МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Национальные проекты призваны обеспечить прорыв в развитии России, они должны стать стимулом и для российского бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну: национальные проекты призваны обеспечить прорыв в развитии России. Я об этом постоянно говорю и, уверен, что вы с этим согласны — нам нужен этот прорыв", — заявил Путин в среду на пленарном заседании форума "Деловой России".

Это, подчеркнул он, основная цель, "достигнув которой мы сможем решить то, ради чего живем и работаем, — обеспечить поступательный, уверенный рост благосостояния граждан нашей страны".

"И, конечно, национальные проекты должны стать стимулом для российского бизнеса, для быстрого освоения передовых технологий, выпуска новых товаров, услуг, чтобы наши компании укрепляли свои позиции не только на национальном, но и на мировом рынке, активно участвовали в глобальных производственных цепочках", — заявил президент РФ.