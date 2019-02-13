МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. "Газпром" с 1 января по 12 февраля, по предварительным данным, поставил 7,7 миллиарда кубометров газа в Германию, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В среду состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и председателя набсовета Uniper SE Бернхарда Ройтерсберга, в ходе которой стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о поставках российского газа в Германию.

"Было отмечено, что в условиях теплой погоды, которая установилась в феврале, экспорт газа в страну сохраняется на прошлогоднем уровне. Так, с 1 января по 12 февраля, по предварительным данным, "Газпром" поставил в Германию 7,7 миллиарда кубометров газа — на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, отдельное внимание на встрече было уделено реализации проекта "Северный поток-2". Отмечено, что укладка газопровода в Балтийском море идет по графику.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности: геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.

Uniper SE — энергокомпания, специализирующаяся на природном газе, производстве электроэнергии и глобальной энергетической торговле. "Газпром" и Uniper осуществляют совместную деятельность в сфере поставок и транспортировки газа за рубежом, реализуют программы научно-технического сотрудничества. "Северный поток-2" — проект строительства газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.