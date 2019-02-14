СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Размер инвестиций, привлеченных на полях пятого юбилейного Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), планируется удвоить по сравнению с прошлым годом, сообщил сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум пройдет с 17 по 20 апреля.

"Задача наша, если в том году было 70 соглашений на 165 миллиардов, то сейчас удвоить эти показатели", — сказал Назаров журналистам в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, перед оргкомитетом стоит задача к десятому ЯМЭФ выйти на сопоставимые величины по статусу, солидности и результатам с Давоским форумом.

"Это реальная для нас задача", — сказал Назаров.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.