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КОММЕРСАНТ

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— Государственный кремлевский творец — 31 января президент России Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) участвовал в торжествах по случаю десятилетия патриаршей интронизации и обещал, несмотря на недопустимость любого вмешательства в церковную жизнь, защищать права человека и свободу его вероисповедания там, где они нарушаются.

— Америка замялась у выхода из договора — Шансы на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) становятся все более призрачными. В субботу истекает срок ультиматума Вашингтона, потребовавшего от Москвы уничтожить крылатые ракеты наземного базирования 9М729, якобы испытанные на запрещенную дальность. Москва условие не выполнила и не собирается это делать. Не удалось урегулировать конфликт и в ходе нескольких раундов переговоров, последний из которых состоялся в четверг в Пекине. Между тем Вашингтон неожиданно дал понять, что готов продлить свой ультиматум еще на шесть месяцев.

— "Евродон" уходит в забой — Столкнувшийся с двумя вспышками птичьего гриппа с начала года ростовский "Евродон" — второй в России по величине производитель индейки — может забить все оставшиеся 35 тыс. голов родительского стада (используемого для воспроизводства). Это необходимо для предотвращения новых очагов заболевания и может способствовать поиску инвестора. Интересоваться активом, за который ВЭБ рассчитывает выручить 10 млрд руб., может, в частности, "Черкизово".

— Инвесторы скинулись на убытки — Банкротство инвесткомпании "Энергокапитал" проявило серьезную проблему. В рамках него возникли требования о возврате клиентами компании средств с брокерского счета в конкурсную массу. Формально их исключение из имущества профучастника при банкротстве должно защищать клиентов. Однако практика ведения общих счетов позволяет конкурсному управляющему требовать возврата средств. При этом стоимость администрирования обособленных счетов высока, что невыгодно клиентам. Одновременно снижается и маржа брокера, что не устраивает бизнес.

— ЕСПЧ вышел за рамки российского бюджета — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить до 1 мая €10 млн правительству Грузии за массовую депортацию грузинских граждан из РФ в 2006 году. 1,5 тыс. жертв нарушения Европейской конвенции получат из этих средств по €2–15 тыс. Крупнейшая после дела ЮКОСа компенсация по российскому делу превышает сумму, заложенную в бюджете РФ на выплаты по решениям ЕСПЧ. В Минюсте заявили, что будут обсуждать механизм исполнения решения с Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ), но просить Конституционный суд РФ его заблокировать не планируют.

— Преступное сообщество оказалось семейным — Вчера Басманный суд определил за решетку советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, подозреваемого в организации преступного сообщества для хищения природного газа. В СИЗО отправились и четверо его предполагаемых сообщников, в том числе Руслан Арашуков — двоюродный брат арестованного накануне по обвинению в убийствах сенатора от КРЧ.

— Минпросвещения дает звонок с отчета — Министерство просвещения подготовило законопроект, который должен снизить нагрузку на учителей, связанную с "составлением отчетов, ответов на информационные запросы, а также с подготовкой внутренней отчетности образовательных организаций". Изменения предлагается внести в закон "Об образовании". Согласно проекту, часть обязанностей учителей передадут в ведение федеральных органов власти. Учителя должны будут иметь разработанную учебную программу по предмету, технологические карты урока и вести учет успеваемости обучающихся, остальные обязанности будут определяться локальными актами образовательной организации. Эксперты считают инициативу важной, но опасаются, что она не сможет повлиять на ситуацию на местах.

— С ОСАГО номер не проходит — МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по объединению информационных баз данных. Это необходимое условие для запуска системы по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Основная проблема, как выяснил "Ъ", на стороне страховщиков — в их базе не хватает сведений о номерах автомобилей, встречаются дубли действующих полисов и другие ошибки. Сроки решения проблемы не называются.

— Минобороны заплатит за артиста — Как стало известно "Ъ", удовлетворен первый иск к Минобороны в связи с катастрофой в Сочи в 2016 году направлявшегося в Сирию Ту-154. Истица — дочь артиста Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Юрия Новокшанова — требовала по 500 тыс. руб. от ансамбля, признавшего гибель артиста несчастным случаем на производстве, и военного ведомства, а кроме того, рассчитывала получить ежемесячную пожизненную выплату в размере 22 тыс. руб. Суд оценил моральные страдания потерпевшей в 150 тыс. руб.

— Россия продала Армении истребители как себе — Москва и Ереван подписали контракт на закупку четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые вооруженные силы Армении должны получить уже в 2020 году. Как стало известно "Ъ", для реализации сделки с союзником по ОДКБ российские переговорщики сделали серьезные уступки: не только выделили кредит, но и продали самолеты по внутрироссийским, а не экспортным ценам. Знаковым этот контракт можно считать и для армянских властей в целом, и для премьера Армении Никола Пашиняна: впервые за десятилетия ВВС страны приобретают новую, а не бывшую в употреблении авиатехнику.

— Крабы доползли до Белого дома — Минсельхоз все-таки подготовил законопроект о распределении 50% квот на вылов краба через аукционы с обременением. Несмотря на то что эта инициатива вызвала скандал в отрасли, документ уже внесен в правительство, где может быть рассмотрен уже на следующей неделе. Участников рынка возмущает отсутствие публичного обсуждения законопроекта и беспокоит, что обязательством при победе на аукционах будут инвестиции не только в обновление флота, но и в инфраструктуру и социальные объекты.

— Россия держится за уголь — Хотя ведущие экономики мира сокращают сжигание угля, в России, вероятно, ТЭС на твердом топливе сохранят свою долю в энергобалансе еще много лет, считают в Центре энергетики МШУ "Сколково". Но и в Минэнерго, и на рынке считают, что в Сибири и на Дальнем Востоке пока альтернатив углю нет. Ухудшить положение угольной генерации может следование мировой моде на снижения выбросов углерода, но пока этот тренд Россию практически не затронул.

— Цифровые платформы собрали в пакет — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла в правительство законопроекты, предусматривающие ужесточение требований к интернет-сервисам, включая блокировку их сайтов. Ранее поправки критиковало Минэкономики и участники рынка, после чего законопроекты прошли корректировку. Впрочем, и в текущем виде инициатива не соответствует рыночным правилам, указывают эксперты.

— "Мы попробуем отстоять свою позицию в правительстве" — О ситуации вокруг пятого антимонопольного пакета "Ъ" рассказал заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

— Тройскую унцию берут тоннами — По итогам 2018 года центральные банки приобрели максимальный объем золота с 1971 года — 651,5 тонны. Крупнейшими покупателями драгоценного металла стали центробанки России и Турции, из-за роста напряженности в отношениях с США сокращавших зависимость от доллара. Вместе с тем риски нарастания торговых войн в этом году заставляют увеличивать вложения в драгоценный металл и институциональных инвесторов.

— Ставка на новые дороги — Продажи дорожно-строительной (ДСТ) и спецтехники, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в последнем квартале 2018 года выросли на 32%, а в целом за год — на 31%, до 11,8 тыс. штук. Причинами роста в конце года в отрасли считают традиционное закрытие бюджетов и ожидание повышения НДС. При этом в прогнозах на 2019 год производители осторожны, опасаясь изменения правил предоставления господдержки. Оптимизм отрасли внушают обещанные крупные инвестпроекты по строительству инфраструктуры, что должно стимулировать спрос.

— МФО потеряла гендиректора — Инвесторы еще одной микрокредитной компании (МКК) столкнулись со сложностями возврата вложенных средств. Гендиректор МКК "Брио Финанс" Владислав Мишин — экс-менеджер Финпромбанка и совладелец проекта Bear Hostels — собрал деньги не только инвесторов-юрлиц, но и частных вкладчиков, которые привлекал в виде займов как физлицо под личное поручительство, и исчез вместе с 1 млрд руб. Эксперты отмечают, что вернуть денежные средства инвесторам будет крайне сложно.

— Cофт с избытком свойств — Счетная палата обнаружила нарушения при закупках импортного софта в госорганах. По данным ведомства, они закупали программное обеспечение с "избыточными потребительскими свойствами". Это связано с отсутствием контроля обоснования таких закупок, уверены российские разработчики. Впрочем, у чиновников пока не было возможности централизованно закупать отечественный софт.

— Mail.ru Group прощупывает "Пульс" — Mail.ru Group объявила о запуске рекомендательного сервиса "Пульс". Как и стартовавшая несколько лет назад платформа "Яндекс.Дзен", "Пульс" формирует персональную ленту контента с помощью алгоритмов, считывающих поведение пользователя в интернете, а также собирается привлекать СМИ и блогеров. Издатели заинтересованы в сотрудничестве с "Пульсом", если сервис будет приносить заметный трафик, говорят участники рынка.

— Регионы оценят пиво — Участники пивного рынка Татарстана просят федеральные власти провести в ряде регионов России пилотный проект по установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво. В самой республике с декабря такой проект уже действует на добровольных началах: для упаковки 0,5 л там введена МРЦ в размере 38 руб. В Минфине считают, что борьбу с нелегальной пивоваренной продукцией эффективнее было бы вести иными мерами.

— Ток без притока — Военные намерены уже к 20 февраля пробить взрывами протоку в завале, в декабре 2018 года перегородившем Бурейское водохранилище. Это нужно сделать до апреля, пока не пришлось останавливать Бурейскую ГЭС из-за нехватки воды и эвакуировать села Чекунда и Эльга, находящиеся под угрозой затопления во время паводка. Пока снижение выработки ГЭС могут замещать и ТЭС Дальнего Востока: энергоснабжение потребителей не прервется, но сама электроэнергия станет дороже из-за затрат на уголь. Для покрытия этих убытков, возможно, придется повысить дальневосточные энергосубсидии, собираемые с оптового энергорынка в других регионах.

— "Остатки грунта естественным путем рассосаться не смогут" — О возможных причинах возникновения завала на Бурее рассказывает заместитель главы Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов.

ВЕДОМОСТИ

— Центробанк планирует пересмотреть черный список клиентов банков и смягчить контроль — Растущее число клиентов банков, пострадавших из-за отказа в проведении операций, смутило даже Центробанк, который сам требовал от банкиров ужесточать контроль. Очевидно, что необходимо менять действия ЦБ – чтобы не возникало чрезмерного давления на добросовестных клиентов, признала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банками, организованной ассоциацией "Россия". По ее словам, ЦБ и Росфинмониторинг планируют пересмотреть признаки сомнительных операций и сократить перечень оснований для отказа в их проведении. Черный список компаний и людей, которым банки уже отказали в обслуживании из-за подозрений в легализации доходов, будет пересмотрен. Это будет некая амнистия, сказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

— Правозащитники жалуются на закон о забвении в Конституционный суд — Информационно-аналитический центр "Сова" подает в Конституционный суд жалобу на закон о праве на забвение. Об этом "Ведомостям" сообщил адвокат "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян, представляющий интересы заявителя в суде. Организация оспаривает нормы закона, обязывающие операторов поисковых систем исключать из выдачи для поисковых запросов имена граждан, потребовавших удалить не только недостоверную информацию о себе, но и такую, которая "является неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя". По мнению заявителя, такое требование противоречит принципу правовой определенности и влечет неадекватное понимание, толкование и применение закона.

— На чем держится мир во всем мире. 10 главных международных договоров — 2 февраля истекает срок, до которого США требовали от России "вернуться к выполнению" Договора о ракетах средней и меньшей дальности. После этого Вашингтон обещает запустить процедуру выхода из данного соглашения, что, по мнению многих экспертов, поставит под угрозу всю систему ядерного сдерживания. "Ведомости" рассказывают о том, как выстраивалась эта система.

— Россия заплатит 10 млн евро за массовую высылку грузин в 2006 году — Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) определила размер компенсации, которую Россия должна выплатить Грузии за массовую депортацию ее граждан в 2006 г.: суммарный объем выплат составит 10 млн евро. Пострадавшими признаны около 1500 человек, деньги будут распределены между ними: по 2000 евро должны получить граждане Грузии, подвергшиеся выдворению, от 10 000 до 15 000 евро – те, кто при этом был еще и незаконно лишен свободы или подвергся унижающему достоинство обращению. Для распределения денежных средств правительство Грузии должно создать эффективный механизм под контролем комитета министров Совета Европы, говорится в сообщении Страсбургского суда, опубликованном в четверг на его сайте.

— ЦБ пригрозил тем, кто переманивает клиентов у их банков — После объявления о санации Московского индустриального банка представители других банков начали не просто переманивать его клиентов, но и пугать их, сообщая, что они потеряют деньги и что у банка отзовут лицензию, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг. "У нас есть документальные свидетельства этого. Я не буду сейчас произносить названия банков, но, если это будет продолжаться, мы будем публично говорить о тех банках, которые ведут такую деятельность. Это банки с респектабельным имиджем", – предупредила она.

— Минпромторг нашел способ стимулирования судоверфи "Звезда" — При строительстве газовозов ледового класса Arc7 для проекта "Арктик СПГ – 2" правительство может компенсировать судоверфи "Звезда" до 30% недополученных доходов, если сумма фактических затрат будет выше контрактных обязательств покупателя. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного Минпромторгом на сайте regulation.gov.ru.

— Кто остался на трубе — Задержание в среду Рауля Арашукова стало вторым за пару недель звонком – напоминанием, что проблем у "Газпрома" достаточно не только за рубежом, но и в России. Сначала трактовками закона удивил Заводской районный суд Грозного, постановивший списать 9,3 млрд руб. долга населению Чечни перед "Газпромом" (решение суда стало известно 18 января). Затем Следственный комитет обвинил советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" в хищении более 30 млрд руб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что здесь вряд ли можно какую-то системную проблему вычленять. "Северный Кавказ или другие регионы – там, где есть нарушения, предъявляется обвинение, потом суд принимает решение об обоснованности этих обвинений", – цитирует Пескова ТАСС.

— Руководитель фонда V-A-C: "ГЭС-2 принципиально не музей" — Тереза Мавика рассказывает, как она приехала в Москву на три месяца и осталась на 30 лет и почему реконструируемая на деньги Леонида Михельсона ГЭС-2 будет не просто музеем, а "домом культур".

— Решение ФРС США может переломить негативные рыночные тенденции — ФРС объявила в среду, что возьмет паузу в повышении ставок (в декабре она прогнозировала два повышения в 2019 г., теперь об ужесточении политики не сказала ни слова). Центробанк также готов корректировать действия в плане сокращения активов на балансе, которые, увеличившись с середины 2008 г. почти в 5 раз – до $4,5 трлн в 2015 г., за прошлый год уменьшились почти на $0,5 трлн.

— Рядом с "Москва-сити" появится крупный офисный комплекс — Компания MR Group собирается построить высотный многофункциональный комплекс общей площадью около 120 000 кв. м рядом с деловым центром "Москва-cити", рассказал один из партнеров девелопера. Об этом также знают топ-менеджеры трех консалтинговых компаний, работавших с этим проектом. По их словам, MR Group либо уже приобрела, либо вот-вот купит права на земельные участки общей площадью более 2 га между Третьим транспортным кольцом, Шмитовским проездом и 3-й Магистральной улицей – рядом с платформой Тестовская. Концепция проекта пока не утверждена, продолжают собеседники "Ведомостей", но с изрядной долей уверенности можно сказать, что большую часть проекта займут офисы. Запрос в MR Group остался без ответа. Продавцов участков собеседники "Ведомостей" не назвали.

— Чиновники не спешат переходить на российский софт — В 2017–2018 гг. российские органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды купили программного обеспечения на 17,2 млрд руб., подсчитала Счетная палата. Чуть более 8,5 млрд руб. из них было потрачено на покупку софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения. При этом закупки на 3,3 млрд руб. прошли с нарушениями, говорится в отчете Счетной палаты. Нарушения связаны с попытками купить программное обеспечение, не включенное в реестр.

— Китай сообщил, какую российскую птицу пустит на рынок — Главное таможенное управление Китая опубликовало перечень из 23 российских птицеводческих компаний, аттестованных на экспорт, среди них птицефабрики "Черкизово", "Мираторга", "Приосколья", а также производители индейки "Дамате" и "Краснобор".

— ЦБ сократил незаконное обналичивание почти вдвое — Борьба Центробанка с сомнительными банковскими операциями – незаконным обналичиванием денег, выводом средств за рубеж и проч. – приносит плоды. За 2018 г. обналичивание сократилось с 326 млрд до 177 млрд руб., а объемы транзитных операций – с 2,5 трлн до 1,3 трлн руб., рассказал в четверг зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

— Evraz сократил производство стали до минимального за 13 лет уровня — В 2018 г. Evraz Романа Абрамовича и партнеров произвел 13 млн т стали, что на 7,3% меньше, чем годом ранее, сообщила компания. Она это объясняет продажей Днепропетровского метзавода (производство – около 1 млн т) в марте 2018 г., капитальным ремонтом доменной печи на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК) и запуском домны на Нижнетагильском предприятии компании только в марте прошлого года. Это минимальный уровень с 2005 г. (12,6 млн т). Снижение выплавки привело к сокращению продаж в прошлом году на 6% до 12,2 млн т.

— Россияне узнают личные рейтинги заемщика от кредитных бюро — С 31 января все бюро кредитных историй (БКИ) должны показывать заемщикам индивидуальный кредитный рейтинг (при его наличии). Соответствующие поправки в закон о кредитных историях вступили в силу.

www.vedomosti.ru

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— "Лада" на миллион — АвтоВАЗ объявил о начале продаж самой дорогой модели Lada — седана Vesta Sport. Его стартовая цена перешагнула за миллион рублей. Что ждать от новинки АвтоВАЗа за такую стоимость — читайте в материале "РГ".

— Черные списки поделят на два — Банк России планирует пересмотреть "черные списки" предпринимателей, которым отказали в проведении операций на основании "антиотмывочного" законодательства. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Февраль. Вступает в силу — Февраль — последний месяц, когда в упрощенном порядке можно зарегистрировать права на построенные или реконструированные загородные дома. "РГ" рассказывает, что еще изменится в жизни россиян в последний месяц зимы.

— Градус аварий все выше — Количество аварий на российских дорогах существенно сократилось, так же как и количество погибших в них людей. Но по-прежнему наблюдается рост ДТП по вине водителей автобусов, сообщили в Госавтоинспекции.

— Тайное не стало явным — Верховный суд отказал Федеральной антимонопольной службе в доступе к данным о клиенте, которые защищены банковской тайной. Кроме того, ВС отменил наложенный на Связь-банк штраф за непредоставление данных регулятору.

— Дорога к храму — Русская православная церковь всегда там, где трудно, всегда с людьми, которые попали в беду. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя с десятилетием интронизации Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

— Доска почета — Владимир Путин призвал министра просвещения Ольгу Васильеву следить за уровнем зарплаты учителей. Она не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах, подчеркнул президент.

— Эфиру нет аналога — В России 11 февраля стартует первый этап перехода на цифровое эфирное вещание. Теперь пользователям семи регионов, где отключат аналоговое телевещание, осталось лишь настроить свой телевизор на нужную волну.

— Вылечить аптеки — Госдума собирается подготовить комплексные поправки, которые позволят снизить зависимость российского фармацевтического рынка от импорта и сделать лекарства более доступными для населения.

— Через границу без доплат — Предложение ввести налог в 500 рублей с выезжающих из России ограничивает конституционные свободы граждан, считают в Совфеде. Кроме того, по мнению сенаторов, это будет способствовать сокращению турпотока.

— Бытовые "шпионы" — Для "шпионской" техники, применяемой в быту, подберут специальный термин. "Нужно четко разграничить приборы, которые используются в обычной жизни, от устройств, которые специально созданы для скрытного применения", — считает Дмитрий Медведев.

— Меняю завод на ресторан — Россияне предпочитают работать в сфере услуг, а не в промышленности. Такие выводы сделали специалисты ВНИИ труда. По их данным, особенно быстро растет занятость в гостиничном бизнесе и на предприятиях общепита.

— Грипп уносит жизни — Десятки тысяч человек заболели гриппом на Балканах. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Хорватии, где зафиксировано свыше 29 тысяч случаев заболевания. От осложнений уже скончались 45 человек.

— Дресс-код правосудия — Гражданам не придется доказывать право на пребывание в суде, сообщили "РГ" представители судебной системы. Таким образом, они опровергли информацию, появившуюся в СМИ.

— Сделка по-пекински — Гостиницу "Пекин" в центре Москвы продадут китайской компании, выяснили журналисты. Сделку эксперты оценивают примерно в шесть миллиардов рублей.

— Аукционы — ложный путь — Больше года рыбодобывающая отрасль пребывает в тревожном ожидании из-за перспективы возвращения к аукционам вместо ныне действующего "исторического принципа" распределения квот на вылов водных биологических ресурсов. Аукционы уже практиковались в начале 2000-х и оставили о себе самую недобрую память. Рыбацкое сообщество решительно настроено против передела отрасли. Убедительные доказательства тому дали посвященные этим проблемам совещание в Совете Федерации и заседание Общественного совета при Росрыболовстве.

— Сыр выпал — Импорт пальмового масла в Россию вырос на четверть, сообщил Росстат. Эксперты объясняют это необходимостью заменить в кондитерских изделиях маргарин, который по новым правилам признан небезопасным.

— Амнистия капиталов подходит к концу — В России заканчивается второй этап амнистии капиталов — добровольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг и других активов. У желающих поучаствовать в ней остается чуть более трех недель, чтобы подать декларацию.

— Иностранцев ждут штрафы — С 15 февраля истекает срок, в течение которого иностранные организации, оказывающие электронные услуги, обязаны подать заявление о постановке на учет в налоговом органе.

— Сервер переходит на новый формат — С 1 февраля начнет действовать манифест основных мировых разработчиков DNS-серверов. С этого момента заработают новые стандарты протокола DNS (Domain Name System, системы доменных имен). Дату эту прозвали Flag Day (День Флага).

— Пенсии военных перевели на "Мир" — С 1 февраля при назначении пенсии или истечении срока действия прежней пенсионной карты военным, пожарным, сотрудникам органов внутренних дел, ФСИН, Росгвардии и наркоконтроля выдаются только карты национальной платежной системы "Мир".

— Социальные выплаты увеличат на 4,3 процента — С 1 февраля в России будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации на 4,3 процента. В рублях прибавка составит от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей в зависимости от вида выплаты.

— Нотариусы бесплатно зарегистрируют сделки с квартирой в Росреестре — Нотариусы отныне обязаны направлять документы на регистрацию в Росреестр в режиме онлайн, и эта процедура бесплатна для граждан.

— Ядерная катастрофа: миф или реальность?— Президент Российского совета по международным делам, экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов рассказал "РГ" о последствиях выхода США из договора о РСМД. "Россию опять пытаются втянуть в опасную гонку вооружений", — подчеркнул Иванов.

— Риски покажут в новом свете — Российским банкам предложат добровольно присоединиться к стандартам, определяющим правила продажи небанковских товаров и услуг. Предполагается, что с их помощью потребители будут защищены в том числе от навязывания непонятных им и рисковых финансовых продуктов, продающихся через банки.

— Узнают по IMEI — После атаки мошенников на телефоны клиентов Сбербанка многие эксперты в очередной раз заговорили о необходимости регистрации электронных устройств по IMEI. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект.

— Прогнозы и акценты — В России стартовали конкурсы, направленные на поддержку научных проектов в сфере общественно-политических наук. Решение о запуске таких программ было принято по инициативе первого заместителя кремлевской администрации Сергея Кириенко.

— И в тюрьме — на широкую ногу — Стало известно, какой недвижимостью владеет семья Арашуковых. Так, у них есть гостинично-оздоровительный комплекс в Карачаево-Черкесии площадью 17 гектаров, а также база отдыха "Вербовая балка", расположенная в 15 километрах от Ставрополя.

— Близкий Восток — Продолжается арабское турне секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В Абу-Даби секретаря российского Совбеза принял глава государства. Патрушев передал наследному принцу личный привет от Владимира Путина.

— Пропал перед судом — Капитан российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко несколько суток не выходит на связь. Украинская полиция возбудила дело об убийстве. Однако в эту версию не верят ни его родственники, ни адвокаты.

— За Венесуэлой очередь Кубы — Газета Wall Street Journal пришла к выводу: стремление отстранить от власти Николаса Мадуро — лишь начальный этап стратегии США по укреплению своего влияния на Латинскую Америку. В случае успеха в Венесуэле следующей мишенью Белого дома станет Куба.

— Уйти по-британски — В Европе снова заговорили о том, что выход Британии из Евросоюза может быть перенесен, по некоторым данным, на 2020-й год.

— Правые на марше — В ФРГ опубликован ежегодный доклад уполномоченного бундестага по делам военнослужащих Ханса-Петера Бартельса. Острая нехватка боеспособных танков, наполовину неисправный военный авиапарк, технические дефекты подлодок, сведенный к минимуму арсенал боеприпасов, дефицит более 20 тысяч специалистов разного профиля — не единственные проблемы немецкой армии. Депутат от Социал-демократической партии Германии признает, что в ее рядах распространились правоэкстремистские настроения и число инцидентов, связанных с проявлениями расизма, растет с каждым годом.

— Кто догонит "Авангард" — После презентации российской гиперзвуковой ракеты против нее развернулась масштабная информационная кампания. Эксклюзивно для "РГ" эксперты Генштаба объяснили, почему наше прорывное оружие практически неуязвимо для любой ПРО.

— Цены измерят затратами — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила окончательный проект "Об основах государственного регулирования цен (тарифов)", согласованный с минэкономразвития. По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева: "Наша мечта — принять его в 2019 году". Проект пришел на смену "несправедливому, хаотичному и бессистемному тарифообразованию", заявил Артемьев на заседании бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

— Вводные процедуры — В мае 2019 года между черноморскими портами России и Турции пустят паром, сообщили власти Сочи.

— Баба Варя — главный экспонат — После кражи полотна Архипа Куинджи из Третьяковской галереи музеи задумались о дополнительных мерах безопасности. Одновременно в картинных галереях разных городов вспомнили последние громкие случаи.

— Конфорки на замену — Старые газовые плиты без функции автоматического отключения должны быть заменены, заявила депутат Галина Хованская. Люди с хорошим достатком смогут сделать это сами, а для малообеспеченных слоев населения необходимо ввести субсидии, считает она.

— Хорошо летим — С 1 февраля авиакомпания "Аэрофлот" помимо традиционных закусок и горячих блюд будет предлагать пассажирам экономкласса вино и пиво, подтвердили "Российской газете" в пресс-службе перевозчика.

— Семь раз отрезали — В четверг стали известны подробности резонансного процесса по иску москвича Ильяса Сетдинова сразу к семи столичным каршеринговым компаниям, отказавшим ему в аренде автомобиля из-за слишком маленького водительского стажа. Лефортовский районный суд встал на сторону этих фирм, подтвердив таким образом, что прокатные конторы вправе сами устанавливать требования к арендаторам.

— Картина возвращается, а шуба — нет — Украденная из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" 30 января была передана директору Русского музея Владимиру Гусеву в Музее истории Московского уголовного розыска.

— Поздняя тревога — Мать и трое ее малолетних детей 2013, 2014 и 2018 года рождения сгорели в своем доме в Хабаровском крае. И это несмотря на то, что пожарная часть располагается прямо в населенном пункте. Когда пожарные приехали, то весь дом уже был объят пламенем. Его тушили три часа.

— Гормоны бунтуют — Правительство расширило перечень медицинских изделий, позволяющий обеспечивать ими больных на бесплатной основе. Как это скажется на состоянии помощи диабетикам? Об этом обозреватель "РГ" беседует с академиком РАН Мариной Шестаковой.

— Внимание, родинка! — В течение двух дней, 2 и 3 февраля, специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина бесплатно проверят россиян на меланому.

— Чужая, как своя — В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского проведена уникальная трансплантация печени. Москвичка пятьдесяти лет страдала тяжелейшими заболеваниями печени: цирроз, гепатит и рак. Еще несколько лет назад не могло бы быть и речи об оптимистичном прогнозе при такой сочетанной патологии.

— Клетка в шоке — Ученые Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ создают сенсор, способный "поймать" в крови человека белок "теплового шока" (Hsp90). Его считают ярким биомаркером, высокий уровень которого сигнализирует о стрессе.

ИЗВЕСТИЯ

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— Отменная позиция — Массовые задержки вылетов не всегда связаны с погодными условиями. Крупные перевозчики могут использовать этот предлог для сокращения собственных издержек, заявили "Известиям" в Институте экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ. Так, в минувшие выходные в столице наибольшее число отмен (более 130) пришлось на "Аэрофлот". Остальные авиакомпании перенесли всего около 20 вылетов, уточнили в Общероссийском объединении пассажиров. Выяснением истинных причин массовых задержек уже занимается Московская межрегиональная транспортная прокуратура — проверка завершится до конца февраля, сообщили "Известиям" в ведомстве.

— "Для ВСМ Москва — Казань нужно 200 млрд частных денег" — На строительство ВСМ Москва — Казань понадобится 200 млрд рублей частных денег и еще 400 млрд — средств РЖД и бюджета. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, бизнес готов участвовать в проектах государства из майских указов президента, но при условии, что их доходность составит не менее 15%. В противном случае правительству нужно будет предоставить предприятиям другие стимулы. Впрочем, о дополнительных преференциях, например по налогам и сборам, пока речи не идет.

— По долгам им воздастся — Новый критерий оценки эффективности региональных властейразработало Министерство экономического развития. Деятельность губернатора будет считаться успешной, если МУПы, ГУПы и бюджетные организации в его регионе будут вовремя платить за услуги ЖКХ. Соответствующий законопроект, разработанный ведомством, направлен в правительство, рассказали "Известиям" в пресс-службе МЭР. Эксперты поддерживают инициативу, но считают необходимым расширить критерий за счет других категорий неплательщиков и более взвешенно оценивать полученные результаты. Сегодня общий объем задолженности за ЖКУ оценивается в 1,3 трлн рублей.

— Клан кланом вышибают — Расследование деятельности влиятельного преступного сообщества, в создании которого обвиняются сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, может привести силовиков в кабинет главы региона. Проверка работы Рашида Темрезова на посту руководителя республики может начаться уже в ближайшее время, сообщили "Известиям" источники в администрации президента и руководящих кругах КЧР. По версии следствия, деятельность клана Арашуковых велась сразу в нескольких регионах России. По делу о хищениях газа на 30 млрд рублей проходят уже шесть человек: сам парламентарий, его отец Рауль и двоюродный брат Руслан, а также менеджеры структурных подразделений "Газпрома" Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Все они арестованы судом на два месяца. По мнению экспертов, произошедшее дает повод для дискуссии об изменении порядка формирования состава Совета Федерации.

— "Русская Православная Церковь всегда там, где трудно"- На Украине реализуется церковный проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, заявил президент Владимир Путин. Он сравнил его инициаторов с безбожниками прошлого века, "которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей". При этом Русская Православная Церковь должна и впредь оставаться миротворческой силой, которая способствует укреплению дружбы и добрососедства, поддерживает наших соотечественников и людей православной культуры. Глава государства сделал эти заявления вчера на торжественном собрании, посвященном десятилетию Поместного собора и патриаршей интронизации.

— Привет из Ялты — Исполнительного председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба пригласят на V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Об этом "Известиям" сообщил сопредседатель российской площадки Андрей Назаров. По его словам, организаторы ЯМЭФ заинтересованы в сотрудничестве со швейцарскими коллегами и предложат им во время следующего форума в Давосе провести отдельную сессию, посвященную крымской проблеме. Идею сотрудничества между ЯМЭФ и ВЭФ уже поддержали европейские парламентарии.

— Вынесли договор — Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) серьезно подрывает систему международной стабильности и ставит под вопрос оставшиеся соглашения по контролю над вооружениями. Об этом "Известиям" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. За разрушением ДРСМД может последовать отказ американцев от продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 году. В политических кругах в Вашингтоне "Известиям" пояснили: в руководстве страны пока не определились с будущим "стратегического" соглашения.

— "Жалко, нет спортзала" — Ближайшие два месяца сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову придется самостоятельно стирать белье и убирать свое новое жилище. Вечером 30 января 32-летний парламентарий был арестован судом на два месяца и направлен в следственный изолятор "Лефортово". По прибытии в СИЗО политику, которого обвиняют как минимум в двух убийствах, пришлось сменить дорогой костюм на обмундирование обычного заключенного: робу темного цвета, штаны, синий ватник, теплые ботинки и тапочки.

— Чек среднего роста — Вянваре 2019 года вырос средний чек на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита. Тогда как в специализированных магазинах алкогольной продукции он, напротив, после праздников несколько снизился. Об этом свидетельствует статистика одного из крупнейших операторов фискальных данных "Такском". С ней ознакомились "Известия". По словам экспертов, такая динамика обусловлена в том числе ростом НДС. Что касается бензина, повышение цен на него в январе находилось в пределах допустимых 1,7%, но сильнее подорожать могли сопутствующие товары.

— Запостят на ночлег — Министерство внутренних дел планирует передать Росавтодору неиспользуемые посты ДПС под площадки для отдыха водителей, рассказали "Известиям" в пресс-службах ведомств. Четыре пилотных участка на федеральных трассах под эти цели уже определены. На таких островках безопасности водители смогут отдохнуть при поломке машины или укрыться от непогоды. Здесь будут дежурить медработники и полиция. Проблема дефицита мест для отдыха водителей, в первую очередь грузовиков, велика, но открытие нескольких пунктов ее не решит, считают эксперты.

— Блинный Восток — На Ближнем Востоке за последние пять лет удвоилось число ресторанов русской кухни, подсчитали "Известия". Наиболее популярны наши пельмени и кулебяки у жителей ОАЭ — в одном только эмирате Дубай расположено более 25 заведений, предлагающих отведать эти блюда. Причем интерес к русской кухне растет не только в уже привычных странах отдыха россиян в этом регионе, но также в Сирии, Иордании, Ливане и даже Иране. В исламской республике повышенный интерес проявляют к нашим конфетам, рассказали "Известиям" в Российском центре науки и культуры в Тегеране.

— Поколение digital — Четверть взрослых россиян проводит в интернете больше четырех часов в день, заявил "Известиям" глава ВЦИОМа Валерий Федоров. Группа информоманов уже сопоставима с числом медиаманов — людей, которые свыше четырех часов в день смотрят телевизор. У детей, с самого раннего возраста пользующихся гаджетами, возникают определенные мозговые изменения. Поколение digital native (от англ. "цифровые аборигены"), как утверждают социологи, развивается совершенно иначе, нежели предыдущее, а врачи-психиатры столкнулись с новой разновидностью расстройства — киберхондрией.