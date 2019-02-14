МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить повышение пошлин на китайские товары на 60 дней, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
По информации источника агентства, американский лидер "рассматривает возможность отложить дедлайн для введения более высоких пошлин на китайский импорт на 60 дней".
Очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам пройдет в Пекине 14-15 февраля. В понедельник делегация США прибыла в китайскую столицу на предварительные переговоры.
Трамп в конце ноября отложил до 1 марта повышение американских пошлин на китайские товары, отметив, что его удастся избежать в случае достижения договоренности с Китаем по торговому соглашению. После нескольких раундов переговоров Трамп заявил о готовящейся встрече с Си Цзиньпином, на которой должны быть согласованы окончательные параметры соглашения. Однако в минувший четверг телеканал CNBC сообщил, что эта встреча вряд ли состоится до дедлайна 1 марта.
Позже сам Трамп заявил, что дата встречи пока не определена, а его советник по экономике Ларри Кудлоу сказал, что главы государств встретятся, но "в отдаленном будущем". Китайские СМИ также сообщали, что главы Китая и США могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме для обсуждения торговых вопросов.