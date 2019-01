(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

— Законобрательная инициатива — Представитель КЧР в Совете федерации задержан прямо на заседании по обвинению в убийствах — После недавней зачистки Дагестана началась новая программа федеральных силовиков — по декриминализации Карачаево-Черкесии. В среду, 30 января, в ее рамках сотрудниками Следственного комитета России и ФСБ были задержаны сенатор от КЧР Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, являющийся советником генерального директора "Газпром межрегионгаза", координирующим работу филиалов компании в Северо-Кавказском федеральном округе.

— Банки вымываются из системы — В 2019 году с лицензиями простятся еще более 50 игроков — ЦБ в этом году немного сбавит темпы по выводу банков с рынка, но число игроков, у которых регулятор отзовет лицензию, все еще внушительно, ожидают в "Эксперт РА". Основные причины сохраняются: нарушение антиотмывочного законодательства и проблемы с капиталом. При этом может усилиться тенденция добровольной сдачи лицензий. В результате из 440 действующих банков к концу года рынок покинут не менее 50 игроков. Прошлогодние аналогичные прогнозы оказались достаточно точными.

— Невъездное съестное — Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктами — Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками. Как стало известно "Ъ", об этом транспортники, производители и розничные сети уже предупредили мэра города Сергея Собянина. Власти не учли риски, так как изменили правила без консультаций с бизнесом, возмущаются участники рынка.

— Вопрос особой багажности — Новые ограничения ввоза товаров обеспокоили перевозчиков — Ограничения на стоимость личного багажа, которые вступили в силу с 1 января, вызвали вопросы у железнодорожников. Теперь сухопутным и водным транспортом беспошлинно можно ввозить товар для личного пользования стоимостью до €500 и весом до 25 кг, тогда как для воздушного транспорта сохранились нормы в €10 тыс. и 50 кг. В результате железнодорожники опасаются оттока пассажиров, потерю доходов от которого ОАО РЖД может компенсировать ростом грузовых тарифов. Морские перевозчики пока не протестуют, зато операторы регулярных автобусных маршрутов разделяют опасения. Как и железнодорожников, их в первую очередь беспокоит линия Петербург—Хельсинки.

— Медицине ищут новые границы — В правительстве спорят о послаблениях для московского медкластера — Власти Москвы пытаются согласовать с федеральным правительством особенности регулирования деятельности своего инновационного проекта — Московского медицинского кластера. В теории на этой созданной в Сколково площадке иностранные клиники могут лечить пациентов по западным стандартам, обходясь без российской разрешительной документации. На практике же Минздрав, в частности, выступает против включения в полномочия таких клиник права на оборот донорских тканей и органов, а МВД настаивает на запрете там оборота психотропных лекарств. О необходимости решения этих и прочих проблем мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву.

— ФРС подождет — Регулятор проявляет терпение в повышении ставок — ФРС США по итогам завершившегося январского заседания ожидаемо сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. Регулятор вновь оптимистично оценил состояние американской экономики, отметив, что члены комитета по открытым рынкам считают расширение деловой активности основным сценарием. При этом в ФРС указали на необходимость "проявить терпение" в деле дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Участники рынка и эксперты ожидают, что ФРС либо временно откажется от дальнейшего повышения ставок, либо отложит их увеличение на вторую половину года.

— Умным и инфляция виднее — В Банке Финляндии обнаружили связи между IQ и экономической рациональностью — Люди с относительно высоким интеллектом, измеряемым тестом IQ, более точно предсказывают уровень инфляции, а их домохозяйства лучше адаптируются к экономическим изменениям через изменение баланса сбережений. Этот на вид банальный вывод группы экономистов, опубликованный в январе Банком Финляндии, впервые в мире подтвержден статистически. Это позволяет предположить, что "врожденная экономическая грамотность", коррелирующая с IQ, не зависит прямо от уровня образования, места работы и социальной среды, а проблема закредитованности бедных домохозяйств по крайней мере частично связана с когнитивными способностями владельцев кредитных карт и получателей потребительских кредитов.

— Один в старости не оптимист — Мониторинг благосостояния населения — Наиболее уязвимы к экономическим изменениям в РФ остаются одинокие пожилые женщины, констатирует работа Геннадия Воронина, Владимира Захарова и Полины Козыревой "Одинокие пожилые: доживают или активно живут?", выполненная на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. Исследование наглядно показывает, почему именно они останутся основной целью соцподдержки пожилых в ближайшие годы, как, впрочем, и то, почему это вряд ли изменит их невысокие субъективные оценки собственного положения, более чуткие к кризисным спадам, чем к периодам роста.

— Константин Чуйченко забрал у Александра Коновалова заместителя — Юрий Любимов переходит из Минюста в аппарат Белого дома — Президент Владимир Путин вчера освободил от должности статс-секретаря—заместителя главы Минюста Юрия Любимова. По данным "Ъ", он переходит на пост заместителя главы аппарата правительства РФ вице-премьера Константина Чуйченко, который, в частности, курирует госпрограмму "Юстиция" и реформу контрольно-надзорной деятельности (КНД). Господин Любимов отвечал в Минюсте за экономическое законодательство, регистрацию ведомственных актов и взаимодействие с другими госорганами. У главы ведомства Александра Коновалова теперь не хватает двух из разрешенных ему семи заместителей.

— Москве подбрасывают предпринимательской инициативы — Кампанию КПРФ в Мосгордуму будут проводить бизнесмен и внук партийного лидера — Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов предложил мэру Москвы Сергею Собянину назначить столичным бизнес-омбудсменом вице-президента "Деловой России" Татьяну Минееву. Кандидатом на этот пост называли депутата Мосгордумы (МГД) от КПРФ Леонида Зюганова, но сейчас планы изменились. По словам источников "Ъ", он вновь пойдет на выборы в столичный парламент и будет одним из главных публичных лиц партии на выборах вместе с экс-кандидатом в мэры Москвы предпринимателем Вадимом Куминым.

— Военной авиации обещано скорейшее исправление — Сергей Шойгу проверил, как дела с починкой самолетов — В среду министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал сразу два авиационных завода в Иркутске и Казани, ознакомившись с производственными мощностями предприятий, а после провел совещание по поддержанию исправности техники, эксплуатируемой в воздушно-космических силах (ВКС). Как стало известно "Ъ", самая сложная ситуация сложилась в дальней и военно-транспортной авиации, где исправность авиатехники находится на уровне 60%. Авиастроители рассчитывают улучшить ситуацию уже в ближайшее время. По данным "Ъ", в 2019 году они планируют передать военным восемь транспортных Ил-76МД-90А, а к 2021 году — первый из десяти законтрактованных серийных стратегических ракетоносцев Ту-160М2.

— В Петербурге не гнут партийную линию — Вячеслав Макаров сохранит пост перед губернаторскими выборами — В Санкт-Петербурге перед выборами губернатора свой пост сохранит лидер регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров, несколько лет конфликтовавший с городской администрацией. Переизбрать его на пять лет делегатам партконференции предстоит сегодня. Решение федеральных властей сохранить пост за Вячеславом Макаровым, проявившим недостаточную лояльность и к новому руководству Смольного, собеседники "Ъ" объясняют желанием избежать потрясений в региональной политике до губернаторских выборов.

— Взятка на выборы — В Удмуртии судят бывшего главу республики — В Удмуртии началось рассмотрение уголовного дела бывшего главы республики Александра Соловьева. Он обвиняется в получении взятки в размере 140 млн руб. от участников строительства мостов через реки Кама и Буй за внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов. Как выяснилось из обвинительного заключения, изначально экс-чиновник рассчитывал получить вдвое больше, а часть незаконного вознаграждения потратить на свою избирательную кампанию.

— Роскачество расставило британские акценты — Представлен рейтинг приложений для изучения английского — Роскачество составило рейтинг мобильных приложений для изучения английского языка. В топе рейтингов — для пользователей iOS и Android — австрийская Busuu и российская Puzzle English. Впрочем, часть разработчиков считает, что исследователи недостаточно глубоко оценили важный фактор — способность образовательного приложения удерживать интерес пользователя к обучению.

— Реформе техосмотра добавляют деталей — Минэкономики, операторы ТО и ГИБДД готовят законопроект ко второму чтению — Масштабный законопроект о реформе техосмотра, принятый Госдумой в первом чтении, будет доработан. Планируется увеличить штрафы для технических экспертов, а также запретить рекламу фирм, незаконно торгующих диагностическими картами. Участники рынка предлагают ввести минимальный и максимальный тарифы на процедуру ТО, но ФАС идею не поддерживает.

— Ирак ждет российский бизнес с распростертым бюджетом — Багдад выделил средства на совместные проекты — Первый рабочий визит после вступления в должность глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким совершил в Москву. Вчера он провел переговоры с вице-премьером РФ Юрием Борисовым и главой МИДа Сергеем Лавровым. Речь в первую очередь шла о развитии торгово-экономических отношений. По словам господина аль-Хакима, Ирак заложил в своем четырехлетнем бюджете средства на совместные проекты с Россией. Не обошлось и без обсуждения региональной повестки — здесь позиции Багдада и Москвы совпадают на 100%, несмотря на зависимость иракской внешней политики от США и Ирана.

— Торговля России и КНДР выходит из Туманной — Представители Москвы и Пхеньяна обсудят мост, рабочих и интернет-магазин — Как стало известно "Ъ", на рабочей встрече представителей РФ и КНДР 31 января основными темами для обсуждения станут строительство автомобильного моста через реку Туманную, создание Торгового дома электронной коммерции РФ—КНДР, вопрос о северокорейских рабочих, а также подготовка к мартовской межправкомиссии двух стран. Фоном для встречи стало сообщение американской газеты The Washington Post, по данным которой Москва прошлой осенью предлагала Пхеньяну построить атомный реактор в обмен на отказ от военной ядерной программы. Посольство России в КНДР, впрочем, информацию об этом уже опровергло.

— Минфину США напомнили об активах Олега Дерипаски — Демократы в Конгрессе недовольны отменой санкций — Руководители нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США потребовали от Министерства финансов предоставить документы, связанные с решением об отмене санкций в отношении компаний, которые контролирует бизнесмен Олег Дерипаска. Демократы также заявили, что готовы представить законопроект, гарантирующий, что компании "Русал", "Евросибэнерго" и группа компаний En+ будут соблюдать условия соглашения с властями США.

— "Звезду" подтянут к рынку субсидиями — Бюджет возьмет на себя разницу между верфью и Южной Кореей — Как стало известно "Ъ", бюджет будет субсидировать строительство танкеров для проекта "Арктик СПГ-2" на верфи "Звезда", чтобы их стоимость была сопоставима с ценами в Южной Корее. Минпромторг уже разработал соответствующий проект постановления правительства. Мера может вступить в силу в 2020 году и действовать до 2036 года. Объем финансирования пока не определен, но собеседники "Ъ" утверждали, что стоимость строительства на "Звезде" может быть выше в полтора раза. Эксперты полагают, что это нарушит принципы равной конкуренции между предприятиями РФ. По их подсчетам, объем субсидии может превысить 10 млрд руб. в год.

— Компании упускают данные — Эксперты оценили объем штрафов за утечки персональной информации — Объем штрафов за утечки персональных и платежных данных во всем мире достиг $320 млн, выяснила InfoWatch. В России власти не раскрывают сумму взысканий за подобные нарушения, признавая лишь 30 случаев привлечения к административной ответственности в минувшем году. Пока размер штрафов не стимулирует компании усиливать защиту персональных данных, отмечают эксперты.

— Крым воссоединился с ипотекой — Россияне осваивают жилье полуострова в кредит — Число россиян, готовых приобретать жилье в Крыму в ипотеку, растет. По данным крупнейшего банка полуострова, РНКБ, на который приходится большая часть ипотечных выдач, в 2018 году заемщики с материка приобрели недвижимость в Крыму на сумму 1,6 млрд руб., их количество увеличилось более чем вдвое. За ипотекой в Крыму обращаются граждане со всей России, но преобладают жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и северных регионов. При этом средняя сумма кредита у заемщиков с материка почти в полтора раза выше, чем у крымчан.

— Как выжить между двух экосистем — Ксения Дементьева о глобальных планах ВТБ и Сбербанка — Исходно идея Германа Грефа по созданию вокруг Сбербанка "глобальной экосистемы" вызывала усмешки конкурентов, но прошло совсем немного времени, и об "экосистемах" всерьез задумался ряд частных банков, а теперь на этот путь ступил и главный конкурент Сбербанка — ВТБ.

— Суд защитил банковскую тайну — Банки не будут разглашать ФАС данные о клиентах — Коллегия Верховного суда поддержала доводы Связь-банка о том, что кредитная организация не вправе раскрывать банковскую тайну по запросу Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Тем самым был создан прецедент, дающий право и другим банкам уклоняться от представления информации о клиентах в антимонопольный орган. Однако продлится такая защита может недолго – по мнению экспертов, решение суда только ускорит прохождение законопроекта, который снимет ограничение на раскрытие для ФАС банковской тайны.

— Альфа-банк нашел рубли за границей — Он разместил еврооблигации в национальной валюте — В среду состоялось первое в этом году размещение российского эмитента на внешнем долговом рынке. Еврооблигации Альфа-банка на 10 млрд руб. были размещены между зарубежными инвесторами с небольшой премией. Участники рынка ожидают роста активности в секторе евробондов в ближайшее время. Однако рублевые еврооблигации остаются уделом лишь узкого круга эмитентов.

— "Сафмар" по нисходящей линии — Михаил Гуцериев передал сыну долю в холдинге — Михаил Гуцериев вышел из числа акционеров "Сафмар Финансовые инвестиции" (СФИ), 30,4% акций холдинга консолидировал его сын Саид. Как считают эксперты, после решения проблем, возникших в финансовом бизнесе во второй половине 2017 года, семья Гуцериевых возвращается к прежней схеме распределения полномочий. Михаил Гуцериев сконцентрируется на промышленных активах, его сын — на финансовых.

— ЛУКОЙЛ пробился к триллионам — Правила модернизации ТЭС для юга России упростили — Как выяснил "Ъ", поддержанная правительством программа модернизации старых ТЭС с инвестициями 1,9 трлн руб. могла не затронуть юг России. По правилам модернизацию нельзя вести в дефицитных энергорайонах без страхующих мощностей. Из-за того, что правительство притормозило принятие постановления, продлевающего работу Новочеркасской ГРЭС, Объединенная энергосистема (ОЭС) Юга формально оказалась дефицитной, и это помешало бы инвесторам выставить заявки проектов на весенний отбор. Но основной владелец ТЭС на юге России ЛУКОЙЛ смог провести через "Совет рынка" правки, обходящие эти ограничения. Это позволит компании, по оценкам экспертов, заявить модернизацию до 1,3 ГВт стоимостью 30–40 млрд руб.

— Акциз не удержался на плаву — Нефтяников ограничили в компенсациях — Правительство отложило обсуждение плавающего акциза, который мог стать основным инструментом для сдерживания цен на топливо при росте цен на нефть. Нефтяники выступали за его введение, но Минфин был резко против, опасаясь снижения поступлений в дорожные фонды. Альтернативой плавающему акцизу сейчас выступает демпфирующий механизм, но он работает не всегда адекватно. Так, в январе демпфер может принести нефтяникам потери — им придется заплатить дополнительно около 10 млрд руб. в бюджет.

— Lada может доехать до Сахары — АвтоВАЗу предлагают начать сборку в Алжире — АвтоВАЗ должен начать собирать автомобили Lada в Алжире, считают в правительстве РФ. Речь может идти о производстве на местных мощностях Renault, контролирующего АвтоВАЗ. Цепочки поставок из РФ в Алжир уже налажены: "Renault Россия" отправляет туда кузова для модели Logan, собранные на АвтоВАЗе. Но перспективы проекта по сборке Lada туманны: источники "Ъ" говорят о сложностях с организацией производства в Алжире, а также сомневаются, что Renault согласится инвестировать в производство конкурирующих моделей Lada.

— Столичный Wi-Fi пройдет фильтрацию — Москва выбрала оператора городской сети беспроводной связи — Компания "Максима Телеком", развивающая сеть Wi-Fi в столичном метрополитене, выиграла конкурс на оказание услуги единого оператора городского Wi-Fi. По условиям тендера почти на 150 млн руб. его победитель обязан внедрить систему глубокого анализа трафика DPI. Ранее сообщалось, что власти планировали использовать DPI для блокировки мессенджера Telegram. В правительстве Москвы говорят, что эта технология нужна "для прогнозирования социально-экономического развития города".

— "Почта России" поделилась на блоки — ФГУП реорганизует управление — "Почта России" объявила об изменении модели управления предприятием. При этом, по данным "Ъ", ожидаются кадровые перестановки, в частности, компанию покинет курирующий посылочное направление заместитель гендиректора Сергей Малышев. После реорганизации модели работы ФГУП будет напоминать Deutsche Post и USPS, однако изменения не обязательно приведут предприятие к скачку в развитии, считают эксперты.

— "Пекин" отошел китайцам — Отелем будут управлять из Чэнду — Структурам группы ВТБ потребовалось два года, чтобы найти покупателя на легендарную гостиницу "Пекин", открытую в центре Москвы в конце 1950-х годов. Новым владельцем объекта может стать китайская Sichuan Railway Investment Group (SRIG). Эксперты оценивают сделку примерно в 6 млрд руб. Но это не окончательная сумма, которую покупателю придется вложить в актив: в перспективе номерной фонд гостиницы может быть увеличен вдвое, на что потребуются значительные инвестиции.

— Общепит прибавил ходу — Формат to go стал самым растущим на ресторанном рынке — В 2018 году количество заведений на российском рынке общепита выросло более чем на 15%, подсчитали аналитики сервиса "2ГИС". Активнее всего развивался формат to go: число точек, продающих напитки навынос, увеличилось более чем вдвое. Эксперты, впрочем, предупреждают, что высокая конкуренция в этом формате может обернуться последующей волной закрытий.

— Политические убийства, участие в преступном сообществе, хищения газа — В чем обвиняют сенатора от Карачаево-Черкесии и его влиятельного отца из "Газпрома" — Сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков был задержан в среду прямо во время пленарного заседания Совета Федерации. Перед началом объявленного закрытым заседания в зал зашли генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин, после чего сенаторы проголосовали за снятие с Арашукова неприкосновенности и он был задержан.

— Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем — Депутаты не стали переносить сроки выхода Великобритании из ЕС — Парламент исключил возможность выхода Великобритании из Евросоюза без сделки с Брюсселем. Соответствующая поправка была принята к проекту соглашения об условиях Brexit. За поправку, подготовленную и внесенную на рассмотрение членом Лейбористской партии Кэролайн Спелман, проголосовали 318 парламентариев, против – 310 депутатов, передает Sky News.

— В суды пустят не всех, не по любому поводу и не в любом виде — Совет судей подготовил типовые правила для посетителей судов — Гражданам придется доказывать право на пребывание в суде. Это следует из проекта типовых правил пребывания посетителей в судах, которые подготовил Совет судей.

— Верховный суд защитил банковскую тайну от ФАС — Но службу это не остановит – она намерена получить такие права по закону — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не может получать данные, которые защищены банковской тайной, решила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда. К такому выводу она пришла, рассматривая спор между ФАС и Связь-банком, который был оштрафован службой за отказ передать ей информацию о своем клиенте, сообщил "Интерфакс" из зала суда.

— США и Китай пытаются сблизить позиции в торговом споре — Пекин готов пойти на уступки, но их может оказаться недостаточно — Торговые делегации США и Китая в среду утром начали в Вашингтоне двухдневные торговые переговоры на высоком уровне. Обеим сторонам нужно достичь соглашения в ближайший месяц, и Пекин готов пойти на новые уступки Вашингтону. Однако между ними сохраняются серьезные разногласия.

— Первый зампред ЦБ: "Для Банка России важнее, чтобы гражданину было удобнее" — Ольга Скоробогатова – о том, в чем расходятся взгляды ЦБ и Сбербанка и как россияне станут в будущем расплачиваться за товары и услуги — Переговоры об интервью с первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой мы начали почти два года назад. Она говорит, что работает с 9.30 до позднего вечера и тяжело приходится всем: "Сейчас есть время только на звонки любимого мужа".

— Государство может раздавать частоты для 5G бесплатно — Если сотовые компании согласятся создать единого оператора 5G — Государство подталкивает сотовые компании к созданию единого оператора 5G. Чиновники готовы выдать ему необходимые частоты бесплатно, без аукциона

— ЦБ и "Ростелеком" поедут в регионы агитировать за свою биометрию — Они попытаются доказать состоятельность системы местным журналистам и банкам — В первой половине 2019 г. Центробанк проведет информационную кампанию в поддержку Единой биометрической системы (ЕБС), чтобы объяснить ее преимущества, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью "Ведомостям".

— Нефтяникам придется заплатить государству 10 млрд рублей за продажу бензина в России — Но эти расходы им компенсируют при продаже дизельного топлива так, что компании останутся в плюсе — В январе внутренние цены на бензин были выше экспортных, поэтому производители будут вынуждены заплатить в бюджет за продажу топлива на внутреннем рынке, подсчитали эксперты Vygon Consulting. С каждой тонны Аи-92 и Аи-95 помимо налогов выходит по 3600 руб., подсчитал по просьбе "Ведомостей" аналитик Vygon Consulting Евгений Тыртов. Суммарно выплаты могут составить 10 млрд руб. Сумму выплат представитель Минэнерго комментировать отказался, но признал, что с продаж автомобильного бензина в январе переработчикам придется доплатить в бюджет.

— Авиакомпании стали чаще отменять и задерживать рейсы из-за приказа Минтранса — Он ужесточил требования к работе аэропортов в плохую погоду — Минтранс своим приказом от 24 ноября 2017 г. ввел новые требования к аэродромам – для взлетно-посадочных полос второй категории стала необходима радиолокационная станция обзора летного поля или многопозиционная система наблюдения. Ряд аэродромов, оснащенных самым современным оборудованием для захода на посадку по второй категории, оказались сертифицированы только по первой категории – это существенно ограничило их возможности по приему воздушных судов в сложных метеорологических условиях. Об этом говорится в письме исполнительного директора Международной ассоциации аэропортов Сергея Никотина министру транспорта Евгению Дитриху, отправленном в декабре 2018 г.

— Сколько "Росгосстрах" заплатил за "Эрго жизнь" — Сделка могла стоить ему капитала российской "дочки" ERGO Group – это около 900 млн рублей — Покупка "Эрго жизни" стоила "Росгосстраху" капитала этой компании, рассказали "Ведомостям" два человека, знающих условия сделки, а также страховщик, знающий это от одной из сторон. "Росгосстрах" объявил о покупке "дочки" немецкой ERGO Group в октябре 2018 г. Основным условием сделки была покупка "Эрго жизни" по стоимости ее чистых активов, т. е. за величину собственных средств компании, рассказывают собеседники "Ведомостей". Представители "Росгосстраха" и ERGO Group условия сделки не комментируют.

— ЦБ добивается от банков снижения тарифов по картам "Мир" — Национальные карты должны обходиться россиянам дешевле международных, считает регулятор — "Банки должны продавать пакеты услуг по картам "Мир" по более низким ценам. Не все это делают. И мы взаимодействуем с банками по этому вопросу", – рассказала "Ведомостям" первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, сейчас ЦБ ведет диалог с банками, чтобы тарифы для клиентов-физлиц по картам "Мир" были ниже по сравнению с тарифами по картам международных платежных систем, а также разрабатывает с банками совместные программы продвижения карты "Мир".

— Россия стала самым быстрорастущим рынком индейки — За 10 лет потребление этого мяса выросло вдвое до 1,8 кг на человека. Отечественные потребители заменяют ею более традиционные говядину и свинину — Среднегодовой темп прироста производства индейки за 10 лет составил 25% – это самый высокий показатель в мире, подсчитали аналитики отраслевого агентства Agrifood Strategies. Так же активно производство росло только в Испании (23%), тогда как в крупнейших странах-производителях оно стагнировало (США, Канада) или даже сокращалось (Франция), отмечается там же.

— Какие новые должности создают российские компании — Речь идет не только об IT-специалистах, как принято считать — Хедхантинговое агентство "Контакт" недавно опросило 556 руководителей и выяснило, какие новые должности создали респонденты в последние три года и кого собираются нанимать в ближайшие годы. Традиционная группа новых должностей – с приставкой digital: digital-маркетологи, digital-менеджеры, digital-аналитики. Но не менее востребованной была группа специалистов по повышению эффективности производства: у респондентов появились должности директоров по качеству, менеджеров НИОКР, директоров по инновационному развитию, специалистов по поиску новых технологий.

— Четыре способа снизить себестоимость производства — И снизить зависимость компании от отдела продаж и рынка — Акционеры часто считают, что отдел продаж в ответе за все изменения рынка. Но на продажи влияет много факторов, которые не может изменить никакой продавец: валютные курсы, сезонность, изменение потребительских предпочтений, погода, изменение планов сетевого ритейла, большие складские остатки, наращивание или сокращение производственных мощностей конкурентов.

— Потеря иммунитета — Прямо в зале заседаний Совета Федерации задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков — Запомнится надолго 451-е заседание Совета Федерации. Впервые за четверть века существования верхней палаты российского парламента один из его членов был задержан правоохранительными органами прямо на пленарном заседании. Им оказался Рауф Арашуков, который представляет в Совфеде исполнительную власть Карачаево-Черкесии с сентября 2016 года. Это самый молодой член палаты — ему 32 года.

— Некомфортная среда — Счетная палата объяснила, почему жильцам невыгодно экономить тепло, а асфальт начинают менять поздней осенью — В четверг Счетная палата обнародует полный отчет, в котором сообщит, что мешает регионам полноценно реализовывать приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" (документ есть в "Российской газете"). И к каким последствиям это приводит.

— Заемщикам раздадут баллы — Гражданам стал доступен персональный кредитный рейтинг — Граждане могут запрашивать в бюро кредитных историй не только свои досье, но и персональный кредитный рейтинг. Такие поправки вступают в силу сегодня, 31 января. В теории они должны облегчить жизнь потенциальным заемщикам: им станет проще оценивать, как они выглядят в глазах кредиторов. Однако на деле все может оказаться не так просто.

— Пока крышу не снесло — Переселенцам из аварийного жилья обещают дешевую ипотеку — Минстрой предложил новые механизмы расселения аварийного жилья. Регионы смогут предоставить людям субсидии и социальную ипотеку с комфортной ставкой. Кроме того, появятся жилищные фонды для переселения граждан. А некоторым даже не придется переезжать. Если это возможно, дома будут ремонтировать.

— Рубль в зачетке — Стипендия в 20000 рублей — реальность или фантастика?— Неожиданное продолжение обрела недавняя встреча премьер-министра Дмитрия Медведева со студентами и педагогами Российского института театрального искусства (ГИТИС).

— Все включено — Владимир Путин обсудил с министрами туризм, борьбу с гриппом и форум в Давосе — Отношение стран Европы к России постепенно улучшается, а конфликт вокруг участия российских бизнесменов в форуме в Давосе исчерпан. Еще одна хорошая новость — новая отечественная вакцина от гриппа может появиться в России до конца года. Об этом члены правительства рассказали Владимиру Путину в среду на совещании в Кремле.

— По частотам рассчитать — В России начинается подготовка к развертыванию сетей 5G — Главной проблемой для развертывания сетей 5G в России и во всем мире является дефицит радиочастот.

— Связь поколений — Патриарх Кирилл призвал депутатов вывести аборты из системы ОМС — Как власти выстраивать отношения с молодежью? Какие ориентиры нужны для подрастающего поколения и где находится грань между ответственностью и свободой? Ответы на эти вопросы искали участники седьмых Рождественских парламентских встреч.

— Рука рынка — Дмитрий Козак рассказал сенаторам о ситуации с ценами на топливо — Принятые правительством меры по сдерживанию роста цен на топливо позволят не допустить подорожания нефтепродуктов выше уровня инфляции, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.

— Господство в воздухе — Модернизированный Ту-160, помимо крылатых ракет Х-55, будет нести на борту свободно падающие бомбы — На авиазаводе в Сибири главу военного ведомства России в первую очередь интересовало производство модернизированных истребителей Су-30СМ. Они поставляются в Минобороны России уже шесть лет. В рамках гособоронзаказа на 2016-2018 годы корпорация "Иркут" уже поставила Воздушно-космическим силам более трех десятков таких многоцелевых истребителей.

— Дорогу – молодым — В Москве думают об ограничении для старых машин — Столичные власти поддержали идею ограничить въезд неэкологичных машин в отдельные районы города. Положительный отзыв на эту инициативу в Совет при президенте РФ по правам человека направил мэр Москвы Сергей Собянин. В Совете по правам человека предложили целый пакет инициатив, направленных на борьбу за экологию крупных городов.

— Минус плюсу не помеха — Минтруд посчитал прожиточный минимум за IV квартал 2018 года — Определен размер прожиточного минимума за IV квартал прошлого года. На душу населения он составит 10 213 рублей. Это на 200 рублей меньше, чем в III квартале. Проект приказа Минтруда России об установлении размера прожиточного минимума за IV квартал размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Документ проходит общественное обсуждение.

— Весна развеет цены — Начали дорожать мясо, молоко и хлеб — Правительство создает условия, чтобы в России повышалось качество продуктов питания. Для начала внесут изменения в законодательство. Прежде всего будут закреплены сами понятия "качество пищевой продукции", "пищевая ценность продукции", а у фальсификаторов начнут изымать техническое оборудование.

— Фокус, да и только — На Урале барак, снесенный на бумаге, превратили в "новостройку" — В небольшом уральском селе Вознесенка назревает нешуточный скандал из-за аферы с аварийным бараком. Его власти расселили для сноса, а на деле передали предприимчивому партнеру-бизнесмену, вознамерившемуся заселить здание снова после небольшого ремонта.

— Женская стратегия — Запущен проект России и Совета Европы в защиту прав женщин — Историческим событием назвала российский омбудсмен Татьяна Москалькова запуск совместного проекта "Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы".

— Не по уставу — Кто запутал академиков — В ряде авторитетных СМИ появилось сообщение, которое вызвало, мягко говоря, недоумение научной общественности. Утверждается, что Минобрнауки России разработало проект изменений в устав Российской академии наук (РАН). При этом дается ссылка на федеральный портал нормативных правовых актов.

— Код карты, где деньги лежат — Клиентов Сбербанка обокрали, присылая СМС — Масштабную аферу организовали мошенники с кредитными картами клиентов Сбербанка. Они звонили или присылали сообщения с банковских номеров, представлялись сотрудниками и сообщали вкладчикам о попытке якобы мошеннических действий. Дескать, зафиксированы попытки блокировать счета и списать деньги. Поэтому клиенту советуют перезвонить и сообщить данные своей карты.

— Проверили на долги — Приставы провели первые расследования нарушений коллекторов — Судебные приставы начали активно пользоваться новыми полномочиями: проводить административные расследования нарушений коллекторов.

— Наступает, но не свирепствует — В минздраве надеются, что сильной эпидемии гриппа удастся избежать — Больных с тяжелым гриппом будут помещать в реанимационные отделения, оснащенные необходимым оборудованием — аппаратами оксигенации, помогающими поддерживать дыхание. Количество таких аппаратов в российских больницах за последние два года увеличено вдвое — с 56 до 111, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе традиционного совещания президента России с членами правительства. Общее количество реанимационных коек, готовых принять больных с осложненным гриппом, увеличено до 15 тысяч.

— Посадка себе дороже — Сенатор Франц Клинцевич уверен, что за хулиганство на борту надо отвечать имуществом — Авиадебоширы должны отвечать всем своим имуществом за безобразное поведение на глазах у законопослушных пассажиров. Об этом объявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его заявление об ужесточении наказания для дебоширов оказалось как никогда вовремя.

— Споткнулся на мосту — В суде рассказали, как бывший глава Удмуртии получил взяткув 139 миллионов рублей — 30 января в Завьяловском районном суде Удмуртии начали зачитывать обвинение бывшему главе республики Александру Соловьеву. Ему инкриминируют получение взятки в 139 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй в Камбарском районе. По словам гособвинителя Дмитрия Малыгина, посредником со стороны Соловьева при получении денег выступал его тезка, тогда еще замглавы миндортранса Удмуртии Александр Михайлович Соловьев.

— Код в помощь — Подопечным дома престарелых Ленинградской области выдадут браслеты с QR-кодами — Пациентам Всеволожского дома-интерната для престарелых и инвалидов 5 февраля выдадут браслеты с зашифрованными данными (QR-кодами). Если к ним поднести мобильный телефон, на экране появится информация об адресе учреждения, его телефон и данные о том, как оказать человеку первую помощь.

— Чужие секреты — Обвиняемый в шпионаже норвежец оставлен в СИЗО — Московский городской суд вчера продлил еще на два месяца срок ареста обвиняемому в шпионаже подданному Норвегии Фруде Бергу.

— В "Лефортово" надежно — Дело Магомедовых расширилось — Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении на два месяца ареста совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду.

— Стечение облигаций — Минфин продал в январе российского госдолга на 74 миллиарда рублей — Минфин продал весь запланированный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) в 25 миллиардов рублей на двух недельных аукционах в среду. Спрос инвесторов на российский госдолг в этот раз многократно превысил предложение, что объясняется улучшением рыночной конъюнктуры.

— Вера на проводе — Робот нанимает на работу машинистов электричек, связистов, торговых работников и других специалистов — Соискатели вакансий на должность машинистов в пригородных столичных электричках теперь прежде всего проходят интервью с роботом. Всего за несколько месяцев искусственный интеллект провел 3,5 тысячи бесед с будущими сотрудниками. Оказывается, "Вера" — именно так зовут электронного рекрутера — хорошо понимает человеческую речь и отлично помогает сотрудникам "фильтровать" кандидатов. Как работает эта система, выяснил обозреватель "РГ".

— Табачок – врозь — В Москве ввели штрафы за вовлечение детей в вейпинг — Скоро в столице начнут штрафовать за вовлечение детей в курение вейпов, электронных сигарет и других "парящих" гаджетов. Вчера поправки в КоАП столицы внесла гордума.

— Собянин рассказал о планах развития "Союзмультфильма" — В семействе московских технопарков пополнение: на базе легендарного "Союзмультфильма" создается "Дом российской анимации". Он объединит под одной крышей разные мультипликационные студии страны и станет центром отечественной анимации. Вчера там побывал мэр столицы Сергей Собянин, пообещавший новому технопарку финансовую поддержку и налоговые льготы.

— Провал агента П. — Американская разведка засомневалась в победе действующего президента Украины на выборах — Национальная разведка США констатировала серьезные затруднения, которые испытывает глава Украины Петр Порошенко в борьбе за второй президентский срок. Об этом накануне, на слушаниях в специальном комитете американского конгресса, заявил главный американский разведчик США Дэн Коутс.

— Заложник торговых споров — США запросили экстрадицию финдиректора Huawei накануне ключевых переговоров с КНР — Власти США направили в министерство юстиции Канады официальный запрос на экстрадицию финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Таким образом Вашингтон демонстративно проигнорировал призывы Пекина, накануне в очередной раз потребовавшего освободить 46-летнюю дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя. Официальный представитель МИД КНР выразил резкий протест из-за нежелания Оттавы освободить Ваньчжоу, а США — отказаться от требований ее экстрадиции.

— В переворот вмешался суд — Власти Венесуэлы созвали народное ополчение — Президент Венесуэлы Николас Мадуро последовательно демонстрирует готовность противостоять внешней агрессии. Находясь на военно-воздушной базе в штате Арагуа, он заявил о создании централизованной системы народного ополчения, ряды которой пополнят до двух миллионов венесуэльцев. В ходе своего выступления Мадуро также поблагодарил военных за службу и призвал их сохранять верность присяге.

— Миссия миссис Мэй — Премьер Британии уговаривает европейских лидеров передумать — Британские парламентарии снова отправляют своего премьера Терезу Мэй в Брюссель на переговоры, по мнению эксперта "РГ", обреченные на провал.

— К Ушакову пришли в кабинет — В офисе и дома у мэра Риги прошли обыски — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски в рабочем кабинете и дома у мэра Риги Нила Ушакова. Из его офиса сотрудники антикоррупционного ведомства вынесли компьютер и различные документы, но так и не объяснили, с чем связаны эти действия.

— Смартфон помирил политиков — В Италии предлагают запретить использование гаджетов в учебных заведениях — В коалиционном правительстве Италии назревает противостояние по бытовому вопросу об использовании смартфонов в школах. Представители правящей партии "Лига" во главе с вице-премьером Маттео Сальвини и оппозиционного движения "Вперед, Италия" под руководством Сильвио Берлускони решили вспомнить старые добрые времена, когда они действовали сообща, предложив ввести тотальный запрет на использование гаджетов в итальянских учебных заведениях.

— Кто сказал "кар" — Корреспонденты "РГ" выяснили, как в разных странах мира работает сервис каршеринга — США — первопроходцы в области каршеринга. Один из наиболее популярных сервисов — ZipCar, работающий примерно в трех десятках городов и заметно отличающийся от распространенного в России вида каршеринга.

— Более 90% уголовных дел против чиновников в РФ возбуждено после 2012 года — Подавляющее большинство обвинительных приговоров в отношении крупных чиновников с начала 1990-х годов приходятся на период с 2012 года. К таким выводам пришли эксперты Фонда "Петербургская политика".

— Дорогам нужны "умные весы": зерновозы против перегруза и жадности — Перевозчики требуют тотального контроля за весом грузовиков — Недобросовестные автогрузоперевозчики не только разрушают дороги "из-за своей жадности", но и, допуская перегруз в 2–3 раза больше нормы, сокращают объем работ для своих коллег и снижают налоговые поступления в бюджет. Об этом говорится в обращении ассоциации "Грузавтотранс" к премьер-министру Дмитрию Медведеву (письмо есть в распоряжении "Известий"). Правильным методом решения этой проблемы, по мнению экспертов Высшей школы экономики, станет создаваемая в России государственная система весогабаритного контроля (АСВГК), которая является частью нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

— Шаг правых: в бундестаге обсудят смягчение визового режима для россиян — Депутаты партии "Альтернатива для Германии" предлагают активизировать молодежные обмены и вернуть РФ в "большую восьмерку" — Создание зоны свободной торговли между Евросоюзом и ЕАЭС, а также облегчение визового режима для россиян сегодня обсудят в бундестаге. В распоряжении "Известий" оказался документ под названием "За новую политику в отношении России — кооперация вместо конфронтации". Это обращение к властям Германии подготовила оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Помимо возобновления экономических и культурных связей, депутаты предлагают вернуть Москву в "большую восьмерку".

— Генеральская репетиция: кризис в Венесуэле разрешит только армия — Оппозиция в Каракасе пытается перетянуть на свою сторону вооруженные силы — В среду в Венесуэле прошла вторая волна оппозиционных выступлений, которые возглавил спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, на прошлой неделе провозгласивший себя и. о. президента страны. По словам очевидцев, на этот раз ему удалось собрать гораздо меньше человек, чем на прошлой неделе. Задача-минимум этих манифестаций заключалась в том, чтобы убедить военных не блокировать поступление гуманитарной помощи в страну, задача-максимум — привлечь армию на сторону оппозиции и тем самым обеспечить себе преимущество в борьбе за власть. В руководстве республики уверены: реализовать такой сценарий Гуайдо не удастся.

— Как банком прошлись: россиянам помогут выбрать место получения пенсии — ФАС поможет им избавиться от "банковского рабства" — Россияне смогут сами выбирать, в каком банке получать пенсию, — ФАС хочет четко закрепить это право в законе, рассказали "Известиям" в службе. Формально такая возможность есть и сейчас, но не все об этом знают. Кроме того, как выяснилось из жалоб антимонопольщикам, территориальные пенсионные органы не всегда добросовестно информируют клиентов о том, что кредитную организацию можно определять самостоятельно, и предлагают одну конкретную. Впрочем, в Минтруде уверены, что препятствий в выборе банков для пожилых людей нет, а в ПФР заверили, что информируют граждан должным образом. Эксперты считают инициативу ФАС полезной и сравнивают ситуацию с пенсионными выплатами с зарплатным рабством.

— Жилой пассив: ипотечные каникулы объявят не для всех — Отсрочку в погашении кредита предоставят только заемщикам с единственным жильем — Ипотечными каникулами смогут воспользоваться не все граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, а лишь те, у кого в кредит куплено единственное жилье. Об этом говорится в новой версии соответствующего законопроекта Центробанка (есть в распоряжении "Известий"). В регуляторе "Известиям" подтвердили, что право временно не гасить жилищные займы должно быть только у наиболее уязвимой части населения. По оценке главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, доля таких граждан может составлять около 80% от общего числа ипотечников. Впрочем, определенные взносы в период каникул клиентам банков всё же придется делать. В частности, оплачивать страховку жилья.

— Достучаться до Каира: Москалькова вступилась за ингушских студентов — Российский омбудсмен подготовит запросы к органам Египта по поводу задержания пятерых российских граждан в арабской республике — Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова обратится к Каиру с целью выяснить судьбу пятерых студентов из Ингушетии, задержанных в Египте в прошлом году. Об этом она заявила "Известиям", отметив, что также направит обращение к египетской комиссии по правам человека. В октябре стало известно, что в Каире арестованы пять граждан России, уроженцев Ингушетии. Родственники задержанных до сих пор не знают причины ареста. В российском посольстве "Известиям" заявили, что неоднократно обращались к египетской стороне с тем, чтобы посетить заключенных, однако ответа еще не последовало. Пресс-секретарь посольства Египта в России Айман Муса сообщил "Известиям", что между официальным Каиром и российской стороной есть координация по этому вопросу, однако раскрыть детали задержания отказался.

— Трубы погорят: Минстрой заявил о необходимости ремонта 30% теплосетей — На модернизацию коммунальной инфраструктуры в России нужно около 300 млрд в год — Почти треть всех тепловых сетей в России нуждается в замене. Ежегодно необходимо обновлять 4–5% инфраструктуры. Такие данные "Известиям" предоставили в Минстрое. Зимой часто случаются прорывы теплотрасс, в мороз без отопления остаются десятки тысяч людей. Накануне, 30 января, в Барнауле горячей воды и тепла лишились более 200 домов. Около недели устранялись последствия аварии в Самаре, где 22 января без отопления оказались более 70 тыс. человек. По словам главы Минстроя Владимира Якушева, прорывы на теплосетях происходят именно из-за недофинансирования. Эксперты говорят, что ежегодно на их замену необходимо около 300 млрд рублей, тогда как сегодня в госпрограммах на модернизацию теплосетей не заложено ни рубля, основной упор сделан на обновление систем очистки воды.

— Учет пошел: за газ придется платить по счетчикам — Поправки против махинаций с голубым топливом поддержало Минэкономразвития — "Скрутить" показания индивидуальных газовых счетчиков станет сложней и накладней. А те, кто их не установит, будут платить по нормативу с коэффициентом 1,5. Предложенные Минстроем поправки в Правила поставки газа одобрило Минэкономразвития. Об этом "Известиям" рассказали в Минэке. Инициатива затронет прежде всего жильцов частных домов, которые используют голубое топливо для отопления и обязаны ставить приборы учета. После вступления документа в силу за махинации со счетчиками им придется оплатить услугу по нормативу за полгода с повышающим коэффициентом 10. Это десятки тысяч рублей, подсчитали газовики. По мнению экспертов, цены на голубое топливо уже оправдывают установку индивидуальных приборов учета даже в многоквартирных домах.

— Транзит доверия — Москва и Кишинев упростили импорт молдавских товаров — На переговорах Владимира Путина и Игоря Додона в Кремле стороны пришли к соглашению о возобновлении транзита молдавских товаров в РФ через территорию Украины. Наравне со снятием таможенных пошлин это решение позволит в короткие сроки нарастить торговый оборот между странами, заявил президент республики, комментируя итоги встречи. Дальнейшее развитие отношений между Москвой и Кишиневом во многом будет зависеть от результатов предстоящих парламентских выборов в Молдавии, считает Владимир Путин.