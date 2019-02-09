МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Агентство Moody's в субботу повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный.

Ниже приводится справочная информация.

Четвертого октября 1996 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило первую рейтинговую оценку России, установив рейтинг на уровне "ВВ-".

Седьмого октября 1996 года международное рейтинговое агентство Fitch установило кредитный рейтинг России на уровне "ВВ+"

Двадцать второго ноября 1996 года международное рейтинговое агентство Moody's присвоило России суверенный кредитный рейтинг на уровне "Ва2".

В 2000 году произошло повышение кредитных рейтингов России после понижения их в 1998 году.

Первого мая 2000 года агентство Moody's повысило рейтинг России до "Caa2".

Восьмого мая 2000 года агентство Fitch установило рейтинг России на уровне "B-".

Восьмого декабря 2000 года агентство Standard & Poor's присвоило России суверенный кредитный рейтинг "B-"

Пятого декабря 2002 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации по заимствованиям в иностранной валюте с уровня "ВВ-" до уровня ВВ и повысило долгосрочный рейтинг России по заимствованиям в национальной валюте с уровня "ВВ-" до уровня "ВВ+" (на две ступени).

Семнадцатого декабря 2002 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации по заимствованиям в иностранной валюте с уровня "Вa3" до уровня "Вa2".

Восьмого октября 2003 года агентство Moody's впервые за историю выставления России инвестиционных рейтингов присвоило РФ рейтинг инвестиционного класса "Ваа3".

Восемнадцатого ноября 2004 года агентство Fitch впервые присвоило России инвестиционный уровень, повысив долгосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной и национальной валютах с уровня "BB+" до "BBB-".

Тридцать первого января 2005 года агентство Standard & Poor's повысило суверенные рейтинги по обязательствам России в национальной валюте с "BB+"до "ВВВ-".

Третьего августа 2005 года агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с "ВВВ-" до "ВВВ". Прогноз по рейтингу "стабильный".

Двадцать шестого октября 2005 года рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг России по обязательствам в национальной и иностранной валюте с "Baa3" до "Baa2". Прогноз рейтинга – "стабильный".

Пятнадцатого декабря 2005 года агентство Standard & Poor's повысило суверенные рейтинги по обязательствам России в национальной валюте с "BBB-"до "ВВВ".

Двадцать пятого июля 2006 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной и национальной валютах до уровня "ВВВ+" с "ВВВ". Прогноз по рейтингу – "стабильный".

Четвертого сентября 2006 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило суверенные рейтинги РФ с уровня "ВВВ" до "ВВВ+". Рейтинги отразили продолжающееся улучшение макроэкономического климата России.

Шестнадцатого июля 2008 года Moody's повысило суверенные российские рейтинги с уровня "Baa2" до "Baa1". Основанием стало то, что Россия за последние 9 лет накопила значительный объем активов в иностранной валюте.

Одиннадцатого марта 2008 года рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз по долгосрочным рейтингам РФ на "позитивный" со "стабильного". Одновременно S&P подтвердило суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте: долгосрочные рейтинги — на уровне "BBB+/А-", краткосрочные рейтинги — на уровне "A-2".

Двадцать первого декабря 2009 года агентство Standard & Poor's улучшило прогноз по рейтингам России с "негативного" до "стабильного".

Двадцать второго января 2010 года агентство Fitch улучшило прогноз рейтингов России до "стабильного" с "негативного". Долгосрочный суверенный рейтинг в национальной и иностранной валютах подтвержден на уровне "ВВВ".

Восьмого сентября 2010 года агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB" и изменило прогноз на "позитивный". По сообщению агентства, пересмотр прогноза на "позитивный" отражает уверенность Fitch в том, что российская экономика восстанавливается после серьезного воздействия со стороны глобального финансового кризиса.

Двадцать седьмого июня 2012 года агентство Standard & Poor's повысило краткосрочный суверенный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на одну ступень — до "A-2" с "A-3. S&P также подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте "BBB" и по обязательствам в национальной валюте "BBB+".

В ночь на 4 декабря 2015 года международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по гособлигациям РФ с "негативного" на "стабильный", рейтинг остался на спекулятивном уровне "Ва1".

Шестнадцатого сентября 2016 года агентство Standard & Poor's подтвердило суверенные кредитные рейтинги России, улучшив прогноз по ним до стабильного с негативного.

Семнадцатого марта 2017 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России на уровне "BB+" со стабильного до позитивного.

Двадцать второго сентября 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах со стабильного до позитивного. При этом агентство подтвердило долгосрочные РДЭ России на уровне "ВВВ-", а краткосрочные — на уровне "F3". Улучшение прогноза по рейтингам связано с тем, что Россия продолжает добиваться прогресса в укреплении своей экономической политики, сообщило агентство.

Двадцать шестого января 2018 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Ва1".

Двадцать четвертого февраля 2018 года агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+" благодаря взвешенному экономическому курсу и улучшению механизма трансмиссии денежно-кредитной политики. Прогноз по рейтингу РФ стабильный.

Девятого февраля 2019 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1" со стабильным прогнозом.