ПЕКИН, 14 фев /ПРАЙМ/. Двухдневные переговоры на высоком уровне по устранению торговых противоречий Китая и США стартуют в Пекине в четверг, у сторон остаются лишь две недели на достижение соглашения, которое бы устраивало и Пекин, и Вашингтон, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.

После личной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Аргентине в конце прошлого года стороны прикладывают активные усилия для достижения договоренностей до истечения 90-дневного "перемирия в торговой войне" и предотвращения нового витка эскалации торговых трений.

Президент США Дональд Трамп в ноябре прошлого года отложил до 1 марта повышение американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем. После нескольких раундов переговоров Трамп заявил о готовящейся встрече с китайским лидером Си Цзиньпином, на которой должны быть согласованы окончательные параметры торгового соглашения.

В последние дни в СМИ часто появляются многочисленные сообщения о возможном месте и дате проведения новой встречи двух лидеров, однако окончательного решения по саммиту пока не принято. Некоторые аналитики полагают, что до 1 марта встреча не состоится, поэтому возможность избежать активизации нового пакета взаимных пошлин становится все более маловероятной. О невозможности проведения встречи до 1 марта сообщал и сам Трамп, добавив, что до конца марта не планирует встреч с Си Цзиньпином, и не исключил, что сроки заключения ожидающихся договорённостей могут отодвинуться с 1 марта на более позднюю дату.

УЧАСТНИКИ И ПОВЕСТКА

Переговоры в Пекине пройдут на довольно высоком уровне, китайскую делегацию возглавляет член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, с американской стороны делегация также представительная – в китайскую столицу прибыли торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин, а также чиновники Белого дома, госдепартамента, минторга, министерства сельского хозяйства, минэнерго и минфина.

Как сообщили в министерстве коммерции Китая в заявлении накануне переговоров, "стороны продолжат обсуждение вопросов, представляющих общий интерес". При этом от подробностей стороны стараются воздерживаться.

Комментируя предстоящие переговоры, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что "стороны на основе недавних консультаций, проведенных в Вашингтоне, продолжат обсуждение, мы, как и все в мире, надеемся на положительный результат".

В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон настроен на заключение торгового соглашения с Китаем в обозначенный срок. "Мы активно настроены на продолжение этих переговоров. Мы затрачиваем огромные усилия на то, чтобы уложиться в срок и заключить сделку. Это наша цель", — сказал министр.

НАДЕЖДА В КОМПРОМИССЕ

Экспертное сообщество Китая отмечает положительный момент в том, что стороны довольно часто проводят торговые консультации и поддерживают их высокий уровень, это уже третий раунд двусторонних переговоров с начала года. Однако достижение поставленной цели в виде оптимального для двух сторон соглашения потребует взаимных уступок и готовности учитывать интересы другой стороны, заявил РИА Новости директор института по исследованиям Америки и Океании китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при министерстве коммерции КНР Ли Вэй.

"Это уже вторые китайско-американские переговоры на высоком уровне за последние 20 дней, что явно свидетельствует о том, что обе стороны действительно прикладывают усилия для урегулирования торговых трений. Мы, естественно, надеемся, что в ходе этого раунда переговоров стороны смогут добиться хороших результатов, а также устранят неопределенность, которая оказывает влияние на предприятия и потребителей двух стран, а также на всю мировую экономику", — заявил Ли Вэй.

При этом эксперт подчеркивает необходимость и важность нахождения сторонами взаимного компромисса.

"В ходе переговоров следует полагаться на искусство поиска взаимного компромисса, не должно быть так, что одна сторона предъявляет требования, а вторая их полностью и безоговорочно принимает, Китай не сможет отказаться от своих собственных важнейших интересов", — сказал Ли Вэй.

Он выразил надежду, что "этот раунд переговоров сможет внести вклад в общий переговорный процесс, на который стороны отвели 90 дней, а также станет фактором продвижения скоординированных и стабильных китайско-американских отношений в соответствии с достигнутыми лидерами двух стран в Аргентине договоренностями".

ВНЕ ЭКОНОМИКИ

Научный сотрудник Института международного торгово-экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР Мэй Синьюй в свою очередь считает, что в ходе консультаций в Пекине стороны не ограничатся сугубо экономической тематикой.

"Если говорить об основных темах предстоящих 14-15 февраля переговоров Китая и США на высоком уровне, то, на мой взгляд, помимо экономических вопросов в ходе консультаций также могут обсуждаться и некоторые вопросы, касающиеся международной политики", — сказал он РИА Новости.

Эксперт отметил, что по торгово-экономическим трениям "переговоры США и Китая должны проходить на основе компромисса: США должны аннулировать дополнительные пошлины, наложенные на китайские товары с момента начала торговой войны в прошлом году, а также снизить барьеры для китайского экспорта".

Кроме того, по его мнению, "есть надежда, что Китай и США смогут достичь консенсуса по вопросу реформы ВТО, а среди политических вопросов, несомненно, должна обсуждаться проблема вокруг компании Huawei". Также, по его словам, в ходе двусторонних консультаций могут быть затронуты вопросы Корейского полуострова, закупок иранской нефти и кризиса в Венесуэле.

ДЕФИЦИТ ДОВЕРИЯ

Мэй Синьюй указал на значительный дефицит доверия Китая к США, добавив, что этот фактор может осложнить достижение так необходимого компромисса.

"Я придерживаюсь мнения о том, что Китаю следует увеличить импорт сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов из США, однако существует проблема дефицита доверия Пекина к Вашингтону, появившегося на фоне торговой войны и инцидента с телекоммуникационной компанией ZTE", — отметил он.

Иными словами, добавил он, "Китай может импортировать сельскохозяйственную продукцию и энергоресурсы из США, но вопрос в том, как США смогут заставить Китай поверить в то, что "через несколько дней они не вцепятся нам в шею".

"США имеют манеру предъявлять односторонние требования в ходе внешнеторговых переговоров, даже американские экономисты резко это критикуют. Вашингтон хочет вести переговоры с Пекином, и поэтому должен дать что-то взамен на свои требования", — подчеркнул аналитик.

При этом, по его мнению, завершение торговой войны нужно прежде всего американскому лидеру. "Трамп в настоящий момент сталкивается со значительным давлением внутри страны, ему нужны важные политические достижения, чтобы преодолеть внутренние трудности, и ему необходимо это соглашение между Китаем и США", — сказал он.

Мэй Синьюй выразил надежду, что Китай и США достигнут соглашения, которое должно основываться на разумном компромиссе, при этом добавив, что сторонам будет сложно добиться какого-то решения, если США будут гнаться лишь за собственной выгодой.

На фоне надежд китайских аналитиков, американские эксперты полагают, что даже в случае положительных результатов нынешнего раунда переговоров, США будет сложно вернуть доверие рынка, на который торговая война двух экономических гигантов оказала значительное воздействие.

Как отметил глава рейтингового агентства Smith's Research & Gradings Теренс Смит, из-за торговых войн между США и Китаем немало инвесторов понесли потери, доходящие до 15% от их вложений в акции. В связи с чем многие из них решили продать свои доли. Восстановить доверие рынка будет не так-то просто даже при заключении сделки с Китаем.

"Многие из этих инвесторов останутся при своих деньгах, даже если Трамп заключит сделку, поскольку напуганы ситуацией в IT-секторе (из-за дела Huawei)", — пояснил он РИА Новости.