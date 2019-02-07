ПАРИЖ, 7 фев /ПРАЙМ/. Редкий гоночный суперкар Ferrari F40 LM 1987 года продан на аукционе Sotheby’s в Париже за 4,3 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости.

Торги состоялись в среду вечером в рамках ежегодного Салона ретроавтомобилей. На аукцион были выставлены около 90 лотов, в числе которых автомобили класса люкс легендарных марок — Ferrari, Porsche, BMW, Bugatti разных лет.

Проданный за более чем 4 миллиона евро гоночный Ferrari синего цвета является одним из 19 автомобилей, сконструированных компанией Michelotto. Суперкар дважды участвовал в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана" в 1995 и 1996 годах, победитель гонки Anderstorp 4 Hours 1995 года. Также на его счету участие в Global GT Series.

Среди наиболее дорогих лотов, проданных на торгах в среду, также — Ferrari 275 Gtb/6 C 1966 года выпуска, его стоимость составила 2,85 миллионов евро, и Porsche 550 RS Spyder — 2,7 миллиона евро.

Интерес коллекционеров был проявлен и к менее дорогим автомобилям. Так, например, Citroen 2CV 1957 года обошелся его покупателю в 18 тысяч евро, Fiat 520 Cabriolet, выпущенный в 1927 году, продан за 20,5 тысяч евро. Автомобиль Panhard et Levassor, выпущенный в 1900 году, был куплена за 170 тысяч евро.