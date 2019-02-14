ПЕКИН, 14 фев /ПРАЙМ/. Товарооборот между США и Китаем в условиях продолжающейся торговой войны в январе этого года составил 45,78 миллиарда долларов, что на 13,9% ниже показателей аналогичного периода 2018 года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.

При этом торговый дисбаланс двух стран, из-за которого США и инициировали торговую войну, постепенно снижается, в январе он составил 27,3 миллиарда долларов по сравнению с 29,89 миллиарда в декабре прошлого года. Согласно данным китайской таможни, экспорт КНР в США в январе сократился на 2,4%, составив 36,5 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 9,2 миллиарда долларов, что на 41,2% меньше, чем в январе прошлого года.

Данные таможни опубликованы на фоне начавшихся в Пекине в четверг двухдневных переговоров на высоком уровне по устранению торговых противоречий Китая и США. У переговорщиков остаются лишь две недели на достижение соглашения, которое бы устраивало и Пекин, и Вашингтон — в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.

Президент США Дональд Трамп в ноябре прошлого года отложил до 1 марта повышение американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем. После нескольких раундов переговоров Трамп заявил о готовящейся встрече с китайским лидером Си Цзиньпином, на которой должны быть согласованы окончательные параметры торгового соглашения.