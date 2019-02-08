МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цена акций МТС упала на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже на новостях о том, что компания рассмотрит возможность делистинга в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.20 мск акции МТС дешевели на 8,79%, до 7,56 доллара. Минутами ранее стоимость бумаг опускалась на 9,05%, до 7,54 доллара.

Ранее в пятницу компания сообщила, что оценит необходимость листинга компании в США с учетом высоких затрат на его поддержание. Кроме того, МТС планирует рассмотреть механизмы повышения объемов торгов на Московской бирже, а также вариант, при котором эта площадка стала бы основной для торговли акциями компании.

После этого сообщения бумаги компании дешевели более чем на 5% на Московской бирже.