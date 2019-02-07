МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова заявила, что болгарская делегация намерена подписать ряд соглашений с российскими регионами во время визита в марте 2019 года.

"Для нас очень важна не только работа с центральным округом, но и с регионами. Поэтому во время визита в марте мы подпишем ряд соглашений с регионами — с Алтайским краем, с Владимирской областью и многими другими", — сказала Ангелкова во время встречи с первым заместителем председателя Государственной думы Иваном Мельниковым.

Также Болгария проводит активную туристическую рекламную кампанию, которая предусматривает не только основную программу пляжного отдыха, но и культурно-исторический, спа, оздоровительный туризм, добавила она.

По словам Ангелковой, вклад туризма в бюджет Болгарии в 2018 году составил 4 миллиарда евро. Страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов, россияне занимают пятую строчку по числу иностранных гостей.

"Россия для нас — ведущий рынок, нам хочется вернуть ведущее место (как туристическое направление — ред), это одна из основных целей", — подчеркнула она.