ПАРИЖ, 31 янв — ПРАЙМ. Главы МИД Франции, Германии и Великобритании по итогам первого для неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Бухаресте заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном.

"Франция, Германия и Великобритания, в соответствии с их твердой приверженностью и постоянными усилиями по сохранению СВПД … объявляют о создании инструмента по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS, специального механизма, направленного на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном", — говорится в совместном заявлении министров.

Там отмечается, что "INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых — фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты".

"INSTEX будет работать по самым строгим международным стандартам в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также при соблюдении санкций ЕС и ООН", — написано в документе.

Там подчеркивается, что группа Е3 (Франция, ФРГ и Великобритания) "отмечает свою решительность расширения INSTEX на заинтересованные европейские страны".