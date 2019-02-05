МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Представители туристической отрасли рассчитывают, что Федеральное агентство по туризму возглавит человек, имеющий отношение к туризму, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Барзыкин высказал предположение, что подобное решение не связано непосредственно с работой самого Сафонова.

"Я думаю, что это эволюционные кадровые изменения, которые предполагались после перехода Ростуризма из министерства культуры в министерство экономического развития. В Минэкономразвития есть своё видение ситуации, более целевое. Перемены должны происходить, но они должны вести к улучшению", — сказал собеседник агентства.

"Мы пока не видим "длинной скамейки запасных", думаю, что в ближайшее время кто-то приступит к исполнению обязанностей руководителя Ростуризма. Хочется надеяться, что на этом месте окажется, человек, имеющий отношение к туристической отрасли, так как накопилось много вопросов, требующих оперативного и конкретного регулирования. Здесь человек должен иметь опыт работы в туризме", — отметил Барзыкин.

Представитель РСТ напомнил, что в своё время и Сафонов пришёл в ведомство не из туристической сферы и прошёл через сложный период, но он смог достаточно быстро и эффективно организовать работу.

"При нем стали развиваться новые отрасли в российском туризме — промышленный, гастрономический. Вышла из полного забытья и заработала федеральная целевая программа, регионы это почувствовали. Уверен, что Олег Петрович окажется на новом и не менее значимом поприще", — сказал Барзыкин.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе выразила надежду, что ведомство возглавит знаток своего дела.

"Надеемся, что какое бы решение ни было принято, останется ли федеральное агентство или будет структурное подразделение Минэкономразвития, главное, чтобы его возглавил профессионал", — сказала Ломидзе РИА Новости.