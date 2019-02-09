МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Решение агентства Moody's о повышении рейтинга России хоть и запоздало, но подтверждает высокое качество экономической, бюджетной и денежно-кредитной политики, а также демонстрирует снижение санкционных рисков для России, считают представители российской власти и эксперты.

Moody"s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств.

Рейтинг от Fitch находится на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Рейтинг от S&P "BBB-" в январе был подтвержден со стабильным прогнозом.

"Это справедливое, хотя и несколько запоздалое решение обусловлено высоким качеством проводимой российскими властями макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики", — прокомментировал журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

ДОЛГО ДЕРЖАЛИСЬ

Агентство Moody's исчерпало все аргументы против повышения суверенного рейтинга России, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Они долго держались (Moody's последним из трех агентств повысило российский рейтинг до инвестиционного). Но видимо, все, даже самые фантастические, аргументы у них иссякли", — сказал он.

Два агентства — Moody"s и S&P — в начале 2015 года перевели рейтинг России в спекулятивную категорию из-за снижения возможностей привлечения внешнего финансирования в связи с санкциями. Fitch сохраняло инвестиционный рейтинг РФ. S&P вернуло России инвестиционный рейтинг в 2018 году.

УСТОЙЧИВАЯ ЭКОНОМИКА

Важнейшим фактором повышения рейтинга эксперты и представители властей называют устойчивость российской экономики.

Благодаря эффективным действиям властей экономика РФ в последние годы довольно быстро оправилась от шока упавших цен на нефть, прокомментировал, в частности, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Профицитный бюджет и бюджетное правило, сильный платежный баланс и возросшие золотовалютные резервы ЦБ, крайне низкий госдолг и пенсионная реформа – все это вновь отмечено в качестве сильных сторон российской экономики", — перечислил глава РФПИ.

Устойчивость экономики РФ к внешним шокам была наглядно продемонстрирована в ходе периода волатильности на развивающихся рынках осенью прошлого года: для России он прошел без значительных потерь, отметил Силуанов.

"Повышение рейтинга России агентством Moody's является накопленным результатом многолетней работы. С моей точки зрения, за точку отсчета можно взять 2014 год, который отражает рост основных финансово-экономических показателей страны", — прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ САНКЦИЙ

Эксперты отмечают и снижение санкционных рисков для России в контексте решения Moody's.

"Риски санкций в последнее время снизились", — сказал РИА Новости главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Олег Кузьмин. Помимо устойчивого экономического роста два года подряд и ответственной политики, направленной на стабильность, это стало одним из аргументов для повышения рейтинга, говорит он.

"Это (решение Moody's – ред.) подтверждает и неэффективность санкций, и то, что Россия адаптировалась ко всем этим западным решениям. Причем дальше Россия будет развиваться еще с меньшим влиянием внешних решений на ее движение вперед", — прокомментировал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Важнейшим нюансом в этой ситуации является то, что уверенный рост демонстрируется на фоне санкций со стороны внешних партнеров, действие которых усиливается на фоне "деструктивного поведения России" в контексте новых поводов, вытягиваемых, как козыри из рукава, западными и американскими "партнерами", — отмечает Чередниченко.

АРГУМЕНТ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

"Тот факт, что теперь три агентства присвоили России инвестиционный рейтинг, станет дополнительным положительным аргументом для инвесторов, рассматривающих возможность вложения капитала в нашу страну", — отметил Силуанов.

Кузьмин также считает, что решение Moody's станет позитивным фактором для иностранных инвесторов, однако значительного роста инвестиций он не ожидает.

"Сильного роста инвестиций от этого не будет, поскольку инвестиционные рейтинги от других агентств уже были. Так что сильного влияния не ожидается", — сказал эксперт.

В ОЖИДАНИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ

Эксперты и власти рассчитывают на дальнейшее повышение агентствами рейтинга России.

"Правительство России, со своей стороны, будет создавать новые предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга", — заявил Силуанов.

"Уверен, что постепенное ускорение роста ВВП вместе с дальнейшим ростом резервов правительства создаст условия для изменения прогноза по рейтингу на "позитивный" и последующего его повышения", — отметил Дмитриев.