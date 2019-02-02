МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Уровень воды в Бурейском водохранилище удалось поднять до уровня, при котором Бурейская ГЭС может работать в штатном режиме, сообщает Минобороны РФ.

"Соединенные протокой специалистами министерства обороны разделенные бассейны на реке Бурея позволили поднять уровень воды в водохранилище и нормализовать работу Бурейской ГЭС", — говорится в сообщении.

Сообщается, что ширина протоки составила 30-35 метров, длина — 200 метров, глубина — 20 метров, скорость течения — 15-17 метров в секунду, объем воды — 600 кубических метров в секунду.

Генеральный директор Бурейской ГЭС Александр Гаркин заявил, что нормализация работы Бурейской ГЭС стала возможной благодаря качественной и оперативной работе специалистов Минобороны, которые в кратчайшие сроки пробили протоку в завале скальных пород на реке Бурея.

Он добавил, что на следующем этапе военнослужащие планируют углубить протоку, что позволит Бурейской ГЭС выйти на зимний режим генерирования электроэнергии.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Военные инженеры начали расчищать затор путем подрывов скальных пород.