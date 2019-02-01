МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Ряд пользователей Apple по всему миру столкнулись с проблемами в работе сервисов App Store, Apple Music, iTunes Store, следует из данных на сайте компании.

По состоянию на 18.00 мск, у некоторых пользователей могут быть проблемы с покупками в App Store и iTunes Store. Также отмечены проблемы с доступностью или с медленной работой музыкального сервиса компании.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.