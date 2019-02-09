МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. США могут отложить повышение пошлин на китайскую продукцию, несмотря на окончание 1 марта выделенного срока по достижению договоренности по торговым вопросам, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники в Белом доме.

В конце ноября президент США Дональд Трамп отложил до 1 марта повышение пошлин, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению.

Как сообщает телеканал, при условии, если Вашингтон заметит значительный прогресс в обсуждении соглашения, указанный срок может быть продлен. Кроме того, источник телеканала также отметил, что, несмотря на заявления президента о том, что встречи с Си Цзиньпином пока не планируется, лидеры стран могут по-прежнему общаться по телефону.

"Я не знаю, что будет с дедлайном до 1 марта. Сейчас он в силе, но это сейчас, это может поменяться после телефонного разговора", — приводит телеканал слова чиновника.

Ранее сообщалось, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Пекин 14-15 февраля, где проведут встречи на высшем уровне по вопросам заключения торгового соглашения с Китаем.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Позже Трамп заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.