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ВАШИНГТОН, 1 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подтвердил по итогам двухдневных торговых переговоров в Вашингтоне, что США введут новые пошлины в отношении КНР, если не достигнут удовлетворительного соглашения по торговле до 1 марта, говорится в с заявлении Белого дома.

"Хотя на переговорах был достигнут прогресс, осталось сделать еще немало работы. Президент Дональд Трамп повторил, что 90-дневный процесс, относительно которого договорились (на саммите "двадцатки" — ред.) в Буэнос-Айресе, остается твердым крайним сроком и что США повысят ввозные пошлины, если США и Китай не достигнут удовлетворительного соглашения до 1 марта 2019 года. США рассчитывают на дальнейшие переговоры с Китаем по данным важнейшим темам", — отмечается в заявлении Белого дома.

Трамп по итогам переговоров встретился с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Среди тем, которые обсуждались на переговорах, названы давление на американские компании с целью трансфера технологий китайским компаниям, защита интеллектуальной собственности, барьеры на пути американских компаний в Китае, кибервзломы, "антирыночная практика" китайских властей, а также роль валютного курса в формировании торгового баланса США-КНР.

"Обе стороны также обсудили необходимость сокращения огромного и все растущего торгового дефицита между США и КНР", — уточнили в Белом доме.

При этом власти США отметили "подготовленность, должный подход и профессионализм" китайских переговорщиков.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.