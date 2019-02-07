КИЕВ, 7 фев /ПРАЙМ/. Национальный банк Украины в четверг ослабил более двух десятков ограничений на валютном рынке страны в связи с вступлением в действие нового закона "О валюте и валютных операциях", сообщается на сайте регулятора.

В Нацбанке сообщили, что новое регулирование предусматривает ряд послаблений на валютном рынке, которые облегчат ведение бизнеса и улучшат инвестиционную привлекательность Украины.

"С 7 февраля будут введены в действие более 20 послаблений, в частности, вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам — до 365 дней, отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тысяч гривен (более 5,5 тысяч долларов), а также разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом", — говорится в сообщении.

Также отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции — их заменит система электронных лимитов (2 миллиона евро в год для юридических лиц, 50 тысяч евро в год для физических лиц).

Документом разрешается онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами в пределах лимита покупки наличной валюты — до 150 тысяч гривен день в эквиваленте. Кроме этого, увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц — с 15 до 150 тысяч гривен в год.

Банки теперь могут продавать клиентам государственные ценные бумаги, заключать валютные свопы и инвестировать в ценные бумаги инвестиционного класса.

Лимит на покупку банковских металлов будет повышен до эквивалента 150 тысяч гривен, а юрлица смогут осуществлять ввоз-вывоз банковских металлов. Резиденты смогут вносить платежи при страховании жизни в валюте. Кроме того, будут возможны инвестиции на Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют.