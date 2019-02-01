ПЕКИН, 1 фев /ПРАЙМ/. Китай и США в ходе последнего раунда переговоров договорились о снижении дисбаланса в торговле, КНР будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов, сообщает агентство Синьхуа.

"Стороны пришли к соглашению, что будут предпринимать эффективные меры для сокращения торгового дисбаланса, КНР будет активно наращивать динамику увеличения импорта американской сельскохозяйственной продукции, энергоресурсов, промышленных товаров, а также услуг", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление китайской делегации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил по итогам двухдневных торговых переговоров в Вашингтоне, что США введут новые пошлины в отношении КНР, если не достигнут удовлетворительного соглашения по торговле до 1 марта.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.