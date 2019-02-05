МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Газпром" ориентируется на размещение семилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, говорится в материалах для инвесторов.

Во вторник компания завершает встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов, которое может состояться уже в среду.

Road show компании проходит с 4 по 5 февраля и охватывает такие американские города, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан Франциско. Изначально компания планировала разместить среднесрочные евробонды, в зависимости от рыночных условий.

Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities, Renaissance Capital, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".