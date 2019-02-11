МОСКВА, 11 фев /ПРАЙМ/. Испытания первого в России беспилотного трамвая начнутся в ближайшие несколько недель на маршруту №17 Останкино — Медведково на северо-востоке Москвы, на первых порах он будет курсировать без пассажиров, а в кабине будет водитель, пишет газета "Ведомости".

"Российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies и производитель транспортных средств "ПК Транспортные системы" разработали первый в России беспилотный трамвай и в ближайшее время начнут тестировать его на маршруте №17 (Останкино – Медведково)", — пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей компаний.

Трамвай создан на базе модели "Витязь-М", который строит "ПК Транспортные системы".

"Сейчас состав испытывают на площадке депо имени Баумана и в ближайшие месяц-два выпустят на линию без пассажиров, чтобы опробовать его в условиях уличного трафика… Во время тестирования в кабине будет находиться водитель", — пишет газета со ссылкой на представителя "Мосгортранса".

На первом этапе контролировать движение трамвая будет водитель, а "система сможет вмешиваться в его действия в двух случаях: она автоматически затормозит, если обнаружит на пути движения посторонний объект, и снизит скорость, если водитель слишком быстро двигается на опасном участке дороги или в плохих погодных условиях", рассказал изданию руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин.

Коммерческая эксплуатация беспилотного трамвая может начаться уже в 2021 году, добавляют "Ведомости".