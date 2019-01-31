МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Пока трудно сказать, как будет работать созданный ЕС механизм расчетов с Тегераном, вопросов больше, чем ответов, заявил РИА Новости посол России в Иране Леван Джгарян.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном. Отмечается, что "INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых — фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты". В заявлении подчеркивается, что группа Е3 (Франция, ФРГ и Великобритания) "отмечает свою решительность расширения INSTEX на заинтересованные европейские страны".

"Пока трудно сказать, как будет складываться его функционирование. Длительное время мы слышали лишь многочисленные заверения европейцев в том, что механизм "вот-вот должен заработать". Как мне кажется, европейские партнеры запустили данную структуру с большим опозданием. Иранцы ожидали, что этот шаг будет сделан гораздо быстрее. Вопросов очень много: есть ли возможность подключения к его работе третьих стран? Если да, то каковы будут условия, и т. д. Пока вопросов больше, чем ответов", — сказал посол.

По его словам остается "очень много неясностей".

"Тем более, насколько нам известно, небольшие европейские страны-члены ЕС опасаются в какой-либо форме участвовать в сотрудничестве с Ираном в рамках механизма, опасаясь попасть в американские рестрикционные списки или угодить под действие так называемых вторичных санкций. Мои оценки пока очень сдержанные и осторожные: поживем — увидим", — добавил дипломат.