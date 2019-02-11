МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Специалисты рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы разрабатывают приложение вызова беспилотных такси с виртуальным водителем: искусственный интеллект будет разговаривать на любые темы, а при каждой новой поездке можно будет сразу вернуться к прошлому диалогу, рассказал РИА Новости представитель "Автонета" Ярослав Федосеев.

По данным экспертов "Автoнета", каждый пятый пассажир такси предпочитает беседовать с водителем.

"Пользователь сможет авторизоваться в специальное приложение через социальные сети и поделиться своими данными. Тогда "виртуальный таксист" будет знать увлечения, посещения мест, сможет даже философствовать, говорить о футболе, литературе и обсуждать только те темы, которые интересны пассажиру", — сказал собеседник агентства.

"При этом при каждой новой посадке в машину не нужно будет начинать диалог заново, а можно будет продолжить его с прошлого момента", — рассказал Федосеев.

Предполагается, что стоимость поездки на беспилотном такси будет ниже, чем на обычном такси, минимум на 25%, а услуга виртуального водителя будет бесплатной.

Название приложения пока не разглашается. Проект уже заявлен в "Автонета" и проходит эскизное проектирование.

Данные пользователей будут храниться и обрабатываться в специальном едином агрегаторе. Для начала тестирования этой программы нужно еще провести переговоры с компаниями, которые собираются использовать беспилотники в качестве такси.

В феврале на полигоне НАМИ в Дмитровском районе Подмосковья 13 команд в рамках конкурса Up Great "Зимний город" испытают свои беспилотники. Согласно заданию, автомобиль должен передвигаться в экстремальных климатических условиях при отсутствии дорожной разметки, при низкой видимости дорожного полотна и при наличии дорожного трафика. На полигоне будут имитированы условия реальной городской среды: воссозданы движения пешеходов и других автомобилей, дорожные работы. Финальные испытания конкурса пройдут в декабре. Призовой фонд составляет 175 миллионов рублей.