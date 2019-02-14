СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Успешное развитие туризма в России подразумевает межведомственное взаимодействие, так как это не одна отрасль, а набор элементов из нескольких, заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.

"Ростуризм перешел в Минэкономразвития, поэтому первоочередная задача министерства состоит в том, чтобы выстроить синхронизированную работу министерства, Ростуризма и регионов, для того чтобы можно было эффективно выстроить базу для дальнейшей ее реализации. Очень важно учитывать межведомственный компонент, потому что туризм — это не одна отрасль, а набор элементов из различных отраслей", — сказал он, выступая на сессии о развитии туризма в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.