МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 70,71 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию 53 объектов здравоохранения в 45 субъектах РФ в 2019-2021 годах, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

На софинансирование строительства и реконструкции объектов здравоохранения в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения" предусмотрено 70,71 миллиарда рублей.

"Подписанным распоряжением утверждено адресное распределение субсидий, предоставляемых в 2019–2021 годах на строительство и реконструкцию 53 объектов в 45 субъектах Федерации", — говорится в справке к документу.

Средства, в том числе, будут направлены на объекты, строительство и реконструкция которых предусмотрены в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение".

Как указано в справке, софинансирование этих объектов из федерального бюджета начнется с 2020 года. К концу 2024 года будет построено и реконструировано 40 детских больниц и отделений.