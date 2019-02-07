МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Первая автомойка для беспилотных и V2X-автомобилей (оборудованных технологией связи с инфраструктурой, пешеходами и другими транспортными средствами) появится в России в 2021 году, рассказали РИА Новости пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"В 2021 году в России появится первая специализированная автомойка для автоматизированного и "подключенного" к системе связи V2X транспорта. Проект такой мойки уже разработан, ее появление — вопрос необходимости. Предварительно первый объект клинингового обслуживания беспилотников появится в конце 2021 года, когда количество автоматизированной техники в городах уже потребует соответствующей инфраструктуры", — сообщил собеседник агентства. При этом обычные автомобили также можно будет помыть на этих станциях.

Как пояснили в пресс-службе "Автонета", работающие сегодня автомойки не подходят для автоматизированных и "подключенных" автомобилей, поскольку неправильная и неосторожная мойка может привести к "слепоте" беспилотника, а значит, создать потенциально опасные ситуации на дорогах.

"Важно следить за тем, чтобы не было остатков моющего средства, чтобы рядом с датчиками, определяющими окружение, не было пыли, насекомых, каких-то других посторонних предметов. Кроме того, должны быть особые "щадящие" щетки и другие предметы, которые используются для работы с загрязнениями. Неосторожная уборка, а точнее — неквалифицированная, может привести к тому, что сенсоры будут сбиты", — отметил собеседник агентства.

По мере увеличения числа автоматизированных автомобилей планируется расширить и сеть клининговых станций, например, переоборудовав действующие автомойки. В настоящее время рабочая группа также работает с проектом, который предлагает разработки автоматизированной автомойки для беспилотников, что в перспективе уменьшит затраты на дорогостоящий клининг.