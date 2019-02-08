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КОММЕРСАНТ

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— "Северный поток-2" расколол Европу — Окупаемость и сроки проекта могут оказаться под угрозой — Строительство газопровода "Северный поток-2" может стать предметом открытого конфликта между самыми влиятельными странами ЕС — Францией и Германией. Париж, до сих пор выступавший на стороне Берлина, неожиданно дал понять, что поддержит поправки к газовой директиве ЕС. Их принятие не остановит проект, но может замедлить его, а также поставит под сомнение окупаемость. В худшем случае "Газпром" сумеет воспользоваться только половиной мощности газопровода, что даст Украине преимущество в предстоящих переговорах по транзиту российского газа с 2020 года.

— Украинские выборы будут доступны только невооруженному глазу — Рада постановила не допускать к наблюдению "агрессоров и оккупантов" — Киев окончательно отсек россиян от участия в наблюдении за выборами. В четверг Верховная рада спешно приняла соответствующие поправки в избирательное законодательство, чтобы подвести правовую базу под принятое ранее решение не впускать в страну участников международных мониторинговых миссий с российскими паспортами. Против дискриминации наблюдателей по принципу гражданства выступили США и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. В бюро, по данным "Ъ", даже обсуждалась возможность вообще не направлять наблюдателей на президентские выборы на Украине. Москва между тем собирается идти до конца: как стало известно "Ъ", первые наблюдатели-россияне, состоящие в миссии БДИПЧ, прилетят в Киев уже 11 февраля.

— Суверенный рунет вышел на связь — С критикой законопроекта выступила РСПП — Реализация законопроекта о "суверенном рунете" может стать причиной катастрофического отказа работы сетей связи в РФ, предупредил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В РСПП также опасаются, что на операторов связи и интернет-компании лягут расходы по установке и обслуживанию оборудования для анализа трафика, которые для крупных компаний будут достигать 2 млрд руб. за пять лет. Авторы законопроекта заверяют, что расходы на закупку оборудования уже заложены в нацпроект "Цифровая экономика".

— Беден как ребенок — МОТ оценила щедрость соцзащиты детей в мире — По данным Международной организации труда (МОТ), уровень детской бедности во всем мире вырос после мирового финансового кризиса в несколько раз — его снижение потребует существенного расширения нынешних систем детской социальной защиты. Сейчас в мире ими охвачены только 35% детей, а совокупные расходы на выплату пособий не превышают 1,1% мирового ВВП.

— Неучтенные выбросы обойдутся дороже — Белый дом одобрил новые штрафы в сфере экологического контроля — Законопроект о штрафах для крупных промпредприятий за отсутствие системы контроля выбросов одобрен вчера на заседании правительства. Компании, не установившие соответствующие счетчики в срок или предоставляющие недостоверные данные, после вступления закона в силу могут быть наказаны штрафами до 300 тыс. руб. Эксперты считают введение наказания за отсутствие системы контроля преждевременным, поскольку нормативной базы, необходимой для установки таких счетчиков, пока просто не существует.

— Граждане поделятся данными с банками сами — Цифровой профиль гражданина опробуют на кредитах — Концепция цифрового профиля гражданина в целом одобрена правительством и рабочей группой по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика". До конца года будет запущено мобильное приложение для управления своими данными в государственных информсистемах, а пилотным проектом его применения станет сервис, позволяющий гражданам давать банкам доступ к информации о себе для принятия решения о выдаче кредита онлайн. Участниками эксперимента станут банки из ассоциации "Финтех".

— Траты граждан на текущее потребление достигли кризисных высот — Мониторинг расходов граждан — Вчера Росстат опубликовал дополнительную подробную статистику доходов и расходов граждан в 2018 году. Текущие оценки статистиков дополняет тот факт, что на фоне снижения реальных располагаемых доходов пятый год подряд (см. "Ъ" от 21 января) средний реальный размер пенсий за 2018 год сократился на 2,4% (с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. руб. в январе 2017 года).

— Кто не взыскует, тот не пьет шампанского — Как Владимир Путин искал истину в молодых ученых — 7 февраля президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил премии в области науки нескольким молодым людям. Специальный корреспондент "Ъ" сосредоточился на великой идее редактирования генома, которая оказалась не чужда не только лауреатам, а и членам президентского Совета по науке и образованию, некоторые из которых, как выяснилось, считают это вызовом не только для себя, а и для всего прогрессивного человечества. Да и президент проговорился, считает спецкор "Ъ".

— С генералов СКР спросили за сенатора — Александр Бастрыкин распорядился проверить руководство следствия в КЧР — Сразу два генерала Следственного комитета России и целый ряд их подчиненных могут стать фигурантами уголовных дел, связанных с оргпреступным сообществом Рауфа и Рауля Арашуковых. Один из них, первый заместитель начальника СУ СКР по Карачаево-Черкесии генерал-майор Казбек Булатов уже подал в отставку и вместе с другим замом Арсеном Езаовым дает объяснения сотрудникам центрального аппарата комитета. Кроме того, вопросы могут возникнуть к начальнику СУ СКР по Северной Осетии генерал-лейтенанту Виктору Наумову, ранее руководившему следствием в КЧР.

— За убийство в Сирии морпех заплатит всем — С него взыскали компенсацию родители жертвы, а государство удержит часть его дохода — Как стало известно "Ъ", поставлена точка в скандальном уголовном деле об убийстве младшим сержантом морской пехоты своего подчиненного на российской военной базе Хмеймим в Сирии. За преступление, совершенное в состоянии аффекта, виновный, больше года находившийся под стражей во время следствия и военного суда, получил 22 месяца ограничения по службе. При этом уже гражданский суд обязал его выплатить родителям жертвы по 300 тыс. руб., что оспаривать осужденный не стал.

— Генпрокуратуру просят углубиться в раскопки в Сандармохе — К Юрию Чайке обратились по поводу работ РВИО в карельском урочище — Генерального прокурора Юрия Чайку попросили проверить законность раскопок, проведенных Российским военно-историческим обществом в карельском урочище Сандармох, где находятся могилы свыше 7,6 тыс. политрепрессированных. Такое обращение руководителю ведомства направила депутат законодательного собрания Карелии и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова. Она указывает, что власти подменяют понятия "памятник" и "достопримечательное место", которые требуют разного подхода.

— В округе первом — Местным чиновникам нравится идея объединения муниципалитетов в нечто — Как выяснил "Ъ", в большинстве российских регионов готовятся активно создавать муниципальные округа (МО). Это новая форма укрупнения местного самоуправления, создание которой предусматривается внесенными в Госдуму поправками к закону о МСУ. Региональные чиновники говорят, что создание укрупненных МО позволит "эффективнее использовать ресурсы" и упразднить неработающие сельские поселения. Скептики на местах опасаются, что реформа МСУ "снизит управляемость и доступность власти для населения". Эксперты называют поправки "удобным для регионов способом красиво похоронить давно лежащего покойника — местное самоуправление" и "окончательно встроить его в вертикаль власти".

— Североатлантическая Македония — Республика становится 30-м членом НАТО — Изменившая название страны Македония, ставшая Северной Македонией, вступает в НАТО. Подписанный на этот счет в среду в Брюсселе протокол запустил процедуру ее интеграции в альянс. После ратификации документа парламентами всех натовских государств она официально станет 30-м членом НАТО — первой уже в эту пятницу протокол должна утвердить Греция. Тем временем в МИД РФ вчера заявили: Македония заплатит за вступление в НАТО "утратой суверенной внешней политики". С подробностями — корреспондент "Ъ" на Балканах.

— На Камчатке ищут клевое место — Кроноцкий заповедник предложено использовать в интересах рыбопромышленников — Как стало известно "Ъ", губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил Минприроды и Росрыболовству проработать возможность использования Кроноцкого озера, входящего в состав заповедника, в рыбопромышленных целях. Для этого необходимо построить рыбоходный канал до Тихого океана. Эксперты оценивают выручку от проекта в случае его реализации в $120 млн. По словам собеседников "Ъ", инициаторами проекта могут быть крупные рыбодобывающие компании.

— Пользователи готовы к торгу — Россияне хотят платы за свои персональные данные — Большинство россиян хотели бы иметь возможность запретить компаниям использовать свои персональные данные, говорится в исследовании Ipsos и Всемирного экономического форума. Чуть менее половины граждан готовы на это за вознаграждение. По мнению экспертов, рассчитывать и на то, и на другое преждевременно: полностью запретить использовать персональные данные не всегда возможно, а выплаты за них вряд ли будут существенными.

— Лекарства от ВИЧ не выдержали конкуренции — Bristol-Myers прекратила поставки в Россию ряда препаратов — Появление более дешевых аналогов трех американских лекарств против ВИЧ вынудило их производителя Bristol-Myers Squibb (BMS) остановить поставки препаратов в Россию. Другие иностранные компании могут принять такие же решения, так как обилие дженериков снижает привлекательность российского рынка. Однако угрозы эффективности лечения пациентов эксперты пока не видят, наоборот, вспоминая о проблемах из-за перебоев с поставками лекарств от BMS.

— "Аэроэкспресс" не успевает за аэропортами — Под давлением такси компания отстает по росту пассажиропотока — Несмотря на улучшение динамики, перевозки "Аэроэкспресса" по-прежнему растут вдвое медленнее, чем пассажиропоток московских аэропортов. Особенно сильно разнятся цифры по Внуково. Среди причин эксперты называют рост популярности такси в связи с ценовой политикой агрегаторов и мерами по ускорению движения, в том числе за счет выделенных полос. В ответ на конкуренцию "Аэроэкспресс" уже ввел групповые тарифы, снижающие стоимость коллективных поездок.

— Опасные commodities — Александр Габуев о причинах фальстарта санкций против структур Олега Дерипаски — У победы много отцов, и лишь поражение — сирота. Общаясь на днях в Вашингтоне с чиновниками, занимающимися Россией, я убедился, что в случае с санкциями против компаний Олега Дерипаски установление отцовства — дело почти безнадежное. Сотрудники Госдепа, Совета национальной безопасности и Минфина США бесконечно кивают друг на друга. Причина понятна: всю эпопею с вводом и отменой санкций против "Русала" и En+ иначе как фиаско никто в Вашингтоне не называет.

— ОВК уходит в небо — Алгоритмические трейдеры подняли капитализацию компании в помощь НПФ — Стоимость акций Объединенной вагонной компании (ОВК) за последние три дня выросла в 1,6 раза, превысив 640 руб. Более половины акций компании принадлежат негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Однако после вывода этих ценных бумаг из индекса Московской биржи фонды оказались перед необходимостью продать их. Найти покупателей на эти активы в таком объеме крайне сложно. Однако при существующих темпах роста стоимости акций они могут вернуться в индекс, а заодно и поднять результаты рисковых НПФ.

— Сбербанк занял в казначействе — Чтобы заместить средства юрлиц — Сбербанк с конца прошлого года начал активно использовать операции репо с Федеральным казначейством. Особенно острой ситуация была в декабре и начале января, когда банку пришлось привлекать эти довольно дорогие средства. Эксперты отмечают, что потребность в ликвидности частично была удовлетворена притоком средств в банк перед Новым годом, но после праздников возникла вновь.

— Владелец "Домашних денег" приблизился к банкротству — Но оно не освободит Евгения Бернштама от субсидиарной ответственности — Суд счел обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о признании банкротом бенефициара МФК "Домашние деньги" и МФО "Финотдел" Евгения Бернштама. После включения всех заинтересованных лиц в реестр кредиторов состоится голосование о банкротстве или реструктуризации долга. Юристы считают, что шансы избежать банкротства у господина Бернштама невелики. Однако оно не оградит бизнесмена от привлечения к субсидиарной ответственности в рамках банкротства самих "Домашних денег".

— "Еврохим" нацелился на калий — Компания собирается ускорить ввод новых мощностей — "Еврохим" намерен наращивать производство хлористого калия, выпуск которого он начал в прошлом году,— компания собирается увеличить производственные мощности на своем Усольском ГОКе. "Уралкалий", до недавнего времени единственный игрок на российском калийном рынке, в прошлом году сокращал производство из-за низких цен.

— "Системе" подыскали "Эталон" — АФК может объявить о новой сделке — Тянущиеся с лета прошлого года переговоры о продаже основного пакета акций основателя петербургской девелоперской группы "Эталон" Вячеслава Заренкова структурам АФК "Система" Владимира Евтушенкова могут завершиться уже в начале следующей недели. Эта сделка, сумма которой оценивается в 10 млрд руб., поможет АФК укрепить свои позиции на девелоперском рынке.

— "Воронцовские" посыпались — Производитель сухариков выставлен на продажу — Владельцы основанной Андреем Коркуновым компании "Руско", производителя сухариков "Воронцовские", решили выйти из бизнеса. Актив оценивается до 600 млн руб., переговоры о его покупке уже велись с производителем майонеза "Махеевъ". Кроме высокой конкуренции на рынке сухариков сделке может помешать уголовное дело о хищении долей "Руско", в чем подозревается экс-гендиректор "Алкогольной сибирской группы" (АСГ) Игорь Савельев.

— "Просвещение" заполнило списки — Конкуренты опасаются роста доли издательства в госзакупках учебников — Переход на школьные учебники из нового Федерального перечня (ФПУ) потребует от государства около 13,8 млрд руб. в течение трех лет, подсчитала корпорация "Российский учебник". При этом состав перечня может привести к усилению монополизации рынка, полагают в корпорации: доля учебников "Просвещения" в нем выросла с 35% до 53%. В самом "Просвещении" с такой оценкой не согласны.

— Вещателям подгоняют цифру — Чем грозит телеканалам отключение аналогового сигнала — 11 февраля в России пройдет первая полноценная волна отключения аналогового вещания, которая затронет семь регионов. В первые три дня ритейлеры могут столкнуться с повышенным спросом на приставки для приема цифрового ТВ, что в Тверской области уже привело к появлению антимонопольных дел. Не до конца подготовленными к давно объявленной цифровизации оказались не только граждане и продавцы оборудования, но и телеканалы. По данным "Ъ", у крупных вещателей есть сомнения, что 1,2 млрд руб.— адекватная цена за распространение в цифровом мультиплексе, и они уже пытаются убедить государство снизить плату.

— "Приставки до недавнего времени сложно было назвать товаром массового спроса" — Олег Муравьев, коммерческий директор группы "М.Видео—Эльдорадо" — О том, как будет расти спрос на приставки для приема цифрового ТВ, рассказал коммерческий директор группы "М.Видео—Эльдорадо" Олег Муравьев.

— Цена вопроса — Вице-президент АКТР Михаил Силин — о внедрении цифрового эфирного телевещания.

ВЕДОМОСТИ

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— Льготную ставку налога на дивиденды придется заработать — Офшорному получателю денег надо будет вести экономическую деятельность — Пользоваться налоговыми льготами в сделках с иностранными компаниями станет сложнее. В четверг правительство одобрило законопроект о ратификации конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с размыванием налоговой базы (MLI), рассказал "Ведомостям" представитель правительства. Россия подписала конвенцию два года назад, с тех пор к ней присоединились 87 стран, из которых 19 уже ратифицировали, сообщает ОЭСР.

— Нарушителей ПДД будут штрафовать на основе фото и видео от граждан — Это потребует создания государственной системы стоимостью 2,7 млрд рублей — Госдума приняла в четверг в первом чтении законопроект об использовании фото- и видеоматериалов граждан для наказания за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Согласно законопроекту, внесенному правительством еще в октябре 2017 г., постановления об административных наказаниях можно будет выносить на основе присланных фото и видео без составления протокола. Для этого свидетели нарушения должны зарегистрироваться в специальной государственной информационной системе и скачать соответствующее приложение.

— Сенатор Клишас: правительство выделит 20 млрд рублей на управление рунетом — Это деньги на создание новый структуры, которая будет отвечать за сети связи в критических ситуациях — Правительство выделит 20 млрд руб. на исполнение законопроекта об управлении рунетом, передает "РИА Новости" слова члена Совета Федерации Андрея Клишаса. Он вместе с сенатором Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым внес этот законопроект в Госдуму в декабре 2018 г.

— Как московская оппозиция собирается штурмовать Мосгордуму — Многое зависит от ее способности объединить усилия, говорит эксперт — Оппозиционеры готовятся к сентябрьским выборам в Мосгордуму. Кроме парламентских партий в них планируют участвовать "Яблоко", независимые политики, соратники Алексея Навального и муниципальные депутаты. При этом всем кандидатам, кроме выдвиженцев КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", придется собрать около 5000 подписей избирателей.

— Почему США не страшен отказ иностранцев от казначейских облигаций — Вопреки прогнозам это не вызвало кризиса на рынке американского госдолга — Доля иностранцев, владеющих казначейскими облигациями США, сократилась с пика в 55% во время кризиса 2008 г. до менее чем 40% в ноябре 2018 г., по последним данным минфина США. В последние годы от них активно избавлялись центробанки Китая и России. Многие аналитики прогнозировали, что уход иностранцев может привести к кризису на рынке американского госдолга, особенно на фоне растущего бюджетного дефицита. Но собственные инвесторы в США легко заменили иностранных, пишет The Wall Street Journal.

— "Магнит" показал первые признаки восстановления — Несмотря на падающий трафик, аналитики настроены оптимистично — Выручка второго по обороту российского ритейлера – "Магнита" выросла в 2018 г. на 8,2% до 1,2 трлн руб. Компания в четверг опубликовала неаудированные финансовые результаты за прошлый год.

— Компания Игоря Ротенберга может стать монополистом на рынке умных электросчетчиков — Этот рынок оценивается в 40–60 млрд рублей в год — Использование протокола передачи данных компании "Современные радио технологии" (СРТ, работает под брендом "Стриж") может стать обязательным для всех систем интеллектуального учета электроэнергии. Это следует из письма замминистра цифрового развития связи и информационных технологий Алексея Соколова в Минэнерго.

— ЦУМ не справился с ажиотажем во время распродажи — Клиенты интернет-магазина tsum.ru не могут вовремя получить оплаченные товары — Многие клиенты интернет-магазина tsum.ru не могут получить оплаченные заказы больше двух недель, рассказали "Ведомостям" несколько клиентов Центрального универсального магазина (ЦУМ). "Жду свой оплаченный заказ больше двух недель и не могу получить никакую информацию! Заказы из интернет-магазинов Америки приходит быстрее! Вы показали все качество и уровень вашего магазина!" – пишет в комментариях на официальной странице ЦУМа в Instagram пользователь mdn.zh.

— Михаил Задорнов требует от ВТБ поделиться прибылью — Глава "ФК Открытие" в ожидании высоких дивидендов провел "превентивную интервенцию". Его банк контролирует 15% акций ВТБ — "Мы считаем, что банк [ВТБ] должен заплатить хорошие дивиденды по итогам 2018 г., если у него такая хорошая прибыль", – заявил предправления "ФК Открытие" Михаил Задорнов, отвечая на вопрос "Ведомостей" об ожидаемых дивидендах по акциям госбанка. Группа банка "ФК Открытие" владеет около 15% акций ВТБ, который на прошлой неделе отчитался о рекордной прибыли по РСБУ – 256 млрд руб. в 2018 г.

— Производители удобрений увеличили поставки на внутренний рынок — Производить и продавать их в России выгодно благодаря невысоким налогам и растущему спросу — По итогам 2018 г. потребление удобрений на российском рынке выросло на 9% до 3,4 млн т (в пересчете на действующее вещество), следует из данных отраслевой ассоциации производителей удобрений РАПУ. Поставки на внутренний рынок выросли у "Акрона" на 50% до 900 000 т (в физическом выражении) за счет роста продаж карбамидо-аммиачной смеси, говорится в сообщении компании.

— НЛМК отчитался о рекордном за десять лет росте финансовых показателей — В компании объясняют это ростом цен и спроса на сталь, а также завершением реализации пятилетней стратегии — По итогам 2018 г. выручка НЛМК Владимира Лисина выросла на 20% до $12 млрд, EBITDA – на 35% до $3,6 млрд, чистая прибыль – на 54% до $2,2 млрд, следует из отчета компании по итогам 2018 г., опубликованного 7 февраля. Компания впервые за 10 лет достигла показателя рентабельности по EBIТDA в 30%, годом ранее этот показатель был на 4 п. п. меньше. В отличие от своих конкурентов по отрасли – "Северстали" и ММК – рентабельность НЛМК с 2009 г. была всегда ниже 30%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Охранная грамота — Депутаты и Росгвардия предложили ужесточить требования к частной охране школ — В Госдуме предложили ввести переквалификацию для сотрудников частных охранных организаций, охраняющих школы. Официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин рассказал корреспонденту "Российской газеты", что учебным и вообще всем детским организациям нужна профессиональная, высококвалифицированная охрана.

— Остановка по требованию — Количество происшествий с автобусами требует изменения законодательства — Количество происшествий с автобусами продолжает увеличиваться. Только в четверг произошло три аварии с автобусами.

— Где живет призывник — Изменились правила воинского учета иногородних граждан — "Российская газета" публикует федеральный закон, вносящий изменения в порядок воинского учета граждан призывного возраста. Этот документ подписал президент РФ.

— Не шпионы, а помощники — За гаджеты с GPS-трекерами не станут привлекать по статье — Какие гаджеты предназначены для реального шпионажа и добычи запрещенной информации, а какие применяются исключительно в бытовых целях — к примеру, чтобы отследить местоположение ребенка, — определит отдельный закон. В четверг в Госдуму был внесен подразумевающий такое разделение законопроект. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Поверку не прошел — Все мобильные устройства зарегистрируют в базе данных Россвязи — Любой новый телефон или планшет при ввозе в Россию будет проходить проверку на подлинность по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI, включает данные о происхождении, модели и серийном номере). Аппараты, не прошедшие проверку и не включенные в специальную российскую базу данных (ее оператором может стать Россвязь), просто не смогут подключаться к сетям операторов мобильной связи.

— Молодым – наука — Владимир Путин вручил премии в области науки и инноваций — Новые научно-исследовательские центры мирового уровня будут создаваться по всей стране. Поддержка и привлечение перспективных молодых кадров в науку продолжится. Об этом заявил Владимир Путин в четверг во время вручения в Кремле наград лауреатам премии президента в области науки и инноваций за 2018 год.

— Нарушил – останься — Госдума ужесточает наказание для скрывшихся с места ДТП водителей — Около 300 тысяч человек ежегодно покидают место ДТП. Несколько тысяч из такого рода "беглецов" оставляют на дороге жертвы — тяжелораненых или погибших людей. Если водитель скрылся с места ДТП с тяжелыми последствиями, то он должен понести серьезное наказание, решили в Госдуме. Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении правительственный законопроект, который грозит нарушителям лишением свободы вплоть до девяти лет.

— Заглянуть на дорожку — Приставы открыли специальный кабинет, где можно проверить себя в списке невыездных — Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве открыло специальный кабинет, куда может прийти любой житель столицы и проверить себя по списку невыездных.

— Немалое дело — Президент дал советы молодым предпринимателям — Главное в бизнесе — не название, а содержание, энергия и талант. Извлечение прибыли не должно стать основной целью, "быть самым богатым парнем на кладбище — это не самая веселая история", самое важное — самореализация. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями премии "Немалый бизнес-2019".

— Поощрили за чистоту — Кабинет министров одобрил "экологические" поправки в Налоговый кодекс — Поправки в Налоговый кодекс, освобождающие региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами от уплаты НДС, одобрены правительством.

— Туда, где плохо, не посадят — Закрыть старые тюрьмы станет проще — Новый закон упростил порядок ликвидации старых казенных домов в том случае, когда местные власти возражают против этого.

— Помогут полиции — Народные инспекторы будут фиксировать нарушения ПДД — Россияне получат возможность фиксировать нарушения правил дорожного движения и отправлять фото и видео с "уликами" в полицию. "Показания" от таких народных инспекторов станут основанием для вынесения решения об административном наказании без составления протоколов. Законопроект кабмина об этом прошел первое чтение в Госдуме.

— СМИ: лидеры и аутсайдеры — В России достигнут рекордный уровень расслоения регионов по уровню развития СМИ. Таков главный вывод доклада, подготовленного фондом "Медиастандарт" и Комитетом гражданских инициатив Евгения Ясина совместно с исследовательской группой ЦИРКОН. Неоднородность отечественной медиасферы эксперты связывают с серьезным разрывом в финансировании СМИ: регионы-лидеры тратят на них в 100 раз больше аутсайдеров.

— Комиссия выполнима — Комиссии за прием банковских карт в магазинах будут снижены — Комиссии торгово-сервисных предприятий за прием к оплате банковских карт могут быть ограничены. Заняться этим вопросом поручил президент Владимир Путин на форуме "Деловой России". Банкиры предупреждают, что в таком случае начнут сворачивать программы кешбэка (возврат части стоимости покупки на карту) или снижать выплаты по ним, некоторые эксперты считают это маловероятным, поскольку такие действия могут привести к потере клиентов.

— Нашли, где глубже — Рыбоводы в Крыму смогут до 2021 года пользоваться участками без торгов — Предприниматели Республики Крым и Севастополя смогут заключить договоры пользования рыбоводными участками на новый срок без участия в торгах. Президент подписал изменения в закон об аквакультуре.

— Китайский привет — Интерес к дорогим смартфонам в России снижается. Все больше людей начинают оценивать мобильные устройства по соотношению цены и качества, выбирая для себя оптимальные модели.

— Непробиваемая стена — Росрыболовство провело совещание по проекту изменений в главный отраслевой закон — В Росрыболовстве прошло совещание, в котором приняли участие, в том числе в режиме видеоконференции, рыбопромышленники, представители ряда федеральных ведомств, администраций субъектов РФ, общественных организаций, рыбохозяйственных научных учреждений.

— Место занято — Британский военно-политический ресурс Jane s by IHS Markit опубликовал доклад о глобальной торговле оружием. Из него следует, что Франция резко увеличит экспорт оборонной продукции, отодвинув Россию на третье место. Первое место традиционно занимают США. Но стоит ли верить британским аналитикам?

— Рубли печатали пачками — В России обезврежена одна из самых крупных группировок фальшивомонетчиков — Федеральная служба безопасности совместно с МВД России задержала 30 участников преступной группы фальшивомонетчиков в Московском регионе и Дагестане.

— Цены берут свое — Стоимость вторичного жилья выросла впервые за четыре года — Цены на вторичное жилье в России за 2018 год выросли примерно на 5 процентов, сообщает Росстат.

— Подальше от офиса — Молодежь предпочитает "удаленку" — Хотят работать сами на себя 56 процентов молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, то есть быть владельцами бизнеса, самозанятыми или фрилансерами. Такие результаты были получены в ходе опроса, который провели эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России и Санкт-Петербургского государственного университета.

— С полки — вон! — В России появятся "черные списки" фальсификаторов продуктов — Объединения производителей продуктов будут формировать "черные списки" недобросовестных поставщиков, чтобы защитить рынок от фальсификата, рассказали "Российской газете" представители пищепрома.

— Не сходя с места — ФАС разработала алгоритм выявления картелей — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала дистанционный алгоритм выявления картелей и успешно опробовала его в Дагестане, Астраханской области и других регионах.

— Права – правильные — Водительские удостоверения с переводом абсолютно законны — Права, в которых название документа "Водительское удостоверение" переведено на английский и французский язык, абсолютно законны. Водителей с такими удостоверениями никто не будет привлекать к ответственности, и они вполне соответствуют международной Конвенции о дорожном движении.

— Разгонятся к лету — Продажи легковых автомобилей начнут заметно расти во втором полугодии — Российский авторынок продолжит расти, но этот процесс будет более заметным во второй половине года, прогнозируют эксперты "Российской газеты".

— Убрали по запросу — Между Роскомнадзором и трансграничной интернет-корпорацией Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество, констатировали в российском ведомстве. Как отметил "РГ" пресс-секретарь службы Вадим Ампелонский, в настоящий момент результатами этого сотрудничества в Роскомнадзоре удовлетворены.

— Две Тимошенко, один Порошенко и еще 38 кандидатов — Как будут фальсифицироваться украинские выборы — Чистота президентской кампании на Украине и ее возможный итог ставятся под сомнение уже за полтора месяца до дня голосования в первом туре. Критика происходящего доносится не только от оппонентов главного кандидата — действующего президента Порошенко, но и от известных украинских общественных организаций — НКО, традиционно выступающих арбитрами на выборах, и даже от правоохранителей. На этом фоне отказ официального Киева принимать российских наблюдателей от ОБСЕ звучит лишним подтверждением того, что озвученный Центральной избирательной комиссией результат подсчета голосов может не соответствовать реальному волеизъявлению.

— Имущество просят сдать — Захарченко и его бывший шурин вернут награбленное — Гагаринский райсуд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и денег бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина на 380 миллионов рублей.

— Личный счет хакера — Банду компьютерных воров надолго посадили — В Мещанском райсуде столицы закончился громкий процесс по уголовному делу банды компьютерных взломщиков банков. Лидер группировки хакеров Юрий Лысенко и 13 его подельников признаны виновными в крупных хищениях.

— Стюардесса без поддержки — Службу "воздушных маршалов" создавать не планируют — Создание службы "воздушных маршалов", которые стали бы утихомиривать дебоширов на борту самолета, в настоящее время не планируется. "Такое подразделение в структуре МВД России создаваться не будет", — сообщили в пресс-центре МВД.

— Выход – досрочно — Бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова суд освободил из колонии — В четверг стало известно, что Зубово-Полянский районный суд Мордовии принял решение освободить из колонии строгого режима бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

— Низшая точка пройдена — Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов о том, можно ли надеяться на лучшее в отношениях с Европой и как "брекзит" изменит ЕС — В четверг несколько тысяч фермеров из разных регионов Польши провели акцию протеста перед президентским дворцом в Варшаве. Помимо различных компенсаций и повышения закупочных цен, они говорили об убытках, которые понесли от закрытия для польской сельхозпродукции российского рынка. О том, возможны ли восстановление диалога между Россией и Евросоюзом и взаимный отказ от введенных ранее ограничений, "Российская газета" беседует накануне Дня дипломатического работника (10 февраля. — Прим. ред.) с постоянным представителем России при Евросоюзе Владимиром Чижовым.

— Каждый вечер трудного дня — Посол России в Великобритании Александр Яковенко о том, чего ждать от отношений между Москвой и Лондоном — 7 февраля британская The Daily Telegraph опубликовала очередную "утечку" по поводу инцидента в Солсбери: некие источники газеты утверждают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль якобы был причастен "третий фигурант из России". О том, что стоит за подобными вбросами и как дальше могут развиваться отношения Москвы и Лондона, накануне Дня дипломатического работника "РГ" рассказал посол России в Великобритании Александр Яковенко.

— Переходящий трезубец — Чиновники Евросоюза рассказали, где находится ад — Британский премьер Тереза Мэй приехала в Брюссель на переговоры с главой еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером для очередной, как выяснилось, тщетной попытки убедить европейцев пересмотреть постразводную сделку с Лондоном. Мэй не отпугнуло даже то, что европейские чиновники уже второй день делят места в аду.

— Трампу не понравились друзья Мадуро — Госсекретарь США объяснил, зачем нужен госпереворот в Венесуэле — Госсекретарь США Майк Помпео предельно ясно объяснил заинтересованность Вашингтона в смене режима в Венесуэле. И это отнюдь не забота о жителях республики или стремление защитить демократические принципы. "Россия и Куба уже в Венесуэле. Мы надеемся, что, когда произойдет мирная смена власти, которая является нашей конечной целью, народ страны захочет быть суверенным, а не зависеть от кубинцев или русских в обеспечении своей безопасности или благосостояния", — раскрыл карты Белого дома американский госсекретарь, признав, что США не готовы мириться с российским и кубинским присутствием в этой латиноамериканской стране.

— Защита по спирали — Лекарство от ВИЧ будет генетическим?— Генетическое лекарство от ВИЧ, надежно запрещающее вирусу вход в клетку человека, может быть создано в ближайшие пять-шесть лет. В ведущих мировых лабораториях уже ведутся испытания "молекулярного" лекарства на животных. В России они тоже начались и проходят вполне успешно.

— Старики, здравствуйте! — Ветеранов войны и труда бесплатно лечат по высшему разряду — Медицинские учреждения АФК "Система" проверят здоровье московских ветеранов войны и труда. В нашей стране и в столице, конечно, все больше долгожителей. Этим принято гордиться: стали жить дольше. А вот как? Что нас ждет на старости лет? Болезни, одиночество? Ситуацию можно изменить? Об этом беседуем с главным врачом клинической больницы "Медси" N 2 Леонидом Каревым.

— Без задней мысли — Зачем ученые начали выращивать мини-мозги — В институте цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН научились выращивать мини-мозги. Сразу скажем, что мыслить они не могут — во всяком случае, ученые считают это маловероятным.

— Уколи мои печали – ВОЗ подтвердила победу России над краснухой — Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила: Россия победила краснуху. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб передала министру Веронике Скворцовой сертификат, подтверждающий это. Тем самым "Российская Федерация внесла значительный вклад в достижение общей цели, связанной с элиминацией как кори, так и краснухи в 53 государствах Европы", — отметила г-жа Якаб.

— "Это я, и я могу" — В Сочи обсудили проблемы онкопомощи детям — Название этой заметки — девиз нынешнего Года борьбы с онкологическими заболеваниями в мире. На сей раз в Сочи уклон сделан в сторону детской онкологии. Поскольку именно от ее уровня во многом зависит уровень всей онкослужбы.

— Паркуюсь под асфальтом — В Челябинске нашли чудо-стоянку с автолифтом — В четверг соцсети буквально взорвал ролик о тайной парковке в Челябинске. На ничем не примечательной стоянке автомобилист, поколдовав с кнопками подъемника, спрятал свою машину прямо под асфальт, освободив наверху место еще для одного автомобиля. Люди начали гадать, что это за диковинка. Реально ли это изобретение или привычный уже фейк про "суровость челябинцев".

— Взять литр на пробу — По всей стране идут проверки качества бензина — В ближайшее время по всей стране прокатится волна проверок АЗС на качество топлива. Кому готовиться — неизвестно, но уже объявлены итоги первой проверки, которая прошла на Ставрополье. Выводы неутешительные: каждый десятый литр бензина фальсифицирован, больше всего нарушений — на частных АЗС.

— Остров спорта — На Сахалине стартуют зимние игры "Дети Азии" — Впервые в истории остров примет зимние Международные игры "Дети Азии", впрочем, зимой эти масштабные соревнования, в которых участвуют спортсмены до 16 лет, тоже проводятся впервые за 20 лет существования игр.

— Боялись даже имени — Старший брат убитого советника главы КЧР рассказал, как боролся против клана Арашуковых — Корреспонденту "РГ" удалось встретиться с человеком, который не побоялся бросить вызов политику и добился возбуждения уголовного дела.

— Допрос и отставка — Руководитель следствия Карачаево-Черкесии написал рапорт — Два руководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике стали объектами внимания следователей, ведущих дело Арашуковых.

— Холодный фронт — В Курской области дороги расчистила армейская техника — За два дня инженерные подразделения Западного военного округа сделали в Курской области то, чего не удавалось местным властям всю зиму: тяжелая военная техника пробила в метровом снегу дорогу к отдаленным селениям.

— Булки растут на деревьях — Какие трудности встретила бизнесвумен, решившая опекать детдомовцев — Число детских домов стремительно сокращается по всей России. По данным Росстата, количество сирот сократилось до рекордно низкой цифры — около 50 000 человек. Однако ежегодно порядка трех тысяч человек лишают родительских прав и как минимум столько же детей становятся сиротами при живых родителях. Смогла ли реформа решить проблему бездомных детей или она станет очередным крушением детских надежд?

— Романтика цветов и канцтоваров — Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке — Муниципальному депутату из Москвы Руслану Кузнецову избиратели преподнесли сюрприз: подарочный сертификат на годовой абонемент стоимостью 2999 рублей, дающий право пользования "Мерседесом" представительского класса. Формально чиновник имеет право принимать подарок стоимостью не более 3000 рублей. А "Закон о подарках" или законопроект о презентах, который весной-летом планирует принять Госдума, и вовсе обещает разрешить принимать подарок, если он стоит выше 3000 рублей. Но депутат, подумав, отказался от подарка.

ИЗВЕСТИЯ

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— Безналичным примером — Подключение Крыма к системе моментальных платежей ЦБ прорвет санкционную блокаду — Система быстрых платежей (СБП) Центробанка заработает в Крыму. Присоединиться к сервису планирует крупнейшая кредитная организация региона — РНКБ, рассказали там "Известиям". Однако возможность пересылать деньги по номеру телефона на полуострове появится не 28 февраля, когда система полноценно заработает по всей России, а "в течение первого полугодия". Появление в Крыму новой платформы может решить проблему безналичной оплаты — из-за санкций в регионе не работают международные системы Visa и MasterCard, отметили эксперты. Теперь же переводы между Крымом и остальной Россией станут проще.

— "Нужно догнать ведущие научные державы за шесть лет" — Министр науки и высшего образования Михаил Котюков — о молодых исследователях и целевых показателях — На то, чтобы преодолеть отставание от ведущих научных держав мира, у российской науки есть всего шесть лет. И справиться с этой задачей должны помочь 35 тыс. молодых исследователей, заявил "Известиям" министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Также он рассказал, что в стране будет налажено производство собственных реактивов для научных задач. Кроме того, модернизируют пять научно-исследовательских кораблей и создадут два новых — это позволит до 2024 года провести более 200 экспедиций. Все это зафиксировано в профильном нацпроекте. О нем в День российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля, министр рассказал в эксклюзивном интервью "Известиям".

— Атакуй, пока горячо — Киев готовит провокацию на границе — Официальный Киев рассматривает сценарий очередной вооруженной провокации в Донбассе и у границ Крыма до президентских выборов 31 марта. Об этом "Известиям" рассказал высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. Заместитель командующего армией ДНР Эдуард Басурин заявил изданию: риск наступления ВСУ на данный момент даже выше, чем в ноябре-декабре 2018 года, когда произошел инцидент в Керченском проливе. В Верховной раде пояснили, что обострение наиболее вероятно все-таки в Донбассе, поскольку граница с Крымом "хорошо защищена". В связи с этим не испытывают опасений и на полуострове. По мнению собеседников, развитие ситуации будет во многом зависеть от шансов президента Петра Порошенко пройти во второй тур.

— Запахло деньгами — На предотвращение мусорных коллапсов выделят 12 млрд из федерального бюджета — Для поддержки региональных операторов по обращению с отходами в рамках "мусорной реформы" будут зарезервированы деньги в федеральном бюджете. Речь может идти о 12 млрд рублей, сообщил "Известиям" глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Деньги планируют выделить в случае, если операторы столкнутся с финансовыми проблемами, например неплатежами населения. По оценке министра, период турбулентности при переходе на новую систему обращения с мусором продлится примерно полгода, до сентября.

— Проект "Молодость" — В России выросло число ученых в возрасте до 39 лет — Для привлечения молодых людей в науку в России создадут научнообразовательные и исследовательские центры мирового уровня. Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых ученых. В последние годы в стране значительно увеличилось число научных работников в возрасте до 39 лет, подчеркнул российский лидер. Сегодня в России насчитывается 310 тысяч молодых ученых — это почти 44% от всего исследовательского корпуса страны.

— Давай останемся с друзьями — Тунис намерен вновь открыть посольство в Сирии — Тунис в ближайшее время собирается открыть свое посольство в Дамаске и тем самым восстановить дипотношения на прежнем уровне. Об этом "Известиям" заявил зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад. По словам депутата, сейчас между внешнеполитическими ведомствами двух стран идет согласование технических моментов. Эту информацию "Известиям" также подтвердил источник в российских дипломатических кругах. Востоковед Вячеслав Матузов пояснил, что такой шаг Туниса свидетельствует об отходе от проамериканского курса, аналогичную позицию разделяет большинство стран арабского мира.

— "Попытки сколотить антироссийскую коалицию потерпели неудачу" — Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов — об отношениях с Британией и милитаризации Арктики — Экспансия НАТО остается главным военно-политическим вызовом, стоящим перед Россией на европейском направлении в 2019 году. Об этом в интервью "Известиям" в преддверии Дня дипломатического работника 10 февраля рассказал первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов. По его словам, потенциал альянса укрепляется под надуманным предлогом о российской военной угрозе. Он подчеркнул, что Москва будет и дальше добиваться урегулирования конфликтов в Донбассе, Приднестровье и Нагорном Карабахе и продолжит участвовать в работе таких международных площадок, как ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

— "Золото" парты — 83% родителей сталкиваются со школьными поборами — Школьные поборы в среднем по стране сегодня составляют более 4 тыс. рублей в год на одного ребенка, подсчитали эксперты Общероссийского народного фронта. О сборе денег в учебных заведениях сообщили 83% участников исследования "Сколько стоит бесплатное образование", с результатами которого ознакомились "Известия". Большая часть родительских средств идет на ремонт учебных заведений, хотя финансироваться он должен из региональных бюджетов, подчеркнули в Министерстве просвещения.

— Налоговый пресс — Сможет ли правительство удержать цены на бензин — Экспорт нефтепродуктов из России, по данным Минэнерго, в январе рванул вверх. Доля бензина, отправленного за рубеж, в сравнении с декабрем 2018 года увеличилась на 60%, дизельного топлива — на 30%. Рост экспорта, а также увеличение НДПИ, НДС и ставок акцизов на топливо повышают риски очередного скачка цен после 31 марта, предупреждают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Каждому по боеспособностям — В военных училищах внедрили новую систему профотбора — Минобороны серьезно повысит требования к поступлению в военные вузы. Помимо результатов ЕГЭ будущие курсанты должны будут в режиме реального времени пройти специальные тесты профессионального отбора. Абитуриента, их завалившего, не примут в военный вуз, даже если у него высокие баллы по единому госэкзамену. Кроме того, в ходе профотбора будет выявляться склонность к боевой службе или управленческой работе.

— На пловца и зверь бежит — Арктику защитят "люди-лягушки" — Минобороны развернет в Арктике несколько отрядов боевых пловцов для борьбы с диверсантами противника. Боевые пловцы будут действовать не только в местах постоянного базирования Северного флота. Впервые в истории подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) сформируют мобильные отряды для работы в местах временного развертывания сил флота. При этом "людям-лягушкам" предстоит действовать в отдаленных районах Арктики и Заполярья в сложнейших погодных условиях.

РБК daily

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— Досрочные пенсии учителей получат оценку — Минтруд планирует изменить пенсионное законодательство для педагогов — Минтруд поручил Всероссийскому научно-исследовательскому институту труда (ВНИИ труда; бюджетное учреждение, подведомственное Минтруду) провести анализ правового регулирования досрочного назначения пенсий по старости для педагогических работников. В результате должно быть приведено научное обоснование предложений по совершенствованию пенсионного законодательства для работников, занятых в сфере образования.

— Россияне проголосовали за президента Венесуэлы — Вциом узнал мнение граждан нашей страны о ситуации в латинской америке — За политическим кризисом в Венесуэле следят больше половины граждан России — 57%, из них 14% — пристально, следует из опроса, проведенного 30 января Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования имеются в распоряжении РБК. В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

— Туризм получил административный ресурс — Новым руководителем ростуризма назначена зарина догузова — Федеральное агентство по туризму возглавила Зарина Догузова, ранее руководившая одним из департаментов в администрации президента. Создавать "благоприятные условия" для развития туротрасли ей придется вместе с Минэкономразвития.

— Еврозона теряет процент — Пересмотрен прогноз по росту экономик стран ЕС — Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП Германии в 2019 году с 1,8 до 1,1%, Италии — с 1,2 до 0,2%, еврозоны в целом — с 1,9 до 1,3%. Существует риск дальнейшего понижения. И это не очень хорошая новость для России.

— Украина утвердила западный курс — Зачем верховная рада изменила конституцию — Верховная рада приняла закон о внесении поправок в Конституцию Украины. В соответствии с ними стратегическим курсом страны названо вступление в НАТО и Евросоюз. Сроки пока не ясны—процесс займет годы, говорит официальный Киев.

— Операторы связи протестируют устойчивость Рунета — Учения выявят дыры в законопроекте — Операторы связи проведут учения, чтобы определить, что реально угрожает Сети. После этого станет ясно, какие поправки нужно внести в законопроект об устойчивом Рунете и какие затраты потребуются на его реализацию.

— Сырой ГОСТ — Минсельхоз планирует разрешить производство сыра из непастеризованного молока – Минсельхоз по поручению вице-премьера Алексея Гордеева изучает вопрос, можно ли производить Сыр из Непастеризованного Молока. Так делают сыр в Европе, но в России, предупреждают эксперты, это может быть опасно для здоровья.

— MS нанял лоббистов для стыковки с "Союзом" — Как стартап Михаила Кокорича и Льва Хасиса будет зарабатывать на орбите — Американский стартап Momentus Space нанял лоббистов в США для получения Лицензии на вывоз оборудования в Россию. Компания пытается решить проблему запуска небольших спутников и в случае успеха сформировать новый рынок.

— В духе Европы — "Яндекс" и Сбербанк подписали соглашение с британским парфюмерно-косметическим магазином FEELUNIQUE — Маркетплейс BRINGLY, созданный "Яндексом" и Сбербанком, стал партнером парфюмерно-косметического магазина Feelunique. Для британцев выход через локального партнера — часть стратегии, для российского СП — шанс занять новую нишу.