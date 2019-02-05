МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Олега Сафонова от должности руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Ранее пресс-служба кабинета министров сообщила, что Медведев во вторник подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

"Освободить Сафонова Олега Петровича от должности руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", — говорится в документе.

Сафонов возглавлял Федеральное агентство по туризму с мая 2014 года — сперва как исполняющий обязанности, а с января 2015 года — как полноценный глава агентства.