подтвердили: по плану платежи в пользу юридических лиц начнутся во второй половине 2019 года.

— Держать планку — Президент призвал сохранять уровень зарплат учителей — Уровень зарплат учителей не должен опускаться ниже среднего заработка по региону. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным в Кремле. По данным Росстата, сегодня заработная плата работников системы образования на 100% соответствует средней по стране, а в некоторых субъектах этот показатель даже выше. В Минпросвещения подчеркнули, что ведомство держит ситуацию на контроле. Однако в ОНФ отметили, что оклады учителей, по мнению самих же педагогов, пока не везде достигли среднего уровня по региону.

— Не видится на расстоянии — Представители ЕС отказались от посещения республик Донбасса — Донецкая народная республика приглашает делегацию Европейской комиссии посетить Донбасс, чтобы представители ЕС могли своими глазами увидеть положение дел и с другой стороны. Об этом на фоне поездки делегации Евросоюза в район Приазовья "Известиям" сообщил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он отметил: такие приглашения направлялись в ЕК неоднократно, однако за последние пять лет ее делегация так и не приехала в Донбасс. В Евросоюзе "Известиям" дали понять, что визита в Донецк или Луганск не планируется: в Еврокомиссии заявили, что Брюссель не признает неподконтрольные Киеву территории.

— В сети интерната — В Подмосковье хотят объединить коррекционные школы — Три подмосковных интерната — для слабовидящих, детей с интеллектуальными нарушениями и сирот — могут объединить. Местные власти уверяют, что слияние, по сути, административное: учителя и программы обучения останутся те же. Однако родители слабовидящих ребят им не доверяют. Их мнения никто не спрашивал, хотя должны были. Подробнее о том, почему возможное объединение коррекционных школ вызывает так много тревог, читайте в материале "Известий".

— Медикам пропишут детсады — Так чиновники рассчитывают поднять престиж профессии, но этих мер недостаточно — В правительстве намерены обсудить вопрос о введении в России дополнительных льгот для медработников. В частности, им планируют предоставить возможность устраивать детей в ясли или садики без очереди. Сейчас такое преимущество есть у прокуроров, судей и полицейских. Повышение престижа профессии должно помочь решить проблему кадрового дефицита в больницах и поликлиниках, полагают эксперты. Однако более действенными были бы такие меры, как внеочередное получение бесплатного жилья и допобразование за счет государства.

— Инфляция плюс — В 2018 году средний чек за коммуналку вырос на 7% — Средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2018 году увеличился на 7% по сравнению с 2017-м и составил 2968 рублей. Рост превысил фактическую инфляцию прошлого года почти на 3 п.п. Об этом свидетельствуют данные консенсус-опроса банков из топ-50, клиенты которых оплачивают через них коммунальные услуги. Причинами повышения среднего чека эксперты называют увеличение покупательной способности населения, из-за чего граждане стали меньше экономить на услугах, а также оплату коммуналки с нарушением сроков — в этом случае начисляются пени.

— Полчаса до полюса — Скоростные истребители взяли Арктику под контроль — В2019 году, спустя тридцать лет, Минобороны возобновит патрулирование воздушного пространства в районе Северного полюса. На боевое дежурство заступят одни из самых быстрых самолетов в мире — истребители-перехватчики МиГ-31БМ. За свои уникальные летные характеристики они получили прозвище "Лисья гончая". Самолет развивает скорость до 3 тыс. км/ч и способен догнать любой существующий ныне боевой самолет. В арктическом небе будут работать эскадрильи Северного и Тихоокеанского флотов, что позволит контролировать весь Арктический регион. По мнению экспертов, воздушный коридор над Арктикой особенно важен, так как вероятный противник с этого направления может наносить удары по районам Урала, Сибири и Центральной России.

— От бинта — Армия начнет закупать медицинские вертолеты — Минобороны планирует принять на вооружение уникальные медицинские вертолеты "Ансат". Машины оснащены самыми современными средствами для эвакуации и лечения больных. Со временем они будут объединены в специальные спасательные эскадрильи. Эксперты отмечают, что легкий вертолет "Ансат" сделает тактику оказания медпомощи в условиях боевых действий более гибкой. Сейчас аналогичные винтокрылые машины есть только в армии США: геликоптер UH-72 Lakota. Американский конкурент, хотя и состоит на вооружении несколько лет, в качестве скорой на поле боя пока не использовался.

— Ушаков улыбается — Присвоение кораблям имен героев повысит боеготовность флота — Минобороны начало масштабное переименование кораблей и судов ВМФ. Первыми новые названия получили безымянные плавсредства Балтфлота: различный транспорт, танкеры, буксиры и катера, носившие буквенно-цифровые обозначения. "Ребрендинг" затронет и боевые суда — скоро на Балтийском флоте появятся малые ракетные корабли (МРК) "Одинцово", "Советск" и "Козельск". Эксперты считают, что после переименования статус кораблей повысится, а служба на них станет престижнее.