ВАШИНГТОН, 7 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена.

"Пока нет", — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме.

Трамп настаивает, чтобы торговое соглашение с Китаем было заключено до 1 марта, встреча с главой КНР должна закрепить достигнутые договоренности.

Ранее биржи в США упали на новостях о том, что встреча вряд ли состоится до дедлайна 1 марта. Советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся, но "в отдаленном будущем".