МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления о расширении территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Николаевск" в Хабаровском крае и "Приамурская" в Амурской области, документы размещены на сайте кабмина.

Согласно постановлению, в границы ТОР "Николаевск" включены пять земельных участков, на которых планируется реализовать инвестиционный проект по восстановлению и развитию завода для ремонта и строительства судов. Это позволит привлечь частные инвестиции в размере более 300 миллионов рублей и создать рабочие места.

"Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят около 230 миллионов рублей", — говорится в справке к документу.

Другим постановлением Медведев включил в границы ТОР "Приамурская" один земельный участок в целях реализации инвестиционного проекта по созданию вагоноколёсной мастерской производственной мощностью до 7,2 тысячи колёсных пар в год. Отмечается, что расширение территории даст возможность привлечь частные инвестиции в размере около 170 миллионов рублей, а также создать новые рабочие места.

"Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят около 260 млн рублей", — добавляется в справке к документу.