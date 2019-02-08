ПРАГА, 8 фев /ПРАЙМ/. В связи с мерами в отношении китайской компании Huawei, предпринятыми в Чехии после заявления нацуправления по кибербезопасности (НУКБ) о том, что изделия и технологии этой компании представляют угрозу безопасности республики, Huawei готова обратиться в суд и в международный арбитраж, сообщил в четверг сайт пражской газеты Denik N.

Соответствующее предупредительное письмо руководство компании Huawei направило чешскому премьеру Андрею Бабишу и главе НУКБ Душану Навратилу. В пятницу данное письмо будет рассматриваться на заседании кабинета, написало издание со ссылкой на свои источники в правительстве.

В середине декабря глава НУКБ Душан Навратил заявил, что, по данным его ведомства, изделия Huawei, а также фирмы ZTE представляют угрозу безопасности республики. По его словам, китайские законы требуют от работающих в стране частных компаний сотрудничества в разведдеятельности. В связи с этим правительство Чехии поручило соответствующим службам провести анализ рисков, связанных с использованием изделий и технологий компании Huawei. Проверка коснется около 160 ведущих ведомств, фирм и предприятий, как государственных, так и частных.

"Компания Huawei в связи с выданным предупреждением НУКБ об опасности использования ее технологий готова защищать свои интересы в суде и посредством международного арбитража", — говорится в письме Huawei, которое цитирует сайт газеты Denik N.

Согласно письму, компания Huawei не связана обязательством снабжать свои изделия ни "бэкдорами", которые могли бы использоваться для использования изделий третьей стороной, ни шпионскими программами.

Предупреждение НУКБ противоречит действительности и нанесло значительный урон престижу компании, которая уже понесла в связи с этим немалые потери, говорится в письме Huawei.

"Вместе с экспертами мы проанализировали правовые возможности, которые могла бы использовать наша компания, если предупреждение НУКБ не будет отменено или изменено. В случае необходимости компания готова защищать свои права, в частности, путем подачи судебной жалобы против незаконного вмешательства и возможной последующей жалобы о компенсации убытков, конституционной жалобы и арбитражной процедурой на основе соответствующих двусторонних соглашений об охране инвестиций", — сказано в письме компании Huawei.

В качестве срока для отмены или изменения предупреждения НУКБ компания называет 14 февраля.