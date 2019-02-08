МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Члены аргентинского правительства примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне и Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре, заявил РИА Новости посол Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио.

"Конечно, мы ожидаем, что наши министры приедут в Санкт-Петербург и Владивосток (чтобы принять участие в экономических форумах)", — заявил посол на полях конференции Франко-российской торгово-промышленной палаты "Экономическая ситуация в России: тренды и прогнозы".

Посол отметил, что "Россия инвестирует в инфраструктуру, в железные дороги" Аргентины. "Наша страна богата сланцевым газом, и мы также заинтересованы в инвестициях в порты… Мы переключаемся от отношений в первичном секторе (экономики), который, конечно, важен, к более современным отношениям 21-го века, (сконцентрированным) на логистике, инфраструктуре", — отметил Лагорио.

"Мы никогда не присоединялись к санкциям. Мы никогда к ним не присоединимся, мы не верим в санкции… Это вопрос интереса, я могу отметить отзывчивость в отношениях между Россией и Аргентиной", — заявил посол.