МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Очередная встреча лидеров США Дональда Трампа и Китая Си Цзиньпина может пройти в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации собеседников издания, советники Трампа неформально обсуждают Мар-а-Лаго как возможное место для саммита, результатом которого может стать завершение торговой войны между США и Китаем.

Встреча может быть назначена на март.

Однако, как утверждает еще один источник портала, рассматриваются и другие варианты, в том числе Пекин. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

В конце ноября Трамп отложил до 1 марта повышения американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению. После нескольких раундов переговоров Трамп заявил о готовящейся встрече с Си Цзиньпином, на которой должны быть согласованы окончательные параметры соглашения. Однако в четверг телеканал CNBC сообщил, что эта встреча вряд ли состоится до дедлайна 1 марта.

Позже сам Трамп заявил, что дата встречи пока не определена, а его советник по экономике Ларри Кудлоу сказал, что главы государств встретятся, но "в отдаленном будущем". Китайские СМИ также сообщали, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.