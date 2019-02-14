МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московской области в четверг повторно проведет предварительные слушания по иску российской "дочки" компании IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с компании "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которой является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин.

Иск ООО "ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость", которое управляет в России торговыми центрами "Мега", поступил в арбитраж в ноябре. Истец требует взыскать неустойку "за нарушение гарантии продавца (ответчика по настоящему иску) по параграфу 2.1.3 приложения 3 к договору купли-продажи земельного участка … от 30 декабря 2015 года".

IKEA 28 ноября сообщила, что не будет строить отдельно стоящий магазин в Подмосковье, на пересечении МКАД и Каширского шоссе. В сообщении отмечалось, что "в связи со сложившейся ситуацией в отношении земельного участка на Каширском шоссе, приобретенного у ООО "ТТ Девелопмент", компания IKEA приняла решение отказаться от строительства".

IKEA сообщала, что ей стало известно о начатой продавцом "ТТ Девелопмент" процедуры ликвидации, поэтому до ее завершения компания решила воспользоваться своим правом по договору и взыскать в судебном порядке с продавца неустойку за нарушение заверений в абсолютной чистоте сделки. IKEA, говорилось в сообщении, приобрела участок под строительство магазина у "ТТ Девелопмент". На нем планировалось построить первый в России отдельно стоящий магазин IKEA, открыть его собирались во второй половине 2018 года.

На предварительном заседании в январе арбитраж Подмосковья привлек к делу в качестве третьего лица ликвидатора "ТТ Девелопмент" Илью Белевского. Кроме того, истец просил привлечь "Совхоз имени Ленина", а ответчик — ООО "ИКЕА Сентерс Рус Проперти С", являющееся в данный момент собственником земельного участка. Однако суд пока оставил эти ходатайства открытыми.

Верховный суд России 20 ноября оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших по иску трех акционеров "Совхоза имени Ленина" незаконной передачу в 2008 году принадлежавших сельхозпредприятию двух земельных участков общей рыночной стоимостью около 1,1 миллиарда рублей компании "ТТ Девелопмент", учредителями которой стали совхоз, Грудинин и еще ряд граждан. В то же время арбитраж Мособласти в феврале отклонил иск акционеров о взыскании с Грудинина 2,1 миллиарда рублей убытков, причиненных, по мнению истцов, незаконной сделкой.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время ООО "ТТ Девелопмент" находится в стадии ликвидации, соответствующая запись была внесена в реестр в сентябре. Единственным участником общества с уставным капиталом 61 миллион рублей указано ЗАО "Совхоз имени Ленина".