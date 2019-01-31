ЛОНДОН, 31 янв /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Великобритания, Германия и Франция подтвердили намерение продолжать сотрудничество с Ираном и будут согласовывать условия специального механизма торговли с этой страной, заявил глава британского МИД Джереми Хант.

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном. Отмечается, что "INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых — фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты". В заявлении подчеркивается, что группа Е3 (Франция, ФРГ и Великобритания) "отмечает свою решительность расширения INSTEX на заинтересованные европейские страны".

"Германия, Франция и Британия тесно сотрудничают над доработкой специального механизма расчетов. Этот механизм урегулирует юридические вопросы по торговле с Ираном. Целью этого механизма является налаживание поставок тех товаров, в которых нуждаются иранские граждане: продовольствие, медикаменты и промышленные товары", — сказал министр журналистам в Брюсселе, трансляцию в прямом эфире вел сайт Еврокомиссии.

Он также подтвердил, что страны Европы по-прежнему намерены выполнять условия заключенной ранее сделки по иранской ядерной программе.

"Мы остаемся привержены положениям исторической иранской сделки. Ядерная сделка остается важной для обеспечения безопасности региона и нераспространения", — сказал министр.