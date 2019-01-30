ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Индия в этом году существенно расширит свое участие на ВЭФ, сообщил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Я знаю, что планирует существенно увеличить свое участие Индия, они у нас вошли в инвестиционный процесс. Для нас это важно", — сказал полпред.

"В принципе, мы не делим, из какой страны пришли инвестиции, и я рад, когда инвестиции приходят из РФ. Но по-прежнему инвестиции приходят на Дальний Восток из РФ – более 80%", — отметил он. По словам Трутнева, каждая новая страна, инвесторы которой принимают решение прийти на Дальний Восток, важна, потому что это начало "мостика доверия".

"Форм будет другим. Все секреты открывать не буду, тем более, форум проводится под патронажем президента, и чтобы на нем что-то фундаментально менять, надо знать мнение (Владимира) Путина", — сказал полпред.

По его словам, если президент даст согласие, то формат будет меняться.

В августе 2018 года вступили в силу законы "О международных компаниях" и "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", которые создали правовые условия для смены юрисдикции для иностранных компаний с целью привлечения в Россию капиталов и защиты от неблагоприятных воздействий санкций на бизнес.