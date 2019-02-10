По просьбе министерства инвестиций и инноваций Московской области в заголовке и лиде уточняется объем инвестиций (не 100 миллионов долларов, а 75 миллионов долларов) и число рабочих мест (не 300, а 150), меняется цитата (второй абзац).

МОСКВА, 10 фев /ПРАЙМ/. Завод по производству упаковочных материалов откроется в 2020 году в Подмосковье с объемом инвестиций в 75 миллионов долларов, на нем создадут 150 рабочих мест, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В Ступине появится предприятие по производству упаковочных материалов! На нем будут производить биоразлагаемую пленку — в условиях российского северного климата и в море — 3 года, в жарких странах — 2 года. Завод построят наши партнеры из Индии. Сегодня вместе с председателем правления и управляющим директором Uflex Group Ашоком Чатурведи заложили первый камень завода. На нем будет 150 рабочих мест, а объём инвестиций составит 75 миллионов долларов", — написал Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что предприятие начнёт работать в следующем году.