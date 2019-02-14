МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить повышение пошлин на китайские товары на 60 дней, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. Последний шанс договориться: в Пекине стартуют торговые переговоры США и Китая

По информации источника агентства, американский лидер "рассматривает возможность отложить дедлайн для введения более высоких пошлин на китайский импорт на 60 дней".

Очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам пройдет в Пекине 14-15 февраля. В понедельник делегация США прибыла в китайскую столицу на предварительные переговоры.

Трамп в конце ноября отложил до 1 марта повышение американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению. После нескольких раундов переговоров Трамп заявил о готовящейся встрече с Си Цзиньпином, на которой должны быть согласованы окончательные параметры соглашения. Однако в минувший четверг телеканал CNBC сообщил, что эта встреча вряд ли состоится до дедлайна 1 марта.

Позже сам Трамп заявил, что дата встречи пока не определена, а его советник по экономике Ларри Кудлоу сказал, что главы государств встретятся, но "в отдаленном будущем". Китайские СМИ также сообщали, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.