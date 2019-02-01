ЛОНДОН, 1 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания после выхода из состава ЕС намерена сфокусироваться на экспорте сферы услуг, которые занимают ведущее место в британской экономике, а также на либерализации мировой сферы услуг.

Об этом в пятницу в ходе своего выступления в Лондоне заявит министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс, говорится в сообщении британского правительства.

По его словам, Британия может извлечь выгоду в партнерстве с другими странами, развивая рынок услуг во всем мире. "Приоритетом Великобритании должна стать либерализация мировой торговли услугами. В настоящее время услуги занимают большую часть мировой экономики, чем когда-либо прежде, а Великобритания является вторым по величине экспортером услуг в мире", — приводятся слова министра.

"Выход из ЕС дает нам свободу проводить независимую торговую политику, которая отражает наши уникальные преимущества в сфере услуг", — отмечает министр.

Он также укажет, что хотя двусторонние торговые соглашения важны, но они являются лишь частью набора инструментов глобальной торговли и не могут решить всех проблем.

"Двусторонние соглашения не могут полностью решить проблемы, вызванные широко распространенными сельскохозяйственными или промышленными субсидиями; они не могут адекватно бороться с недобросовестной конкуренцией. В конечном итоге экономические выгоды, получаемые в результате таких соглашений, невелики по сравнению с преимуществами соглашения между всеми 164 членами ВТО", — считает Фокс.

Великобритания должна выйти из ЕС менее чем через два месяца: 29 марта 2019 года. При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться по условиям выхода страны из ЕС, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.