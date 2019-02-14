СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Российский инвестиционный форум откроется в четверг в Сочи, он соберет более трех тысяч человек из 60 стран, в том числе 80 глав субъектов Российской Федерации, ведущих экспертов, глав крупнейших компаний страны и объединит их в поиске лучших вариантов реализации национальных проектов в регионах, сообщает Росконгресс.

Российский инвестиционный форум пройдет в течение двух дней и станет традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.

"На этой площадке обсуждаются не только актуальные вопросы социально-экономического развития России, но и достигаются важные договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты. А представители власти, бизнеса, ведущие эксперты вместе ищут решение важных проблем, которые стоят сегодня перед страной. И у всех есть возможность поделиться своим видением текущей ситуации, своими рецептами, высказать конкретные предложения", — цитирует Росконгресс слова председателя правительства России Дмитрия Медведева.

ПРОГРАММА

В центре внимания на форуме окажутся национальные проекты, и главам субъектов, экспертному и бизнес-сообществу предлагается обсудить специфику их реализации в регионах РФ.

"Основная тема форума "Национальные проекты: от стратегии к действию". Мы переходим к практической реализации всех национальных проектов в 2019 году, и Российский инвестиционный форум — это важная площадка для того, чтобы обозначить все решения, которые были приняты для реализации национальных проектов с участием бизнеса и региональных органов власти", — цитирует Росконгресс слова вице-премьера правительства России Дмитрия Козака.

Пленарное заседание с участием премьер-министра Дмитрия Медведева пройдет в четверг. Кроме того, в рамках деловой программы Медведев традиционно проведет встречу с представителями деловых кругов и примет участие в сессии "Экономика городского комфорта". Также на площадке форума состоится встреча премьера с руководителями субъектов.

Всего в программе запланировано 55 мероприятий по трем тематическим направлениям: региональная политика, деловой климат в России, социальная повестка. Ожидается, что в форуме примут участие более трех тысяч человек из 60 стран, в том числе 80 глав субъектов Российской Федерации. Рассказывать о работе форума будут 1,3 тысячи представителей СМИ. Среди участников и знаковые представители российского бизнеса: президент нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель совета директоров ПАО "Мечел" Игорь Зюзин, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников. В форуме примут участие представители таких иностранных компаний, как "МЕТРО Кэш энд Керри", Fitch Ratings, PricewaterhouseCoopers.

ВЫСТАВКИ

Особое место в работе форума отведено выставке, где свои экспозиции представят 41 субъект РФ и 11 организаций. Также на выставке будет работать Кейс-зона — специально созданная коммуникационная площадка, на которой участники продемонстрируют свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций. Такой формат был успешно опробован на форуме в 2018 году для помощи в продвижении, развитии и реализации инвестиционных проектов и стал доступен участникам всех категорий на безвозмездной основе.

Росконгресс представит на форуме и свой проект платформы по интеграции социальной повестки в крупнейшие деловые форумы — Лабораторию социальных инвестиций. Здесь будет представлен уникальный арт-проект — выставка картин художников с особенностями развития "Неотчуждаемое", которую откроет заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

ЗДОРОВЬЕ И МОЛОДЕЖЬ

В этом году впервые в стартовый день Российского инвестиционного форума при поддержке Минздрава прошел форум "Здоровое общество. На пути к цели: 80+". Он стал профильной ежегодной площадкой по обсуждению инструментов по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. Основная часть повестки была посвящена выработке предложений экспертным сообществом по реализации национальных программ и проектов в демографии, здравоохранении, науке, образовании и экологии.

Одновременно с форумом, посвященным здоровью и долголетию, прошел День молодежного предпринимательства, организованный Фондом Росконгресс совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Он собрал молодых предпринимателей, студентов, лидеров и представителей общественных организаций со всей страны в возрасте от 18 до 30 лет. Вместе они обсуждали ключевые экономические и политические вопросы с лидерами международного и российского бизнес-сообщества.

СПОРТ И КУЛЬТУРА

Участников Российского инвестиционного форума ждут не только заседания и переговоры, презентации и совещания. Для них подготовлена и богатая культурная и спортивная программы. Откроет ее традиционный утренний забег Roscongress Cup по трассе российского этапа "Формулы-1". Продолжит спортивные состязания шахматный турнир в Шахматной гостиной. В этот же день пройдет "Нетривиальная игра" с Александром Друзём — мероприятие в формате интеллектуальной игры на тему "Большая страна", которое будет посвящено истории и современности российских городов и регионов. Культурная программа будет открыта вечером гала-концертом Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета в Зимнем театре. В пятницу Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" представят спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Также участники Форума смогут посетить гала-концерт открытия Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи в субботу в Зимнем театре, на котором выступят музыканты и исполнители из Испании, Бельгии, Германии, Республики Корея и США. В программе концерта — произведения Й. Гайдна, В.А. Моцарта, К. Вебера, Й. Гуммеля, Г. Венявского, Валерия Воронова, Патрика де Клерка и Жии Ванга.

В 2018 году в рамках Российского инвестиционного форума состоялось 55 мероприятий, на которых выступили более 500 спикеров и модераторов. Свои инвестиционные возможности продемонстрировали 52 субъекта России, а приняли участие представители 83 субъектов. За время работы форума было подписано 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 794,057 миллиардов рублей. Участниками форума стали более шести тысяч человек из России и еще 63 стран.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Он был учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.