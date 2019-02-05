МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост президента Всемирного банка, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в администрации США.

По словам источников, администрация США намерена официально объявить о своем решении в среду.

Ранее газета Financial Times сообщила, что среди кандидатов на данный пост — бывший постпред США в ООН Никки Хейли, дочь президента США Иванка Трамп, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку с 1 февраля, обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева. Всемирный банк рассчитывает закончить процесс обсуждения кандидатур на пост президента до середины февраля, а процесс его утверждения — до середины апреля.

Джим Ён Ким покидает должность задолго до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Он работал президентом банка более шести лет. Официальная причина отставки — желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

Президент организации председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство деятельностью банка. По традиции, президентом Всемирного банка становится гражданин США — страны, являющейся крупнейшим акционером банка. Президент избирается советом управляющих на пятилетний срок и может быть переизбран.