МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор призывает Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) установить нормативы по максимальному содержанию опасных для здоровья глицидиловых эфиров и глицидола в растительных маслах и жирах в пищевой промышленности, в том числе для отдельных видов детского питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что глицидиловые эфиры жирных кислот являются контаминантами (химическими соединениями, которые несут угрозу для здоровья — ред.) пищевых продуктов, содержащих растительные жиры, в том числе продуктов детского питания, включая адаптированные смеси для искусственного вскармливания.

Причиной их образования, по данным ведомства, является технологическая обработка растительных масел при дезодорировании (воздействие высокой температуры, использование различных компонентов).

"Роспотребнадзор с учетом имеющихся данных научных исследований считает необходимым введение в нормативно-правовые акты Евразийского экономического Союза требований, устанавливающих нормативы максимальных уровней глицидиловых эфиров и глицидола для растительных масел и жиров, выпускаемых для потребителя или использования в пищевой промышленности, а также для отдельных видов детского питания (продукты на основе обработанных злаков, детские смеси, последующие смеси и специализированные пищевые продукты для детей младшего возраста)", — заявили в ведомстве.

"В этой связи Роспотребнадзор в настоящее время готовит материалы в Евразийскую экономическую комиссию с целью проведения процедуры внесения изменений в "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, в части введения норматива глицидиловых эфиров и глицидола для растительных масел и жиров", — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что совместно с ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологий" дорабатывают методику исследования указанных веществ в пищевой продукции.